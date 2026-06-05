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A qué hora juega Perú vs Argentina HOY: partido por fecha 8 de la Liga de Naciones Femenina 2026

La ‘blanquirroja’ afronta un duelo clave en sus aspiraciones dentro del torneo ante la actual líder del certamen. Revisa todos los detalles del encuentro internacional

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Selección peruana femenina se juega la vida en Lanús.
Selección peruana femenina se juega la vida en Lanús. Crédito: FPF

La selección peruana femenina afronta hoy, viernes 5 de junio, un duelo determinante en la Liga de Naciones Femenina 2026, cuando visite a su similar de Argentina en un partido que puede influir directamente en sus aspiraciones dentro del torneo. A continuación, te detallamos el horario y toda la información de este enfrentamiento clave para la ‘blanquirroja’.

En un contexto donde cada punto empieza a ser trascendental en la lucha por escalar posiciones en la tabla de la competencia y pelear por los boletos de clasificación a la Copa Mundial Femenina, el equipo peruano busca acercarse a los puestos de repechaje frente al actual líder del torneo, que apunta a asegurar su clasificación directa a la próxima cita mundialista.

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A qué hora juega Perú vs Argentina por la Liga de Naciones Femenina

El encuentro entre Perú y Argentina por la fecha 8 de la Liga de Naciones Femenina 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de junio a las 18:00 horas (hora de Perú), según la programación oficial de la Conmebol. En territorio argentino, el compromiso se disputará a las 20:00 horas, debido a la diferencia horaria entre ambos países, en un duelo que genera gran expectativa en Sudamérica y la región.

Cabe señalar que el partido entre la ‘blanquirroja’ y la ‘albiceleste’ sufrió una modificación en su programación inicial y finalmente se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, uno de los recintos tradicionales del fútbol argentino, que ahora será escenario de un nuevo capítulo del vóley continental. El compromiso ya no se jugará en la cancha de Platense, donde estaba previsto originalmente.

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Programación de la fecha 8 de la Liga de Naciones Femenina con el Perú vs Argentina. Todos se jugarán en simultáneo.
Programación de la fecha 8 de la Liga de Naciones Femenina con el Perú vs Argentina. Todos se jugarán en simultáneo. Crédito: El Femenino

Un duelo clave en la Liga de Naciones Femenina

El duelo entre Perú y Argentina se presenta en un momento determinante dentro de la Liga de Naciones Femenina 2025/26, con la tabla de posiciones empezando a marcar diferencias claras entre los equipos que pelean en la parte alta y aquellos que aún buscan meterse en zona de clasificación.

En ese contexto, la ‘blanquirroja’ llega con la necesidad de sumar para no perder terreno en la lucha por los puestos de privilegio, mientras que la selección argentina atraviesa una realidad distinta y apunta a sostener su condición de líder para encaminar su clasificación directa.

El reglamento del torneo premia la constancia a lo largo de la fase regular, por lo que cada jornada adquiere un peso mayor conforme avanza la competencia. Argentina, con 14 puntos en lo más alto de la clasificación, incluso podría sellar su pase directo en esta misma fecha si se combinan los resultados.

Del otro lado, Perú ocupa el séptimo puesto con siete unidades, a tres puntos de la zona de repechaje, lo que mantiene abierta su pelea por acercarse a los puestos que todavía ofrecen una oportunidad de clasificación a la cita mundialista del año próximo.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina a falta de dos fechas para cerrar.
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina a falta de dos fechas para cerrar. Crédito: El Femenino

Perú apuesta por un golpe fuera de casa

El combinado nacional afronta este encuentro con el reto de sostener un rendimiento competitivo lejos de casa, en un escenario donde la localía suele jugar un papel determinante.

A lo largo del torneo, Perú ha mostrado pasajes de crecimiento en su juego, aunque todavía no consigue la regularidad necesaria para consolidarse en la parte media-alta de la tabla. Por ello, este tipo de partidos aparecen como una oportunidad clave para medir su evolución ante rivales de mayor exigencia y mantenerse con opciones en la recta final del certamen.

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