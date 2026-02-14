A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético: partido por fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Redes Alianza Lima/Alianza Atlético

Alianza Lima se concentra en el ámbito local y buscará reencontrarse con su hinchada hoy, sábado 14 de febrero, cuando enfrente a Alianza Atlético de Sullana por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se jugará en el Estadio Mansiche de Trujillo, donde los blanquiazules aspiran a consolidar su buen arranque.

Por Liga 1, Alianza Lima arrancó con el pie derecho. En Huancayo, el conjunto dirigido por Pablo Guede se impuso por 2-1 gracias a un tanto desde el punto penal de Paolo Guerrero y a un notable tiro libre de Alan Cantero. En su siguiente presentación, el luminoso de Matute reflejó otro 2-1 luego de doblegar a Comerciantes Unidos.

Pero el conjunto de La Victoria ha sufrido un revés prematuro en la temporada. La institución nacida en la calle Cotabambas se despidió en primera ronda de la fase 1 de la Copa Libertadores luego de caer por 2-1 en el global ante el debutante 2 de Mayo. La eliminación provocó un duro golpe en el plantel y las arcas del club por la expectativa deportiva y económica de seguir en carrera.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Sin tiempo y lugar para lamentos, Alianza Lima deberá recuperar rápidamente la confianza. El duelo en Trujillo se presenta como una oportunidad inmejorable para reafirmar su candidatura en el torneo local y aspirar a levantar el título luego de tres años de sequía.

Por otro lado, Alianza Atlético de Sullana asume el juego ante los capitalinos como una chance para reencontrarse con la victoria y dar un golpe sobre la mesa en el torneo. El conjunto de Federico Urciuoli suma tres unidades en las dos primeras jornadas.

En su debut en Liga 1, el ‘vendaval del norte’ derrotó a Cusco FC por la mínima diferencia. Williams Guzmán anotó su nombre en el marcador para la crucial victoria frente al vigente subcampeón del fútbol nacional. En la segunda fecha, el conjunto del norte del país cayó en su visita a Los Chankas en Andahuaylas.

Los Chankas derrotaron a Alianza Atlético en Andahuaylas gracias al solitario tanto de Marlon Torres. Crédito: Alianza Atlético.

A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos se disputará el sábado 14 de febrero, desde las 20:00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva. En Colombia y Ecuador, se mantiene el mismo huso horario. En Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 21:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 22:00 horas.

Canal para ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

A lo largo del campeonato, la transmisión exclusiva de este y todos los encuentros correrá por cuenta de L1 Max y la aplicación Liga 1 Play, señales gestionadas por la FPF en sociedad con 1190 Sports.

Este canal se encuentra disponible en las parrillas de diversas operadoras, tales como DirecTV, , Claro, Win y Best Cable. Asimismo, los aficionados pueden suscribirse a las plataformas digitales para seguir los partidos desde cualquier dispositivo, incluyendo celulares, tabletas y computadoras.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura minuciosa del evento. Desde el Estadio Mansiche de Trujillo, se reportarán todas las incidencias y detalles en vivo de lo que ocurra sobre el césped.

Los 'blanquiazules' buscarán levantarse en Trujillo tras la eliminación de la Copa Libertadores 2026. (L1 Max)

¿Cómo quedaron en la Liga 1 2025?

En el Torneo Apertura 2025, Alianza Atlético arruinó los festejos por el aniversario 124 de Alianza Lima en Trujillo. Aunque Eryc Castillo adelantó a los ‘íntimos’, el ‘vendaval’ remontó con un doblete de Agustín Graneros y un tanto de Guillermo Larios para sellar el 3-1 definitivo en el Mansiche.

Meses después, el cuadro sullanero volvió a robar puntos en Matute por el Clausura. Guillermo Enrique puso en ventaja al equipo local con un potente remate, pero la visita encontró la paridad gracias a una gran definición de Miguel Graneros. Aquel 1-1 dejó un sabor amargo en la hinchada ‘blanquiazul’.

Los 'blanquiazules' no pudieron en casa e igualaron 1-1. (Video: L1MAX)