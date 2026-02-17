Dónde ver Real Madrid vs Benfica en Perú HOY: canal tv online de partido por ‘play-offs’ ida de la Champions League 2026

Dónde ver Real Madrid vs Benfica HOY: canal tv online por 'play-offs' ida de la Champions League 2026 - Crédito: Clubes en X.

El Real Madrid inicia hoy, martes 17 de febrero, una etapa crucial en la temporada 2025/2026 al enfrentarse al Benfica en los ‘play-offs’ ida de la Champions League 2026, un duelo que concentra la presión y las expectativas tras semanas de turbulencia deportiva. El choque se disputará en Lisboa, precisamente en el estadio donde, hace apenas tres semanas, el conjunto español sufrió una de las derrotas más dolorosas de su reciente historia: en el último suspiro del partido, el arquero rival, Anatoliy Trubin, marcó de cabeza el 4-2 definitivo que envió a los madrileños a esta instancia y permitió a los portugueses mantenerse con vida en el torneo gracias a la diferencia de gol.

El recuerdo de ese episodio sigue latente entre los aficionados y el plantel. El Real Madrid, máximo ganador en la historia de la competición, afronta este compromiso con la obligación de avanzar, especialmente tras haber quedado eliminado de la Supercopa y la Copa del Rey, esta última a manos de un equipo de segunda división. La salida de Xabi Alonso como entrenador intensificó el ambiente de autocrítica en la capital española, donde la Champions se percibe como la última gran oportunidad de salvar la campaña.

Bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, el Madrid parece haber recuperado parte de su solidez, enlazando tres victorias consecutivas en LaLiga, lo que le permitió afianzarse en el liderato tras una inesperada derrota del FC Barcelona ante el Girona. Este contexto positivo se refuerza con el regreso de Kylian Mbappé, la principal figura del equipo, quien descansó en el último compromiso liguero debido a una molestia persistente en la rodilla izquierda, pero estará disponible para este encuentro decisivo.

No obstante, Arbeloa afronta bajas sensibles: Raúl Asencio y Rodrygo están suspendidos tras su expulsión en la derrota previa contra el Benfica, mientras que Jude Bellingham y Éder Militao continúan en proceso de recuperación por lesión. Así, el técnico español deberá ajustar su esquema para mantener el equilibrio entre defensa y ataque.

Por su parte, el Benfica llega revitalizado y con confianza tras lograr una clasificación agónica a los ‘play-offs’. El cabezazo de Trubin en el último minuto no solo rescató al equipo, sino que simbolizó el nuevo espíritu competitivo bajo las órdenes de José Mourinho, extécnico del Real Madrid y actual referente estratégico de los portugueses. El Benfica se mantiene invicto en sus últimos cinco compromisos oficiales, con cuatro triunfos y un empate, lo que refleja una evolución significativa respecto al inicio titubeante en la Champions.

El plantel luso celebra el retorno del colombiano Richard Ríos, pieza clave en el ataque, mientras que la presencia de Samuel Soares y Joao Veloso sigue en duda por molestias físicas. Mourinho, conocido por su capacidad para gestionar situaciones límite, buscará aprovechar el impulso anímico y táctico de su equipo ante un rival que históricamente ha dominado la competición, pero que llega con la presión de no fallar.

La expectación es máxima en ambos países, no solo por el antecedente inmediato, sino por lo que está en juego para cada club. El Real Madrid, acostumbrado a las grandes noches europeas, debe demostrar que ha aprendido de sus errores recientes, mientras que el Benfica aspira a consolidar su resurgimiento y dar un nuevo golpe ante uno de los gigantes del continente.

Lista de convocados de Real Madrid para el choque ante Benfica por la Champions League 2026 - Crédito: Club Real Madrid.

Dónde ver Real Madrid vs Benfica por ‘play-offs’ ida de la Champions League 2026

El duelo podrá seguirse en vivo a través de ESPN para Perú y el resto de Sudamérica y Centroamérica, mientras que TNT transmitirá el partido en México y TUDN lo hará para Estados Unidos en español. Además, el portal web de Infobae ofrecerá la cobertura minuto a minuto para los aficionados que deseen seguir cada detalle de este enfrentamiento.

A qué hora juegan Real Madrid vs Benfica por ‘play-offs’ ida de la Champions League 2026

El encuentro comenzará a las 15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami); a las 16:00 horas en Venezuela y Bolivia; y a las 17:00 horas en Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. En México, el partido se disputará a las 14:00 horas, y en España, a las 21:00 horas.

Alineaciones probables

Benfica va con Anatoliy Trubin en portería; Tomás Araújo, António Silva, Nicolás Otamendi y Samuel Dahl en defensa; Leandro Barreiro y Enzo Barrenechea en el mediocampo; Georgiy Sudakov, Gianluca Prestianni y Andreas Schjelderup como enlaces creativos, y Vangelis Pavlidis en punta, bajo la dirección de José Mourinho.

Por el lado del Real Madrid, Thibaut Courtois será el guardameta, acompañado por Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la zaga; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Arda Güler conformarán el mediocampo, mientras que Gonzalo García y Vinicius liderarán el ataque bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa.