Partidos de hoy, sábado 14 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 14 de febrero, la agenda deportiva estará cargada de partidos imperdibles: Alianza Lima buscará recuperarse en Trujillo, Sporting Cristal irá por su primer triunfo con Juan Pablo II, Real Madrid defenderá su racha en LaLiga, Universitario de Deportes saldrá a recuperar el liderato de la Liga Peruana de Vóley, y mucho más.
Tras su eliminación de la Copa Libertadores 2026, los ‘blanquiazules’ visitarán a Alianza Atlético en Trujillo con la misión de levantarse en la previa de su aniversario 125 años. Pablo Guede pondrá a todas sus figuras para asegurar su tercer triunfo en el campeonato para alcanzar el objetivo del título nacional.
Por su lado, Sporting Cristal visitará a Juan Pablo II en Chongoyape con la tarea de celebrar su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026. Este duelo será su último ensayo previo a su debut con 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026.
Al frente estará el equipo de Christian Cueva que tampoco ha sumado de a tres y llega con la obligación de levantarse tras apabullante goleada que sufrió en manos de Cienciano la jornada pasada.
Partidos de Liga 1
- Deportivo Garcilaso vs ADT (13:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar)
- Sport Boys vs Atlético Grau (17:30 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar)
Partidos de Liga Peruana de Vóley
- Regatas Lima vs Deportivo Soan (14:45 horas / Latina web y aplicativo)
- San Martín vs Atlético Atenea (17:00 horas / Latina televisión, web y aplicativo)
- Universitario de Deportes vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Latina televisión, web y aplicativo)
Partidos de LaLiga
- Espanyol vs Celta (08:00 horas / ESPN y Disney+)
- Getafe vs Villarreal (10:15 horas / ESPN y Disney+)
- Sevilla vs Alavés (12:30 horas / ESPN y Disney+)
- Real Madrid vs Real Sociedad (15:00 horas / ESPN y Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Bayer Leverkusen vs St. Pauli (09:30 horas / Disney+)
- Eintracht Frankfurt vs Borussia M’Gladbach (09:30 horas / Disney+)
- Hamburgo vs Union Berlín (09:30 horas / Disney+)
- Hoffenheim vs Friburgo (09:30 horas / Disney+)
- Werder Bremen vs Bayern Múnich (09:30 horas / ESPN, Disney+)
- Stuttgart vs Colonia (12:30 horas / ESPN 2, Disney+)
Partidos de Serie A
- Como vs Fiorentina (09:00 horas / Disney+)
- Lazio vs Atalanta (12:00 horas / Disney+)
- Inter vs Juventus (14:45 horas / ESPN 2, Disney+)
Partidos de FA Cup
- Burton Albion vs West Ham (07:10 horas / ESPN y Disney+)
- Norvich vs Albion (10:00 horas / ESPN y Disney+)
- Southampton vs Leicester (10:00 horas / ESPN y Disney+)
- Burnley vs Mansfield (10:00 horas / ESPN y Disney+)
- Manchester City vs Salford (10:00 horas / ESPN y Disney+)
- Aston Villa vs Newcastle (12:45 horas / ESPN y Disney+)
Partidos de fútbol argentino
- Banfield vs Racing (15:30 horas / TyC Sports, TNT Sports)
- Huracán vs Sarmiento (17:45 horas / TyC Sports, TNT Sports)
- Talleres vs Gimnasia Mendoza (17:45 horas / Disney+)
- Atlético Tucumán vs Estudiantes Río Cuarto (20:00 horas / ESPN Premium, Disney+)
- Independiente Rivadavia vs Belgrano (20:00 horas / TyC Sports, TNT Sports)