Golazo de Luis Iberico tras letal contraataque en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Luis Iberico ha sentenciado la historia de la primera victoria de Sporting Cristal en Liga 1. Luego de que las triunfos le sean esquivos en las dos jornadas iniciales del torneo, el elenco del Rímac se ha impuesto sin objeciones ante Juan Pablo II en Chongoyape. El atacante nacional finalizó un contraataque letal de los ‘celestes’ que condujo Cristiano da Silva y llegó al botín diestro de Yoshimar Yotún, para que este asista a ‘Luiki’.

La escuadra ‘bajopontina’ se había establecido diferencias en la primera mitad a través de una diana de Felipe Vizeu. El delantero brasileño ensayó una maniobra en el aire para vencer al portero Matías Vega. Los de Autuori, con el marcador a favor, manejaron los hilos del encuentro y la superioridad se hizo más notoria con la expulsión de Fabio Agurto.

Con un hombre de más, Cristal se prestó a ampliar la diferencia en el Complejo Juan Pablo II de Chongonyape. Sin embargo, los del Rímac no sentenciaron el partido hasta la última acción del compromiso. Luego que el área ‘rimense’ pase apuros, Diego Enríquez encontró rápidamente a Cristiano da Silva.

El lateral brasileño comandó el contragolpe y administró el balón hasta encontrar el momento justo para cederle el cuero a Yoshimar Yotún. El mundialista en Rusia 2018 asistió con un toque de derecha a Luis Iberico y el ex Melgar definió de gran manera para marcar el 2-0 de los suyos.

Luis Iberico reencontró el camino del gol tras una sequía de 15 meses. Su última anotación oficial ocurrió el 27 de octubre de 2024, en aquella histórica goleada de Sporting Cristal por 12-0 frente a Unión Comercio en Moyobamba. Desde ese momento, el delantero atravesó un periodo sombrío debido a una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha. Esta grave lesión lo mantuvo alejado de las canchas durante casi toda la temporada 2025.

Tras un largo proceso de recuperación física y mental, el 2026 surge como su gran oportunidad de revancha personal. El atacante ‘celeste’ vuelve a las redes en un contexto crítico para su equipo, que requiere su mejor versión para pelear el título.

Su regreso al gol no solo significa una estadística positiva, sino el fin de una etapa difícil marcada por la inactividad. Iberico busca ahora la regularidad necesaria para consolidarse nuevamente como una pieza clave en el esquema ofensivo de Paulo Autuori.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal buscará asegurar su presencia en torneos internacionales este 2026. El cuadro capitalino medirá fuerzas ante el Club 2 de Mayo de Paraguay. El ‘gallo norteño’ viene de asestar un verdadero golpe en su primera presentación en el torneo continental luego de eliminar a Alianza Lima.

La serie entre el representativo peruano y el paraguayo ya cuenta con calendario definido por la CONMEBOL para la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El primer encuentro se llevará a cabo en Paraguay el martes 17 de febrero, a partir de las 19:30 horas (hora peruana).

El seguimiento de la Copa Libertadores 2026 estará disponible a través de diversas plataformas, facilitando el acceso tanto en Perú como en el resto de Sudamérica. La transmisión televisiva exclusiva corresponde a ESPN, que ofrecerá cada detalle de los partidos en alta definición para quienes prefieren ver el fútbol desde casa.