Perú Deportes

A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Pablo Guede visita el Mansiche de Trujillo con la clara convicción de hilar su tercera victoria en el torneo local. Conoce los horarios del encuentro

Guardar
A qué hora juega Alianza
A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético: partido por fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Redes Alianza Lima/Alianza Atlético

Alianza Lima se concentra en el ámbito local y buscará reencontrarse con su hinchada hoy, sábado 14 de febrero, cuando enfrente a Alianza Atlético de Sullana por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se jugará en el Estadio Mansiche de Trujillo, donde los blanquiazules aspiran a consolidar su buen arranque.

Por Liga 1, Alianza Lima arrancó con el pie derecho. En Huancayo, el conjunto dirigido por Pablo Guede se impuso por 2-1 gracias a un tanto desde el punto penal de Paolo Guerrero y a un notable tiro libre de Alan Cantero. En su siguiente presentación, el luminoso de Matute reflejó otro 2-1 luego de doblegar a Comerciantes Unidos.

Pero el conjunto de La Victoria ha sufrido un revés prematuro en la temporada. La institución nacida en la calle Cotabambas se despidió en primera ronda de la fase 1 de la Copa Libertadores luego de caer por 2-1 en el global ante el debutante 2 de Mayo. La eliminación provocó un duro golpe en el plantel y las arcas del club por la expectativa deportiva y económica de seguir en carrera.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Sin tiempo y lugar para lamentos, Alianza Lima deberá recuperar rápidamente la confianza. El duelo en Trujillo se presenta como una oportunidad inmejorable para reafirmar su candidatura en el torneo local y aspirar a levantar el título luego de tres años de sequía.

Por otro lado, Alianza Atlético de Sullana asume el juego ante los capitalinos como una chance para reencontrarse con la victoria y dar un golpe sobre la mesa en el torneo. El conjunto de Federico Urciuoli suma tres unidades en las dos primeras jornadas.

En su debut en Liga 1, el ‘vendaval del norte’ derrotó a Cusco FC por la mínima diferencia. Williams Guzmán anotó su nombre en el marcador para la crucial victoria frente al vigente subcampeón del fútbol nacional. En la segunda fecha, el conjunto del norte del país cayó en su visita a Los Chankas en Andahuaylas.

Los Chankas derrotaron a Alianza
Los Chankas derrotaron a Alianza Atlético en Andahuaylas gracias al solitario tanto de Marlon Torres. Crédito: Alianza Atlético.

A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos se disputará el sábado 14 de febrero, desde las 20:00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva. En Colombia y Ecuador, se mantiene el mismo huso horario. En Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 21:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 22:00 horas.

Canal para ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

A lo largo del campeonato, la transmisión exclusiva de este y todos los encuentros correrá por cuenta de L1 Max y la aplicación Liga 1 Play, señales gestionadas por la FPF en sociedad con 1190 Sports.

Este canal se encuentra disponible en las parrillas de diversas operadoras, tales como DirecTV, , Claro, Win y Best Cable. Asimismo, los aficionados pueden suscribirse a las plataformas digitales para seguir los partidos desde cualquier dispositivo, incluyendo celulares, tabletas y computadoras.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura minuciosa del evento. Desde el Estadio Mansiche de Trujillo, se reportarán todas las incidencias y detalles en vivo de lo que ocurra sobre el césped.

Los 'blanquiazules' buscarán levantarse en Trujillo tras la eliminación de la Copa Libertadores 2026. (L1 Max)

¿Cómo quedaron en la Liga 1 2025?

En el Torneo Apertura 2025, Alianza Atlético arruinó los festejos por el aniversario 124 de Alianza Lima en Trujillo. Aunque Eryc Castillo adelantó a los ‘íntimos, el ‘vendaval’ remontó con un doblete de Agustín Graneros y un tanto de Guillermo Larios para sellar el 3-1 definitivo en el Mansiche.

Meses después, el cuadro sullanero volvió a robar puntos en Matute por el Clausura. Guillermo Enrique puso en ventaja al equipo local con un potente remate, pero la visita encontró la paridad gracias a una gran definición de Miguel Graneros. Aquel 1-1 dejó un sabor amargo en la hinchada ‘blanquiazul’.

Los 'blanquiazules' no pudieron en casa e igualaron 1-1. (Video: L1MAX)

Temas Relacionados

Alianza LimaAlianza AtléticoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Sekou Gassama hizo sincera confesión tras su debut en Universitario vs Cienciano: “Me sentí un poco cansado”

El delantero senegalés se estrenó con la camiseta de la ‘U’ frente el ‘papá’ en el estadio Monumental y quedó maravillado con el recibimiento de la hinchada

Sekou Gassama hizo sincera confesión

Resultados de la Liga Peruana de Vóley en la fecha 7, fase 2: así van los equipos en el torneo

Se inicia una nueva jornada de cara a la fase final de la competencia: Universitario chocará con Circolo, Alianza Lima defenderá su liderato con Géminis, San Martín se medirá con Atenea

Resultados de la Liga Peruana

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 7 - Fase 2

Se inicia la séptima jornada con duelos decisivos: Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima tendrán su último ensayo previo al Sudamericana de Clubes de Völey 2026

Tabla de posiciones de la

Partidos de hoy, sábado 14 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Alianza Lima buscará levantarse en Trujillo, Sporting Cristal saldrá por su primer triunfo con Juan Pablo II, Real Madrid hará lo suyo en LaLiga, Universitario saldrá a recuperar el liderato de la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 14

Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ buscarán su primer triunfo frente el equipo de Christian Cueva en Chongoyape, quien tiene la misma necesidad. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

Sporting Cristal vs Juan Pablo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso Solsiret Rodríguez: Kevin Villanueva

Caso Solsiret Rodríguez: Kevin Villanueva pide al PJ ordenar su inmediata libertad

Premier Ernesto Álvarez no renunciará y respalda a José Jerí: “Es un político nato”

Gobierno publica decreto que crea el delito de revelación de información reservada: Periodistas no serán enjuiciados

Vladimir Cerrón: PJ declara que el caso La Oroya no ha prescrito y no le devolverá la reparación civil de S/ 850 mil

Piden incluir vacancia de José Jerí en sesión del Pleno del 17 de febrero donde se debatirá su censura

ENTRETENIMIENTO

Fiorella Cayo, Alessia Rovegno, dedica

Fiorella Cayo, Alessia Rovegno, dedica emotivo mensaje a Hugo García e Isabella Ladera tras anuncio de embarazo

Esposa de Eryc Castillo repudia comentarios racistas de Gonzalo Núñez: “El talento no tiene color”

Magaly Medina condena expresiones racistas de Gonzalo Núñez sobre Eryc Castillo y pide sanciones en el periodismo deportivo

Virgen de la Candelaria: la festividad en Puno reunió a Emilia Drago, Mayella Lloclla, Milena Warthon y más artistas

Metiche pide disculpas, pero cuestiona la reacción de Karla Tarazona tras incidente: “Metí la pata... ¿pero irte a quejar a gerencia?"

DEPORTES

Programación de la fecha 1

Programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: partidos, horarios y canal del debut Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Sekou Gassama hizo sincera confesión tras su debut en Universitario vs Cienciano: “Me sentí un poco cansado”

Resultados de la Liga Peruana de Vóley en la fecha 7, fase 2: así van los equipos en el torneo

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 7 - Fase 2

Partidos de hoy, sábado 14 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo