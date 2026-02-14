Perú Deportes

Golazo de Luis Iberico tras letal contraataque en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

El atacante nacional de 28 años capitalizó una transición rápida del equipo de Paulo Autuori. ‘Luiki’ ha acabado con una larga seguía goleadora de 15 meses

Guardar
El delantero, que entró desde el banco de suplentes, aumentó el marcador con gran definición en Chongoyape - Crédito: L1MAX

Luis Iberico ha sentenciado la historia de la primera victoria de Sporting Cristal en Liga 1. Luego de que las triunfos le sean esquivos en las dos jornadas iniciales del torneo, el elenco del Rímac se ha impuesto sin objeciones ante Juan Pablo II en Chongoyape. El atacante nacional finalizó un contraataque letal de los ‘celestes’ que condujo Cristiano da Silva y llegó al botín diestro de Yoshimar Yotún, para que este asista a ‘Luiki’.

La escuadra ‘bajopontina’ se había establecido diferencias en la primera mitad a través de una diana de Felipe Vizeu. El delantero brasileño ensayó una maniobra en el aire para vencer al portero Matías Vega. Los de Autuori, con el marcador a favor, manejaron los hilos del encuentro y la superioridad se hizo más notoria con la expulsión de Fabio Agurto.

Con un hombre de más, Cristal se prestó a ampliar la diferencia en el Complejo Juan Pablo II de Chongonyape. Sin embargo, los del Rímac no sentenciaron el partido hasta la última acción del compromiso. Luego que el área ‘rimense’ pase apuros, Diego Enríquez encontró rápidamente a Cristiano da Silva.

Gol de Luis Iberico tras
Gol de Luis Iberico tras letal contraataque en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026. Crédito: L1 MAX.

El lateral brasileño comandó el contragolpe y administró el balón hasta encontrar el momento justo para cederle el cuero a Yoshimar Yotún. El mundialista en Rusia 2018 asistió con un toque de derecha a Luis Iberico y el ex Melgar definió de gran manera para marcar el 2-0 de los suyos.

Prolongada para

Luis Iberico reencontró el camino del gol tras una sequía de 15 meses. Su última anotación oficial ocurrió el 27 de octubre de 2024, en aquella histórica goleada de Sporting Cristal por 12-0 frente a Unión Comercio en Moyobamba. Desde ese momento, el delantero atravesó un periodo sombrío debido a una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha. Esta grave lesión lo mantuvo alejado de las canchas durante casi toda la temporada 2025.

Tras un largo proceso de recuperación física y mental, el 2026 surge como su gran oportunidad de revancha personal. El atacante ‘celeste’ vuelve a las redes en un contexto crítico para su equipo, que requiere su mejor versión para pelear el título.

Luis Iberico anotó su tercer
Luis Iberico anotó su tercer gol desde su llegada a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2024. Crédito: X Sporting Cristal.

Su regreso al gol no solo significa una estadística positiva, sino el fin de una etapa difícil marcada por la inactividad. Iberico busca ahora la regularidad necesaria para consolidarse nuevamente como una pieza clave en el esquema ofensivo de Paulo Autuori.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal buscará asegurar su presencia en torneos internacionales este 2026. El cuadro capitalino medirá fuerzas ante el Club 2 de Mayo de Paraguay. El ‘gallo norteño’ viene de asestar un verdadero golpe en su primera presentación en el torneo continental luego de eliminar a Alianza Lima.

La serie entre el representativo peruano y el paraguayo ya cuenta con calendario definido por la CONMEBOL para la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El primer encuentro se llevará a cabo en Paraguay el martes 17 de febrero, a partir de las 19:30 horas (hora peruana).

Sporting Cristal vs 2 de
Sporting Cristal vs 2 de Mayo: día y hora de los duelos por Copa Libertadores 2026. (Sporting Cristal)

El seguimiento de la Copa Libertadores 2026 estará disponible a través de diversas plataformas, facilitando el acceso tanto en Perú como en el resto de Sudamérica. La transmisión televisiva exclusiva corresponde a ESPN, que ofrecerá cada detalle de los partidos en alta definición para quienes prefieren ver el fútbol desde casa.

Temas Relacionados

Luis IbericoSporting CristalJuan Pablo IILiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El reto de los ‘blanquiazules’ supondrá una carga extra luego de haber quedado eliminado de manera sonrojante de la Copa Libertadores. Todas las miradas estarán centradas en Paolo Guerrero

Alianza Lima vs Alianza Atlético

San Martín vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘santas’ chocarán con las ‘diosas’ que sorprendieron al vencer a Universitario la jornada pasada. Sigue las incidencias del vibrante duelo

San Martín vs Atenea EN

Hansell Riojas, mortificado por errores arbitrales que condicionan al Sport Boys: “Cuando ya es repetitivo uno piensa en otras cosas”

El líder defensivo de la ‘misilera’ ha mostrado mucha preocupación por los constantes errores en contra de los suyos. Espera que el asunto no sea repetitivo ni provenga de la deshonestidad

Hansell Riojas, mortificado por errores

Golazo de Felipe Vizeu con genial maniobra en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

El delantero brasileño jamás bajó los brazos. Luchó como el que más para quedarse con una pelota que embocó al arco tras una genialidad dentro del área

Golazo de Felipe Vizeu con

Sporting Cristal vs Juan Pablo II 2-0: goles y resumen del triunfazo ‘celeste’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Paulo Autuori consiguió su primera victoria en el campeonato al imponerse ante el conjunto norteño que, jugó con 10 hombres todo el segundo tiempo. Ahora deben pensar en la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs Juan Pablo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular acusa a Fuerza

Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de “avalar la corruptela” al blindar a José Jerí

Debate Presidencial 2026: JNE revela las 6 fechas y detalles del evento que podría definir el voto de los peruanos

El 3 de marzo inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Ministerio Público reactiva fiscalías en Condorcanqui tras denuncias por riesgo de impunidad

Caso Solsiret Rodríguez: Kevin Villanueva pide al PJ ordenar su inmediata libertad

ENTRETENIMIENTO

Hugo García y el tierno

Hugo García y el tierno gesto que hizo tras enterarse que será papá junto a Isabella Ladera: “Hice una locura”

Zelma Gálvez recuerda el despectivo apodo que le daba la actriz Tatiana Astengo: “Cree que le ha ganado a alguien”

Andrea Llosa revela detalles de su nuevo programa en Panamericana TV: “Te ayudaremos a descubrir la verdad”

Valentino Palacios denuncia entre lágrimas agresión y robo en discoteca: “Me tiraron un puñete por defender a mi hermano”

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

DEPORTES

Alianza Lima vs Alianza Atlético

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

San Martín vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Hansell Riojas, mortificado por errores arbitrales que condicionan al Sport Boys: “Cuando ya es repetitivo uno piensa en otras cosas”

Golazo de Felipe Vizeu con genial maniobra en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Juan Pablo II 2-0: goles y resumen del triunfazo ‘celeste’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026