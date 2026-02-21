Pablo Guede increpó a periodista y confirmó continuidad en Alianza Lima ante cuestionamientos: “No están viendo la realidad”

Pablo Guede enfrenta serios cuestionamientos en Alianza Lima. Crédito: GEC.

“Fuera Guede”, entonó la hinchada de Alianza Lima luego del triunfo de su equipo por la mínima diferencia ante Sport Boys. Los tres puntos en Matute no contentaron a los seguidores del club de La Victoria, enfadados con el comando técnico de Pablo Guede luego de la eliminación en fase previa de la Copa Libertadores y un empate amargo en Trujillo. La diana de Renzo Garcés no bastó para contentarlos.

En la conferencia de prensa luego de la victoria, el adiestrador argentino se enfrascó en un intercambio de ideas ante los periodistas que cuestionaron el rendimiento colectivo de sus dirigidos. El bonaerense de 51 años respondió a los cuestionamientos alegando que solo lleva en el cargo 40 días y el plantel ha enfrentado escándalos extradeportivos.

“¿Es normal que en 40 días hayamos pasado por todo lo que pasamos y este equipo dé la cara siempre?”, inició el exestratega de Puebla y Argentinos Juniors. “¿Jugamos mal? ¿Somos un desastre? En el primer tiempo generamos dos situaciones de gol”, explicó y añadió que nueve jugadores han pasado por la enfermería de la institución. “Pero todo está mal. No encuentro el equipo, soy muy malo, soy un desastre”, sumó con ironía.

Tras el partido, la hinchada de Alianza Lima mostró su descontento con fuertes cánticos desde las tribunas, exigiendo la renuncia del técnico Guede. (TikTok)

La realidad es que Alianza Lima, de momento, se ubica en lo más alto de la Liga 1 parcialmente: “Tenemos 10 puntos de 12 en el campeonato”, concedió. Más adelante, se refirió a la eliminación en Copa Libertadores como “un palo para todos”, pero se excusó con las acciones que pudieron cambiar el resultado: “Quedamos eliminados con un penal errado, con el arquero de ellos como figura y con un penal que me genera muchas duda”.

En ese sentido, el entrenador de Alianza Lima cuestionó cómo los medios nacionales evalúan su trabajo. “Cuando se genera todo esto es que no están viendo la realidad porque no es mi realidad, ¿Por qué no me preguntas que hacemos goles de pelota parada y eso sí es trabajo?”, concluyó.

“Nos ven muy fuertes”

El ambiente en el entorno de Pablo Guede se tornó tenso tras los recientes rumores sobre su posible destitución. El técnico argentino no ocultó su malestar y cuestionó públicamente las versiones que sugerían su salida en caso de no obtener una victoria inmediata. Para el estratega, estas filtraciones solo buscan fracturar la unidad del grupo. “¿Crees que es normal que vendan que si yo hoy no gano me echan? ¿Vos crees que eso beneficia al equipo?”, disparó el entrenador ante la prensa.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 ante los 'rosados' en un duelo que dará mucho que hablar en la semana - Crédito: L1MAX.

Guede identificó dos frentes que intentan socavar su proceso actual. Por un lado, señaló que los ataques podrían provenir desde las entrañas de la propia institución con el fin de sabotear el trabajo realizado hasta la fecha. “Hay dos vertientes y se los digo a todos: hay dos posibilidades. Una, que si es de adentro del club quieren hacerle daño al club, al equipo, porque es lo más fácil para desestabilizar un proyecto”, afirmó con firmeza para marcar distancia de las críticas internas.

En el cierre de su intervención, el estratega lanzó un mensaje de confianza sobre el potencial de su plantilla y el temor que despierta en sus rivales. Según su visión, el ruido mediático responde al crecimiento futbolístico de sus dirigidos. “La segunda es que por ahí nos ven muy fuertes y ven que corremos y ven que metemos y ven que fallamos muchos goles. Dicen: ‘Cuando empiecen a meterla y agarren confianza, ojo que pueden salir campeones, y hay algunos a los que no les gusta’”, sentenció el técnico.