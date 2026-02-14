Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡ Noche de partido ! Alianza Lima se enfrenta a Alianza Atlético, en el estadio Mansiche, por la tercera fecha del Apertura 2026. El compromiso dará inicio a las 20:00 horas locales.

07:54 hs

Así llega Alianza Lima al partido por fecha 3 del Apertura 2026

Alianza Lima enfrenta una de sus crisis deportivas más profundas al inicio del año 2026. A pesar de haber obtenido victorias consecutivas en el Apertura 2026, la situación del equipo cambió radicalmente tras su eliminación prematura en la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Pablo Guede quedó fuera del principal torneo de clubes de América luego de ser eliminado por el Club 2 de Mayo. El resultado definitivo fue un empate 1-1 en el estadio Matute, encuentro marcado por una actuación polémica de Paolo Guerrero. Este desenlace selló la despedida de la escuadra ‘blanquiazul’ de la competencia internacional.