Partidos de hoy, sábado 14 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Alianza Lima buscará levantarse en Trujillo, Sporting Cristal saldrá por su primer triunfo con Juan Pablo II, Real Madrid hará lo suyo en LaLiga, Universitario saldrá a recuperar el liderato de la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 14
Partidos de hoy, sábado 14 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 14 de febrero, la agenda deportiva estará cargada de partidos imperdibles: Alianza Lima buscará recuperarse en Trujillo, Sporting Cristal irá por su primer triunfo con Juan Pablo II, Real Madrid defenderá su racha en LaLiga, Universitario de Deportes saldrá a recuperar el liderato de la Liga Peruana de Vóley, y mucho más.

Tras su eliminación de la Copa Libertadores 2026, los ‘blanquiazules’ visitarán a Alianza Atlético en Trujillo con la misión de levantarse en la previa de su aniversario 125 años. Pablo Guede pondrá a todas sus figuras para asegurar su tercer triunfo en el campeonato para alcanzar el objetivo del título nacional.

Por su lado, Sporting Cristal visitará a Juan Pablo II en Chongoyape con la tarea de celebrar su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026. Este duelo será su último ensayo previo a su debut con 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026.

Al frente estará el equipo de Christian Cueva que tampoco ha sumado de a tres y llega con la obligación de levantarse tras apabullante goleada que sufrió en manos de Cienciano la jornada pasada.

Los 'cerveceros' visitará al equipo de Christian Cueva en Chongoyape por la tercera fecha de la competición. (L1 Max)

Partidos de Liga 1

- Deportivo Garcilaso vs ADT (13:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar)

- Juan Pablo II vs Sporting Cristal (15:15 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar)

- Sport Boys vs Atlético Grau (17:30 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar)

- Alianza Atlético vs Alianza Lima (20:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar)

Partidos de Liga Peruana de Vóley

- Regatas Lima vs Deportivo Soan (14:45 horas / Latina web y aplicativo)

- San Martín vs Atlético Atenea (17:00 horas / Latina televisión, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Latina televisión, web y aplicativo)

Partidos de LaLiga

- Espanyol vs Celta (08:00 horas / ESPN y Disney+)

- Getafe vs Villarreal (10:15 horas / ESPN y Disney+)

- Sevilla vs Alavés (12:30 horas / ESPN y Disney+)

- Real Madrid vs Real Sociedad (15:00 horas / ESPN y Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Bayer Leverkusen vs St. Pauli (09:30 horas / Disney+)

- Eintracht Frankfurt vs Borussia M’Gladbach (09:30 horas / Disney+)

- Hamburgo vs Union Berlín (09:30 horas / Disney+)

- Hoffenheim vs Friburgo (09:30 horas / Disney+)

- Werder Bremen vs Bayern Múnich (09:30 horas / ESPN, Disney+)

- Stuttgart vs Colonia (12:30 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Serie A

- Como vs Fiorentina (09:00 horas / Disney+)

- Lazio vs Atalanta (12:00 horas / Disney+)

- Inter vs Juventus (14:45 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de FA Cup

- Burton Albion vs West Ham (07:10 horas / ESPN y Disney+)

- Norvich vs Albion (10:00 horas / ESPN y Disney+)

- Southampton vs Leicester (10:00 horas / ESPN y Disney+)

- Burnley vs Mansfield (10:00 horas / ESPN y Disney+)

- Manchester City vs Salford (10:00 horas / ESPN y Disney+)

- Aston Villa vs Newcastle (12:45 horas / ESPN y Disney+)

Partidos de fútbol argentino

- Banfield vs Racing (15:30 horas / TyC Sports, TNT Sports)

- Huracán vs Sarmiento (17:45 horas / TyC Sports, TNT Sports)

- Talleres vs Gimnasia Mendoza (17:45 horas / Disney+)

- Atlético Tucumán vs Estudiantes Río Cuarto (20:00 horas / ESPN Premium, Disney+)

- Independiente Rivadavia vs Belgrano (20:00 horas / TyC Sports, TNT Sports)

