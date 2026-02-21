Perú Deportes

Kevin Quevedo lanzó fuerte insulto a Reimond Manco por asegurar que no fue convocado por indisciplina en Alianza Lima vs Sport Boys

El exjugador reveló que la razón por la que el extremo quedó afuera de la convocatoria del duelo con los ‘rosados’ fue por un problema de conducta generando muchas reacciones

La polémica rodeó la previa del duelo entre Alianza Lima y Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. En un contexto de presión para el técnico Pablo Guede, cuyo futuro en el club podría definirse según el resultado, el técnico argentino decidió no convocar a Kevin Quevedo generando un ambiente de incertidumbre.

Los rumores no se hicieron esperar, Reimond Manco reveló en su programa 'A la cama con el Rei’ que el extremo habría sido excluido de la lista de convocados por una falta disciplinaria provocando muchas reacciones.

Sin embargo, Quevedo no se quedó callado y usó sus redes sociales para responder al exjugador ‘blanquiazul’. Lanzó un fuerte insulto dejando en claro que es falso que cometió alguna indisciplina.

“Tengo información (usó un emoji de risa). Payaso de (usó un emoji de insulto)”, posteó Kevin en su historia de Instagram acompañado de una foto de Manco con su declaración. También tachó con una cruz la cara del ‘exjotita’.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre la ausencia de Kevin Quevedo en Alianza Lima?

Reimond Manco generó sorpresa entre los seguidores de Alianza Lima al revelar la razón detrás de la exclusión de Kevin Quevedo de la lista de convocados para el choque ante Sport Boys. Tal como explicó el exfutbolista, la decisión no estuvo motivada por cuestiones tácticas ni por una lesión.

Manco afirmó que la ausencia del extremo se debió a problemas de conducta durante la última práctica, situación que habría agotado la paciencia de Pablo Guede. El entrenador argentino optó así por dejar fuera al jugador, priorizando la disciplina interna en un momento clave para el equipo.

“Tengo información de por qué Quevedo no está en lista de convocados. Sí estuvo, pero lo sacaron porque llegó tarde al entrenamiento“, comentó en ‘A la cama con Rei’.

Además, precisó que no es la primera vez que Quevedo tiene este tipo de actitudes y recordó que Néstor Gorosito también lo sacó de un duelo decisivo por el mismo motivo.

"Una vez más se repite la historia que sucedió antes del partido con la U. de Chile por Sudamericana,que por eso lo sacó Gorosito del once titular, por haber llegado tarde en reiteradas oportunidades, y justamente antes de viajar a Chile lo hizo nuevamente y Gorosito lo puso de suplente", añadió.

Alianza Lima derrotó a Sport Boys en Matute

Alianza Lima sumó una nueva victoria al imponerse por 1-0 a Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva, durante la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este triunfo permite a las blanquiazules alcanzar los 10 puntos y mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

El único gol del partido llegó a los 31 minutos de la primera mitad. Tras un pivoteo de Eryc Castillo,Renzo Garcés, defensor de la selección peruana, aprovechó la acción y empujó el balón al fondo de la red, superando al portero rival.

El encuentro también estuvo marcado por la intervención arbitral. El juez anuló un gol convertido por Marco Huamán tras una falta previa, decisión que fue ratificada luego de la revisión del VAR. Así, Alianza Lima logró asegurar tres puntos claves en un duelo de alta tensión.

