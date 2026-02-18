Regatas Lima vs Club Uviv EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Así llega Club Uviv al Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El Club UVIV de Ecuador marca un hito al participar en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Esta representación constituye la primera vez que un elenco ecuatoriano compite en el certamen continental, un paso fundamental para el crecimiento del voleibol en dicho país. El equipo llega a esta instancia tras coronarse campeón de la Liga Nacional Femenina de Ecuador, lo que le otorgó el derecho deportivo de medirse ante los gigantes de la región en el torneo que se disputa en Lima.