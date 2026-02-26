Así quedó la tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras dura derrota de Universitario previo al clásico con Alianza Lima

Tabla de posiciones actualizada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras derrota de Universitario previo al clásico con Alianza Lima.

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 retomó su curso tras la pausa por el Sudamericano de Clubes. El miércoles 25 de febrero se jugaron los dos partidos pendientes de la fecha 6, dejando todo listo para el inicio de la jornada 8, en la que se definirán aspectos clave del torneo. Los resultados de estos encuentros también modificaron la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones actualizada de la Liga Peruana de Vóley

La tabla de posiciones luego de la derrota de Universitario ante Géminis por fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La caída de Universitario ante Géminis

Universitario de Deportes llegó a la fecha 6 con una victoria abultada ante Circolo Sportivo Italiano y se perfilaba como favorito para vencer a Deportivo Géminis. Sin embargo, el equipo de Comas lo sorprendió y lo superó en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Natalia Málaga y compañía vencieron 3-1 a la ‘U’, ganándole los dos primeros sets mostrando un gran nivel (25-21 y 25-16). En el tercer parcial, las ‘pumas’ despertaron y descontaron con un 25-17. Finalmente, las ‘guerreras’ cerraron el juego con un apretado 26-24.

De esta manera, Universitario no pudo escalar a la primera posición de la tabla, quedando en el tercer lugar con 46 puntos, por detrás de Alianza Lima y Universidad San Martín, 48 unidades. Un duro golpe para la escuadra de Paco Hervás.

Revive el emocionante punto final con el que Deportivo Géminis, con un ace de Mirian Muñoz, sella su victoria sobre Universitario de Deportes. La celebración de las jugadoras y la hinchada es total. | Latina

Universitario se enfrentará a Alianza Lima

Lo más difícil para la ‘U’ es que tendrá un duro partido para levantarse después de la caída ante Géminis. Las ‘cremas’ se medirán con Alianza Lima el domingo 1 de marzo a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Este encuentro también significará una revancha para ambas escuadras. Las ‘merengues’ querrán ganar en cancha, algo que no pudieron hacer en la primera fase. Mientras que las ‘íntimas’ buscarán la victoria para sacarse esa espina de la derrota en mesa.

Será un enfrentamiento de pronóstico reservado, aunque Alianza parte como favorito. Lo cierto es que el ganador de este cotejo se podría disparar en lo más alto de la tabla de posiciones de la segunda fase. Cabe recordar que los cruces de cuartos de final se conformarán por las ubicaciones.

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 28 de febrero

- Deportivo Géminis vs Deportivo Soan (14:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Regatas Lima vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 1 de marzo

- Atlético Atenea vs Olva Latino (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Alianza Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley

Latina Televisión ofrecerá una cobertura integral de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, emitiendo todos los encuentros tanto por señal abierta como a través de su página web y la aplicación oficial. Estas opciones permiten a los hinchas acceder a las transmisiones en vivo de manera gratuita desde cualquier dispositivo y lugar.

A su vez, Infobae Perú proporcionará información en tiempo real, con actualizaciones minuto a minuto del partido y de la tabla de posiciones. Así, los usuarios podrán consultar resultados, el desempeño de los equipos y los cambios en la clasificación al instante.