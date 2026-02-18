Regatas Lima vs Club Uviv EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

¡A ganar! Regatas Lima arranca su camino en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 y debutará frente al Club Uviv en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 1 del Grupo A.
El sistema de clasificación hacia las semifinales en este torneo añade una dimensión táctica relevante. No solo los líderes de cada grupo accederán a la siguiente fase, ya que el cupo para el mejor segundo obliga a los equipos a prestar especial atención al diferencial de sets y puntos. Esta exigencia plantea la necesidad de buscar ventajas amplias y no limitarse simplemente a obtener la victoria en cada partido.
Una vez definidos los cuatro clasificados, la competencia pasa a una instancia de eliminación directa. Los ganadores de las semifinales avanzarán a la final, donde se disputará el título de campeón continental. Cada encuentro en esta etapa se convierte en un desafío de alta presión y máxima exigencia.
Además del trofeo, los dos primeros equipos asegurarán su presencia en el Mundial de Clubes de Vóley 2026. Este premio representa una oportunidad singular para los clubes sudamericanos de competir contra la élite mundial y ganar visibilidad en el escenario internacional del vóley.
Regatas Lima atraviesa una temporada marcada por la irregularidad en la Liga Nacional de Voleibol Femenino 2025/26. El equipo bajo el mando de Horacio Bastit muestra un rendimiento inestable, con solo una victoria destacada frente a la Universidad San Martín. Sin embargo, el cuadro ‘chorrillano’ sufrió derrotas ante Alianza Lima y Universitario, los principales candidatos al trofeo. Además, el plantel cedió puntos valiosos contra rivales como Géminis, Circolo y Atenea, clubes a los que superaba con comodidad en campañas anteriores.
Pese a este escenario difícil, las ‘celestes’ se reencontraron con el triunfo tras encadenar tres caídas consecutivas. En su última presentación, derrotaron por 3-1 a Deportivo Soan en un partido que sirvió para recuperar la confianza del grupo. Gracias a este resultado positivo, el equipo llega con un mejor ánimo a la competencia del Sudamericano de Clubes. Esta victoria representa un respiro necesario para las jugadoras antes de enfrentar el exigente calendario internacional que inicia mañana.
El Club UVIV de Ecuador marca un hito al participar en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Esta representación constituye la primera vez que un elenco ecuatoriano compite en el certamen continental, un paso fundamental para el crecimiento del voleibol en dicho país. El equipo llega a esta instancia tras coronarse campeón de la Liga Nacional Femenina de Ecuador, lo que le otorgó el derecho deportivo de medirse ante los gigantes de la región en el torneo que se disputa en Lima.
La clasificación del cuadro ecuatoriano fue el resultado de una campaña sólida en su torneo local, donde demostró superioridad física y táctica sobre sus rivales directos. El debut de UVIV en esta justa internacional no solo busca resultados deportivos, sino también ganar experiencia competitiva frente a jugadoras de élite continental.
Latina Televisión será responsable de la transmisión de todos los partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley, tanto en su señal abierta (canal 2) como en sus plataformas digitales, aplicación y sitio web. Los hinchas también podrán seguir el certamen mediante la página oficial de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).
A su vez, Infobae Perú ofrecerá información detallada y actualizaciones constantes sobre todo lo que ocurra en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, asegurando una cobertura completa para los seguidores del torneo.
El duelo entre la escuadra ‘chorrillana’ y el elenco ecuatoriano está programado para este miércoles 18 de febrero, correspondiente a la primera jornada del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El partido comenzará a las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 20:30 horas en Venezuela, Bolivia y Miami; y a las 21:30 horas en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.
Los ‘voleilovers’ todavía tienen chances de poder alentar al equipo de sus amores en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y podrán aquirir a través de la plataforma oficial joinnus.com.
- Zona general: S/. 20.00 soles
- Preferente Sur y Norte: S/. 35.00 soles
- Oriente: S/. 45.00 soles (AGOTADO)
- Occidente: S/. 55.00 soles (AGOTADO)