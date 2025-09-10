Perú Deportes

Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco será sede alterna de Perú para recibir a Brasil y Argentina para Eliminatorias 2030

El recinto donde suelen hacer de local los tres clubes de la ciudad se perfila para albergar duelos del proceso clasificatorio rumbo al Mundial del 2030

Por José Manuel Quintana

Selección peruana tiene planeado recibir
Selección peruana tiene planeado recibir a Argentina y Brasil en el Estadio Garcilaso de Cusco.

El saldo de Perú en las Eliminatorias 2026 ha puesto contra las cuerdas a las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Desde las oficinas en Videna, han optado por seguir una estrategia que ya llevaron a cabo selecciones como Bolivia —principalmente— y Chile. Con el propósito de aprovechar la geografía peruana, ‘la bicolor’ ha añadido al Estadio Inca Garcilaso de la Vega como sede para el próximo proceso.

La inscripción del recinto cusqueño —hogar de Cienciano, Cusco FC y Deportivo Garcilaso— es un hecho, de acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta en ‘Hablemos de Max’. “Es confirmado que la Federación Peruana de Fútbol va a inscribir a Cusco como su sede alterna para su próxima Eliminatoria. Es decir, Lima y Cusco”, consignó el comunicador.

Más adelante, Peralta añadió que el escenario de la ‘Ciudad Imperial’ albergará los encuentros de local del ‘equipo de todos ante Argentina y Brasil, principalmente. También se evaluará si las delegaciones de Uruguay y Paraguay viajan a Cusco para visitar a la Selección peruana.

El campo principal de la antigua capital del Imperio Inca cuenta con capacidad para 42 mil espectadores. El estadio está ubicado a 3402​ m.s.n.m. En 2020 fue remodelado y quedó apto para ser sede de encuentros internacionales gracias a la instalación de parrillas con luminarias LED el mejoramiento de las cabinas de transmisión.

¿Cómo le fue a Bolivia mudándose a El Alto?

Luego que el Estadio Municipal El Alto reciba el beneplácito por parte de la Conmebol para que Always Ready enfrente sus partidos de local en el recinto a más de cuatro mil metros de altura, la Federación Boliviana de Fútbol no dejó pasar la oportunidad.

Luego de caer en sus dos primeros encuentros como local por la actual Eliminatoria —3-0 ante Argentina, 1-2 frente a Ecuador—, la selección de Bolivia se mudó a El Alto. Tras quedar eliminado en fase de grupos de la Copa América, la ‘verdesacó rédito de su geografía y goleó 4-0 a Venezuela en su nuevo escenario.

Los hinchas empiezan a acercarse
Los hinchas empiezan a acercarse y llenan el estadio Municipal El Alto para el Bolivia vs Brasil. - créditos: Conmebol

En su siguiente compromiso, los dirigidos por Óscar Villegas derrotaron a Colombia por la mínima. El resultado fue vital para que lleguen a la última jornada con vida. Luego, igualó a dos con Paraguay y sin goles con Uruguay. En su última presentación, venció por 2-0 a Chile.

La última vez de la Selección peruana en Cusco

Por motivo de la preparación de un equipo alterno para visitar a Bolivia por las Eliminatorias al Mundial del 2014, el entonces equipo de Sergio Markarián disputó un encuentro amistoso ante Cienciano en el Cusco. El cotejo también fue benéfico a favor de la Teletón 2012.

El resultado final fue de 5-0 a favor de ‘la bicolor’. Christian Cueva, Christian Ramos, Andy Pando, Juan Carlos Mariño e Irven Ávila movieron las redes del arco del ‘papá’. Los dirigidos por Markarián estuvieron cerca de llevarse los tres puntos de su visita a La Paz por Eliminatorias, pero el encuentro terminó igualado a uno.

Por motivo de la Teletón
Por motivo de la Teletón 2012, el entonces equipo de Sergio Markarián se midió ante Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega. Crédito: Andina.

Ibáñez no va más

Según informó RPP, a través de sus redes sociales, Óscar Ibáñez tendría las horas contadas al mando de la ‘bicolor, en una noticia que sorprendió a la prensa deportiva, dado que se esperaba que ingrese a evaluación por parte de los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol para conocer su futuro.

Pero todo hace indicar que no seguiría dentro de la Villa Deportiva Nacional, lo que seguramente generará incertidumbre entre los hinchas y propios protagonistas. Esto, pese a que se conoció que Renato Tapia, uno de los referentes del equipo, pidió expresamente a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que se continúe con la gestión de Óscar Ibáñez.

