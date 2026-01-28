Al Real Madrid se le atraganta el ímpetu del Benfica en Champions y se queda fuera del top 8 tras caer derrotado

El jugador del Benfica Pavlidis celebrando su gol ante el Real Madrid (EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO)

El Benfica tiró de corazón para levantarse de la lona. Los de José Mourinho tenían claro el objetivo: una victoria. No les valía otro resultado. Con esa idea en mente saltaron al terreno de juego, donde desataron su ímpetu y frenesí desde los primeros minutos. Sin embargo, fue Mbappé quien abrió el marcador. Los de José Mourinho no cedieron en su tarea y unos minutos más tarde, Schjelderup hizo el tanto del empate. Pavlidis hizo el segundo desde los once metros para marcharse al descanso por delante. Schjelderup volvió a aparecer ya en la segunda mitad para ampliar la ventaja. Una distancia que recortó Mbappé, pero su gol no sirvió para sobreponerse. En el último minuto de partido, el Benfica sacó una falta, en la que subió hasta el portero, que fue precisamente el autor del cuarto gol. El colegiado señaló el final del duelo desatando la locura en Portugal, y certificando la derrota blanca, que le deja fuera del top 8.

El Benfica se lanzó al ataque desde los primeros compases del duelo. A la desesperada, con movimientos rápidos de balón, se plantaba en el área blanca para tratar de batir a Courtois. Mientras, el Real Madrid, sabedor de su ya clasificada postura, creó y buscó adelantarse para cerrar la fase de la liguilla entre los ocho primeros de la tabla, pero sin ese frenesí de quien se ve con un pie fuera, como los de José Mourinho. Ese ímpetu trató de frenarlo Tchouaméni con una entrada, la primera del partido, que le costó la tarjeta amarilla cuando el sonido del pitido inicial todavía retumbaba por los cuatro costados del estadio Da Luz.

Schjelderup fue el primero en disparar contra la portería rival, avisando a Courtois de lo que le venía encima. Desde el córner volvieron a protagonizar una gran ocasión con un balón que se quedó muerto en el área, pero, tras rebotar en varios jugadores, se marchó directamente fuera. El equipo portugués pujaba por marcar en un partido que se rompió desde los minutos iniciales para convertirse en un tira y afloja entre ambos equipos. Aunque a los blancos les costó un poco entrar en la dinámica rápidamente fueron adaptando la estrategia inicial a las exigencias del partido.

Los jugadores del Benfica celebrando un gol (EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES)

Fue Mbappé quien abrió el marcador tras un impecable centro de Asencio, que el francés remató solo. Con la ventaja en el marcador, los de José Mourinho redoblaron esfuerzos, a sabiendas de lo que había en juego. Tan solo seis minutos después, Schjelderup hacía el tanto del empate. Fue a la contra, como llevaban intentándolo todo el partido. Un dos para dos. Pavlidis puso un centro al área y el noruego remató a placer para batir a Courtois.

Justo antes del descanso llegó el segundo de los portugueses. Fue en una jugada a balón parado, donde Tchouaméni agarró a Otamendi, que cayó en el área. El colegiado no tuvo dudas y señaló la pena máxima. Desde los once metros, Pavlidis no falló y adelantó a los suyos en el marcador. Los de José Mourinho habían conseguido levantarse de la lona, pero querían más. Con esa ventaja se marcharon al descanso.

El Benfica pasa por encima del Real Madrid

Ya en la segunda mitad, la dinámica se mantuvo. Tira y afloja. Ataque portugués y ataque blanco. Un poco más igualados que en la primera mitad, donde el Benfica lideró las embestidas. Schjelderup volvió a aparecer para hacer el tercero de los suyos. Cogió el balón en su banda, la izquierda, controló hacia el centro y disparó al palo corto, donde Courtois no llegó. La locura se desató en el estadio Da Luz, cuyos aficionados veían a su equipo con un pie en los playoffs.

Fue de nuevo Mbappé quien apareció para dar alas a su equipo y recortar distancias gracias a un pase de Arda Güler, los blancos necesitaban la victoria o, al menos, un empate para mantenerse entre los ocho primeros de la tabla. Pero todavía les separaba un gol de su misión. El Benfica necesita otro tanto para la diferencia de goles. Y durante los minutos restantes siguieron intentándolo, mientras achicaban aguas ante los misiles blancos.

Con el tiempo reglamentario ya consumido y el añadido sobrepasado, el árbitro señaló una falta para el equipo de José Mourinho. La última jugada del partido. El técnico portugués mandó subir a todos sus jugadores, incluso el portero. Fue precisamente este, quien remató para mandar el balón al fondo de la portería de Courtois y certificar el cuarto gol del partido. Un segundo después, el árbitro señaló el final del encuentro, certificando la derrota blanca, que le deja fuera del top 8.