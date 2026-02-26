Perú Deportes

Natalia Málaga dejó lección tras triunfazo de Géminis sobre Universitario: “Uno se estrella contra la pared cuando habla antes”

La entrenadora, de 62 años, analizó el desempeño de sus jugadoras y llamó a mantener la calma ante la etapa final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La entrenadora peruana habló de la performance de su equipo, Géminis. (Dosis de Voleibol)

Natalia Málaga tomó la palabra luego de que Deportivo Géminis derrotara 3-1 a Universitario de Deportes de manera sorpresiva. La técnica peruana se refirió al desarrollo del partido pendiente por la fecha 6 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, dejando una gran lección en la zona mixta del Polideportivo Lucha Fuentes.

En primera instancia, Málaga destacó su contrincante de turno, manifestando que “hemos visto durante todo este campeonato cómo se ha estado desenvolviendo la ‘U’. Es un equipo muy competitivo, que desestabiliza muy rápido, como nos pasó en el tercer set. No son mancas tampoco, tienen un equipo bastante agresivo”.

También, la entrenadora nacional aprovechó para hacer una crítica hacia sus jugadoras al poner en riesgo el triunfo: “Nos íbamos, regresábamos y esas cosas hay que trabajarlas y controlarlas, porque es una parte más emocional que técnica. No se la creen y salen diciendo: ‘Ya gané dos a cero y ya está’. No, eso nunca, hasta que el árbitro da el pitazo final y se acabó. Uno nunca debe perder esa concentración ni dejar de continuar con el ritmo”.

Málaga señaló que le faltó comunicación a Géminis para que pudiera cerrar el partido con más tranquilidad. “Me he cansado de decirles que se comuniquen, pero tengo que buscar otra manera porque la pasiva no me está dando resultados para que ellas reaccionen rápido. Lo están tomando con tranquilidad, como yo, pero ese no es el rol del jugador. La jugadora debe tomarlo con más intensidad”.

La estratega de 62 años afirmó que no hubo claves para superar a Universitario y aseguró que “en la liga no hay ningún equipo invencible”. De acuerdo a sus palabras, todo depende del estado de ánimo y el momento en el que se encuentra cada club del campeonato. “El equipo jugó hasta el final. El cuarto set fue muy apretado”, acotó.

Natalia Málaga dejó lección tras triunfazo de Géminis sobre Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Su análisis de la recta final

Con el triunfo ante uno de los primeros de la tabla, Natalia Málaga fue consultada sobre sus expectativas de cara a la siguiente etapa de la Liga Peruana de Vóley. A lo que prefirió guardar mesura, dejando una importante lección a todos los presentes en el Polideportivo Lucha Fuentes.

“Nos faltan dos partidos y hay que enfocarse en ellos antes de pensar en la serie. No me adelanto, no me gusta cantar victoria. No es que no confíe en el equipo, pero hay que ir paso a paso, porque a veces uno se estrella cuando habla antes de tiempo”, sentenció.

Deportivo Géminis ocupa actualmente el cuarto lugar en la tabla de la segunda fase. El equipo de Comas suma 28 puntos y ya no puede avanzar posiciones, debido a la diferencia con el tercero, Universitario, que tiene 44 puntos, y a que solo le restan dos partidos por disputar.

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras los partidos pendiente de la fecha 6 - Créditos: Fútbol peruano.

Próximo partido de Géminis

En la fecha 8 de la fase 2, Géminis se medirá con un rival de cuidado, Deportivo Soan. El equipo de Puente Piedra busca sumar la mayor cantidad de puntos para permanecer en zona de clasificación a los cuartos de final, por lo que saldrá con todo a la cancha de juego por esa victoria.

Este compromiso está pactado para el sábado 28 de febrero a las 14:30 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, y será transmitido por Latina mediante su aplicación y página web. Además, Infobae Perú hará la cobertura total del mismo en su sitio digital.

