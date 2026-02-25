Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido pendiente por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

¡Día de partido! Universitario saltará a la pista del Polideportivo Lucha Fuentes en busca de recuperar el liderato de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Al frente, un equipo de cuidado, el Deportivo Géminis de Natalia Málaga.
El último enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Deportivo Géminis dejó sensaciones intensas en la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025. El duelo, que tuvo como escenario el coliseo Miguel Grau del Callao, marcó el debut de ambos equipos en busca del título nacional. Las ‘pumas’ iniciaron el compromiso con dudas y perdieron el primer set, pero lograron una remontada con mucha categoría para sellar un triunfo por 3-1.
En aquel encuentro, la figura indiscutible fue la estadounidense Catherine Flood. El refuerzo ‘merengue’ brilló con una actuación determinante que doblegó la resistencia de su rival de turno. Un detalle relevante de ese compromiso fue la dirección técnica del equipo de Comas. En ese inicio de competencia, el brasileño Otávio Machado lideraba el banquillo de Géminis, puesto que luego ocupó Natalia Málaga. Aquella victoria significó un arranque con pie derecho para el proceso de Francisco Hervás en la presente temporada.
Universitario de Deportes llega a la cita en Villa El Salvador con un impulso renovado. El equipo dirigido por Francisco Hervás viene de conseguir una victoria revitalizadora ante Circolo Sportivo Italiano por 3-0. Este triunfo fue fundamental para recuperar la confianza tras el duro golpe que significó la caída previa, también por sets corridos, frente a Atlético Atenea. Aquel tropiezo generó dudas, pero el plantel supo reaccionar a tiempo para mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia.
El duelo de este miércoles frente al Deportivo Géminis representa una oportunidad de oro para las ‘pumas’. Una potencial victoria le permitiría al conjunto de Odriozola escalar hasta la cima de la tabla y consolidarse como el nuevo puntero del campeonato. Además, obtener los tres puntos significaría un envión anímico ideal de cara al próximo clásico contra Alianza Lima. El grupo sabe que el liderato y la motivación extra para el duelo más importante de la temporada están en juego sobre el parqué del Polideportivo.
Deportivo Géminis afronta el duelo pendiente de este miércoles 25 de febrero contra Universitario de Deportes con un presente de contrastes. El equipo dirigido por Natalia Málaga llega tras una derrota frente a Alianza Lima por 3-1. En aquel encuentro, las de Comas exhibieron un nivel alto durante el primer parcial, pero no lograron sostener la intensidad ante las vigentes campeonas.
Pese a ese último traspié, el cuadro de Comas arrastra sensaciones positivas de jornadas anteriores. El grupo registra una victoria valiosa sobre Regatas Lima por 3-2 y un triunfo contundente ante Olva Latino en sets corridos. El engranaje principal del equipo reposa en su destacado trío dominicano: la central Florangel Terrero, la opuesta Katielle Alonzo y la atacante Vielka Peralta. Estas jugadoras son las piezas clave para recuperar el paso en la Liga Peruana de Vóley y asegurar puntos vitales en la tabla de posiciones.
Latina Televisión realizará una cobertura completa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, facilitando el acceso al encuentro Universitario vs Géminis tanto por señal abierta como por su sitio web y la aplicación oficial. Estas alternativas permiten a los aficionados seguir las transmisiones en vivo sin costo y desde cualquier dispositivo o ubicación.
Por otro lado, Infobae Perú brindará información en tiempo real, con actualizaciones minuto a minuto de este partido y la tabla de posiciones con datos al instante. De esta manera, los seguidores pueden consultar los resultados, el rendimiento de los equipos y las variaciones en la clasificación de forma inmediata.
El Universitario vs Géminis está programado para este miércoles 25 de febrero a las 18:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, recinto situado en el distrito de Villa El Salvador. Su horario se debe a la programación televisiva de Latina.
En cuanto a otros países, este compromiso comenzará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos; a las 19:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 20:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.