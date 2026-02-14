Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡Noche de partido! Alianza Lima se enfrenta a Alianza Atlético, en el estadio Mansiche, por la tercera fecha del Apertura 2026. El compromiso dará inicio a las 20:00 horas locales.
Alianza Lima enfrenta una de sus crisis deportivas más profundas al inicio del año 2026. A pesar de haber obtenido victorias consecutivas en el Apertura 2026, la situación del equipo cambió radicalmente tras su eliminación prematura en la Copa Libertadores.
El equipo dirigido por Pablo Guede quedó fuera del principal torneo de clubes de América luego de ser eliminado por el Club 2 de Mayo. El resultado definitivo fue un empate 1-1 en el estadio Matute, encuentro marcado por una actuación polémica de Paolo Guerrero. Este desenlace selló la despedida de la escuadra ‘blanquiazul’ de la competencia internacional.
Con este panorama, Alianza Lima se ve obligado a concentrar todos sus esfuerzos y recursos en la Liga 1, donde el principal objetivo se orienta a la conquista del título nacional. El club ya no cuenta con margen de error y la atención está completamente puesta en la competición local.
Alianza Atlético inició el Torneo Apertura 2026 con un resultado inesperado, al imponerse por la mínima diferencia ante Cusco FC, actual subcampeón de la Liga 1, en el estadio de Piura. El único tanto del encuentro fue anotado por el defensor central Williams Guzmán, asegurando así los primeros tres puntos para el conjunto ‘churre’.
En la jornada siguiente, la fortuna cambió abruptamente para Alianza Atlético, que debió trasladarse a Andahuaylas para enfrentar a Los Chankas. En ese partido, el equipo visitante fue superado por una diferencia corta, perdiendo la oportunidad de sumar nuevamente en el torneo.
Durante la temporada anterior, Alianza Atlético se convirtió en una de las revelaciones, obteniendo la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. No obstante, la directiva decidió realizar cambios en el cuerpo técnico, prescindiendo de Gerardo Ameli para concretar la llegada de Federico Urciuoli como nuevo entrenador del plantel.
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Cristian Carbajal, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula; Fernando Gaibor, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero, Gaspar Gentile.
- Alianza Atlético: Daniel Prieto, Erick Perleche, Roman Gaston Suarez, Williams Guzmán, Anthony Gordillo; Germán Gastón Díaz, Elian Muñoz; Jorge del Castillo, Hernán Lupu, Cristian Penilla; Valentín Robaldo.
El cotejo será transmitido a través de la señal del canal L1MAX (antes Liga 1 MAX) a través de distintas parrillas televisivas como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y ahora Movistar TV.
Alianza Lima visita a Alianza Atlético este sábado 14 de febrero, desde las 20:00 horas (Perú), en el estadio Mansiche, según la programación oficial de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.
Durante los últimos tres años, Alianza Lima ha demostrado una amplia superioridad frente a Alianza Atlético, aunque fue hace no mucho tiempo cuando sufrió una contundente caída que causó alarmas y una igualada particular.
• Alianza Lima 1-1 Alianza Atlético | Torneo Clausura 2025
• Alianza Atlético 3-1 Alianza Lima| Torneo Apertura 2025
• Alianza Lima 2-0 Alianza Atlético | Torneo Clausura 2024
• Alianza Atlético 0-2 Alianza Lima | Torneo Apertura 2024
• Alianza Lima 1-0 Alianza Atlético | Torneo Clausura 2023
• Alianza Atlético 0-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2023