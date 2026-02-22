Paolo Guerrero respalda a Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: “Hay alguien que trata de desestabilizar a la institución”

El veterano delantero de Alianza Lima defendió al entrenador del club al tiempo que exhortó a los simpatizantes a apoyar y no caer en ninguna desestabilización externa. | VIDEO: Teledeportes

Aunque Alianza Lima se asienta en la parte alta de la tabla del Apertura 2026 con un invicto, las discusiones alrededor del libreto de juego que intenta plasmar el entrenador Pablo Guede en el equipo no cesan. Ahora se acrecentaron porque los ‘íntimos’ lograron una victoria muy ajustada contra un Sport Boys más que irresoluto.

Las críticas que caen desde las gradas y se multiplican en las plataformas sociales descentran a los integrantes del club, pero en especial a un Paolo Guerrero que, en su último contacto con los medios de comunicación, ha demostrado un apoyo irrestricto al estratega argentino.

“No considero que estemos mal, el equipo está ganando. La confianza con el ‘profe’ está ahí, sabemos de su trabajo día a día. Es muy trabajador, siempre nos empuja y nos alienta para no errar. Tenemos que poner más de nuestra parte", aclaró el capitán de mayor jerarquía en la temporada.

Guerrero, en esa misma línea, ha insistido que todo lo relacionado a una posible salida de Guede de la zona técnica de Alianza Lima es una elucubración de la prensa deportiva en Perú con el único propósito de dañar a los integrantes del plantel. Tampoco descarta que un tercero en discordia esté levantando falsos.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 ante los 'rosados' en un duelo que dará mucho que hablar en la semana - Crédito: L1MAX.

“Eso lo crean ustedes, ese fantasma lo crean ustedes, porque somos una amenaza para el otro equipo y hay algunos hinchas del otro equipo aquí, me imagino que alguno de ustedes es y los analistas del aire acondicionado, los expertos de fútbol del aire acondicionado, pero yo me quedo un poco tranquilo”, indicó Paolo.

“Hay alguien que busca salir con sus intereses y trata de desestabilizar a la institución, al club. Al grupo no lo va a desestabilizar porque está firme, está bien, está concentrado en lo que uno quiere, en el objetivo que nosotros tenemos", sumó.