Perú Deportes

Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ buscarán su primer triunfo frente el equipo de Christian Cueva en Chongoyape, quien tiene la misma necesidad. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

Guardar

18:27 hsAyer

¡Sábado de fútbol! Sporting Cristal visitará a Juan Pablo II en Chongoyape en un duelo de necesidades: ambos buscará su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026. Será el último ensayo del equipo Paulo Autuori previo a su debut en la Copa Libertadores 2026.

18:27 hsAyer

Así llega Sporting Cristal al partido

Sporting Cristal encara la tercera fecha del Torneo Apertura con la necesidad de sumar su primer triunfo en la temporada 2026. El conjunto ‘celeste’ deberá visitar a Juan Pablo II, que arrastra una goleada como visitante ante Cienciano en Cusco.

En su último compromiso, Sporting Cristal cayó 2-1 frente a Melgar en el estadio Alberto Gallardo, donde el único tanto de los locales llegó a través del brasileño Felipe Vizeu. Este resultado dejó a los dirigidos por Enderson Moreira con la obligación de recuperar terreno en la tabla.

El cuadro rimense perdió 2-1 en el Estadio Alberto Gallardo. (Video: L1MAX)
18:26 hsAyer

Así llega Juan Pablo II al partido

Juan Pablo II recibirá a Sporting Cristal con la urgencia de revertir su situación. Tras la dura derrota 6-1 sufrida ante Cienciano en Cusco, donde el único tanto del equipo de Chongoyape fue obra de Iago Iriarte, el conjunto busca su primer triunfo del campeonato para salir del último lugar de la tabla.

En la fecha inicial, el equipo ‘papal’ había igualado 3-3 frente a FC Cajamarca, por lo que aún no conoce la victoria en el certamen. Uno de los jugadores con mayor proyección, Christian Cueva, ha mostrado destellos de calidad, aunque todavía no logra consolidarse como el referente absoluto del equipo.

Cienciano goleó a Juan Pablo
Cienciano goleó a Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026
18:26 hsAyer

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II

L1 MAX será el canal encargado de transmitir el duelo entre Sporting Cristal y Juan Pablo II, contando con los derechos exclusivos de la Liga 1 2026. Esta señal, gestionada por 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol, está disponible en operadores como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y, de forma reciente, Movistar TV.

Los seguidores también podrán optar por ver el partido a través de la aplicación Liga 1 Play o, para quienes tengan acceso, mediante Movistar Play. Ambas plataformas permiten disfrutar la transmisión en tablets, móviles, computadoras y otros dispositivos electrónicos.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá seguimiento digital completo: desde análisis previos y cobertura minuto a minuto, hasta videos de goles y los momentos decisivos del enfrentamiento en Chongoyape. Así, los hinchas tendrán múltiples alternativas para no perderse ningún detalle del encuentro.

18:26 hsAyer

Horarios de Sporting Cristal vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026

El choque entre los ‘cerveceros’ y el cuadro norteño se juega hoy, sábado 14 de febrero, en el Complejo Deportivo de Chongoyape por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. El horario establecido es a las 15:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 16:15 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 17:15 horas.

Temas Relacionados

Sporting CristalJuan Pablo IIChristian CuevaLiga 1peru-deportes

Últimas noticias

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El reto de los ‘blanquiazules’ supondrá una carga extra luego de haber quedado eliminado de manera sonrojante de la Copa Libertadores. Todas las miradas estarán centradas en Paolo Guerrero

Alianza Lima vs Alianza Atlético

A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El conjunto ‘blanquiazul’ visita el Mansiche de Trujillo con la clara convicción de hilar su tercera victoria en el torneo local. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Alianza

Error de Diego Romero para gol de Alejandro Hohberg y marcar el 2-1 de Cienciano vs Universitario por Liga 1 2026

Un mal cálculo del guardameta ’crema’ impidió el control de un balón que no ofrecía peligro ante el remate de pelota parada ejecutado por el ’Enano’

Error de Diego Romero para

Gol de Álex Valera con el arco a placer tras aprovechar rebote para 2-0 en Universitario vs Cienciano por Liga 1 2026

Por tercer encuentro consecutivo, el artillero de Pomalca se despacha con una diana para unirse a Carlos Garcés y Hernán Barcos como goleadores del torneo

Gol de Álex Valera con

Alianza Lima volverá a manos de sus socios en 2031: Salomón Lerner abre la puerta a sociedad privada o mixta

El exmiembro de la junta de acreedores de la institución ’blanquiazul’ señaló las distintas opciones que puede contemplar el Fondo Aliancistas por el Perú con los afiliados al club

Alianza Lima volverá a manos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Valor de BNB y otras

Valor de BNB y otras principales criptomonedas para este 14 de febrero

Cielo cubierto, viento y lluvias: cómo estará el tiempo hoy en el AMBA

Conflictos laborales y la gestión de los empleadores

La innovación abierta corporativa no basta

Asia: el avance del nacionalismo

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky afirmó que Vladimir

Volodimir Zelensky afirmó que Vladimir Putin es un “esclavo de la guerra”

Chris Hemsworth y Elsa Pataky revelan cómo crían a sus hijos lejos de Hollywood

Garrett Morris confiesa que trabajar con Jennifer Coolidge en “2 Broke Girls” fue un “verdadero privilegio”

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos entró en parálisis presupuestaria

Von der Leyen pidió revivir la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea: “Ha llegado el momento”

DEPORTES

Se jugará el grueso de

Se jugará el grueso de la fecha 5 del Torneo Apertura: la agenda completa

Racing visitará a Banfield en el Florencio Sola con la presencia de público visitante: hora, TV y posibles formaciones

Un nuevo capítulo entre amigos: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry definen un lugar en la final del Argentina Open

El argentino que es fanático de Meteoro, se probó en simulador en la pandemia, fue campeón en Europa y está en el radar de Audi

La Masacre de San Valentín: la pelea que marcó una época y fue vinculada a un brutal crimen mafioso