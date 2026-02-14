Golazo de Felipe Vizeu con genial maniobra en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

El delantero brasileño abrió el marcador con gran maniobra desde el corazón del área rival - Crédito: L1MAX.

Felipe Vizeu acaba de anotarse en su libreta personal un golazo de gran factura con el que ha permitido que Sporting Cristal se ponga adelante en su presentación contra Juan Pablo II College, en el marco de la 3era fecha del Apertura 2026, en la ciudad de Chongoyape.

A los 8′ minutos de iniciado el partido, Catriel Cabellos apareció en 3/4 de campo y se asoció inmediatamente con un Cristian Benavente, ubicado en el lado izquierdo, que de manera inmediata le dio continuidad a la acción armando una pared con ‘Catri’, quien a toda velocidad le ganó a su marcado, entró al área y mandó un centro rasante al punto de penal.

Allí apareció Felipe Vizeu, aprovechando que el golero Matías Vega estaba vencido, para conectar un remate, el cual fue bloqueado por la zaga central de Juan Pablo II College. A partir de ahí surgieron una serie de rebotes con la implicancia de Ian Wisdom, quien también buscaba dejar su huella.

En esas, el balón salió disparado a media altura y el ‘9′ de Sporting Cristal no tuvo mejor idea que emplear un recurso espléndido para empalmar la pelota. Vizeu se animó con una impecable ‘tijera’ que sirvió para desnivelar la balanza en la localidad de Chongoyape.

Como era de esperarse, el atacante brasileño gritó a voz en cuello su loable conquista toda vez que sus compañeros ‘rimenses’ se le acercaron para cercarlo y felicitarlo. Ahora se espera que este destape le permita encarrilar una muy buena racha en las siguiente semanas.

De momento, Felipe Vizeu contabiliza cuatro goles con Sporting Cristal, club al que llegó a mediados del 2025. En el periodo anterior firmó un doblete contra Ayacucho FC y en el actual periodo celebró contra FBC Melgar, en el estadio Alberto Gallardo, por la segunda presentación del Apertura 202