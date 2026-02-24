Perú Deportes

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Regresa el campeonato nacional con partidos imperdibles: Alianza Lima y Universitario protagonizarán el clásico, San Martín se medirá con Circolo, Regatas Lima hará lo suyo con Rebaza Acosta, y mucho más

Programación de la fecha 8
Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2026

La Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 ingresa en una etapa donde cada resultado se vuelve esencial para los equipos que buscan el título nacional. Se viene la fecha 8 y el futuro de los equipos podrían cambiar de cara a la etapa final del campeonato.

Alianza Lima y San Martín comandan la tabla tras regresar de su participación en el Sudamericana de Clubes de Vóley 2026. Sin embargo, Universitario de Deportes está listo para disputar su duelo pendiente frente Deportivo Géminis este miércoles 25 de febrero por la jornada 6: una victoria o derrota podría transformar la lucha en la cima y anticipar posibles escenarios para la tercera etapa del torneo.

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 28 de febrero

- Deportivo Géminis vs Deportivo Soan (14:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Regatas Lima vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 1 de marzo

- Atlético Atenea vs Olva Latino (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Alianza Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Programación de la fecha 8
Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

¿Cómo se definirá el octogonal final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

El acceso a la tercera etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se define por un sistema que prioriza la regularidad y el rendimiento a lo largo de la Fase 2. Solo los ocho equipos mejor posicionados en la tabla logran avanzar a los ‘play offs’, mientras que quienes ocupan los dos últimos lugares quedan excluidos de la lucha por el campeonato.

La clasificación se basa en un criterio escalonado: en primer lugar, el número de victorias determina el orden de la tabla. Si dos o más equipos igualan en triunfos, el siguiente factor es la cantidad de puntos acumulados. Cuando persiste la igualdad, se recurre a la diferencia de sets y, como último recurso, a la diferencia de puntos a favor y en contra. Este esquema mantiene vivas las posibilidades de varios clubes, especialmente en una competencia tan ajustada como la actual.

Programación de la fecha 7
Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Ya en el octogonal final, el formato de emparejamientos busca recompensar el rendimiento mostrado durante la fase regular. El equipo líder de la tabla enfrenta al que ocupa la octava posición, mientras que el segundo clasificado juega contra el séptimo. De igual manera, el tercero se mide con el sexto y el cuarto con el quinto. Este sistema de enfrentamientos directos (1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6°, 4° vs 5°) está diseñado para otorgar una ventaja inicial a quienes obtuvieron mejores resultados en la fase previa, sin restar atractivo competitivo a la definición del torneo.

Así va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley refleja el dominio de Alianza Lima, que lidera con 46 puntos y mantiene una campaña impecable en la Fase 2. Detrás, San Martín y Universitario continúan en la disputa directa, aunque el conjunto crema cuenta con un encuentro pendiente que podría modificar el panorama en la cima.

La competencia se intensifica también en los puestos inferiores, donde varios equipos buscan asegurar su presencia en los cuartos de final. Solo los ocho primeros accederán a la siguiente ronda, lo que deja a los clubes ubicados en la parte baja bajo una presión constante por sumar puntos y evitar quedar fuera de la contienda por el campeonato.

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

