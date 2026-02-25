Perú Deportes

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima: clásico por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los elencos de Facundo Morando y Francisco Hervás se verán las caras sobre la pista del Polideportivo Lucha Fuentes. Conoce los horarios

Alianza Lima y Universitario de Deportes se medirán por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2026/26. Los dos equipos más populares en el torneo se volverán a enfrentar luego del controversial compromiso en la ronda anterior, donde las pumas’ se impusieron con parciales 3-0 gracias a un reclamo en los escritorios. El sexteto de Facundo Morando apunta a revalidar su condición de favorito luego de su participación en el Campeonato Sudamericano.

Del otro lado de la red, el equipo de Francisco Hervás buscará dar un golpe sobre la mesa en el torneo. Pese al triunfo en las oficinas, las ‘blanquiazules pasaron por arriba a su tradicional rival en el deporte peruano. El conjunto de Odriozola aspira esta temporada a superar el cuarto lugar del curso anterior y una victoria ante el rival más relevante de la liga inyectaría una dosis de confianza necesaria al equipo de cara a la ronda eliminatoria.

Universitario vs Alianza Lima: día y hora del clásico por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El Polideportivo Lucha Fuentes será el escenario del segundo clásico del año entre Alianza Lima y Universitario. Este encuentro, válido por la octava fecha de la segunda etapa, se disputará este domingo 1 de marzo. La acción iniciará a las 17:00 (hora peruana, colombiana y ecuatoriana), mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 18:00, y una hora más tarde en territorio chileno, uruguayo y brasileño.

Canal TV para ver Universitario vs Alianza Lima

Latina Televisión ha dispuesto una cobertura integral de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, permitiendo que los aficionados sigan cada partido tanto por señal abierta como a través de su página web y la app oficial. Gracias a estas opciones, los seguidores pueden disfrutar de las transmisiones en directo de forma gratuita y sin importar el dispositivo o el lugar desde donde se conecten.

De forma complementaria, Infobae Perú ofrece una experiencia informativa en tiempo real, actualizando minuto a minuto los cotejos más relevantes y presentando la tabla de posiciones con datos actualizados. Esta cobertura permite a los fanáticos mantenerse al tanto de los resultados, el desempeño de los equipos y los cambios en la clasificación al instante.

Últimos Universitario vs Alianza Lima

El historial reciente entre Universitario y Alianza Lima en la Liga Nacional de Vóley dejó encuentros memorables y resultados sorpresivos. En la temporada 2024/25, ambos equipos protagonizaron un duelo de alta tensión que se definió en el quinto set. En aquella ocasión, el conjunto ‘crema’ de César Arrese logró imponerse por 3-2, una victoria ajustada que evidenció la paridad de fuerzas en ese momento del torneo.

Sin embargo, la respuesta ‘blanquiazul’ no tardó en llegar. En esa misma temporada, el técnico Facundo Morando debutó en el banquillo ‘íntimo’ con una actuación impecable de sus dirigidas. Alianza Lima superó a su clásico rival con un contundente 3-0, un marcador que reflejó el dominio absoluto del equipo de La Victoria bajo su nueva dirección técnica.

El capítulo más reciente de esta rivalidad ocurrió en la actual edición del certamen. Aunque en la cancha Alianza Lima repitió el 3-0 a su favor, el resultado final cambió debido a un error administrativo. Morando alineó a cuatro jugadoras extranjeras en simultáneo, una falta que las autoridades sancionaron con la pérdida de los puntos. De esta manera, Universitario obtuvo el triunfo por una infracción reglamentaria, lo que alteró las estadísticas del presente torneo.

Las 'blanquiazules' ganaron 25-15. (Video: Latina)

Así se jugará la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 28 de febrero

  • Deportivo Géminis vs Deportivo Soan (14:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)
  • Regatas Lima vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)
  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 1 de marzo

  • Atlético Atenea vs Olva Latino (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)
  • Universitario de Deportes vs Alianza Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

