Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El choque entre los ‘cerveceros’ y el cuadro norteño se juega hoy, sábado 14 de febrero, en el Complejo Deportivo de Chongoyape por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. El horario establecido es a las 15:15 horas para Perú , Colombia y Ecuador ; en Venezuela , Bolivia y la ciudad de Miami , el inicio está previsto para las 16:15 horas . Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay , Paraguay , Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 17:15 horas .

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá seguimiento digital completo: desde análisis previos y cobertura minuto a minuto, hasta videos de goles y los momentos decisivos del enfrentamiento en Chongoyape. Así, los hinchas tendrán múltiples alternativas para no perderse ningún detalle del encuentro.

Los seguidores también podrán optar por ver el partido a través de la aplicación Liga 1 Play o, para quienes tengan acceso, mediante Movistar Play . Ambas plataformas permiten disfrutar la transmisión en tablets, móviles, computadoras y otros dispositivos electrónicos.

L1 MAX será el canal encargado de transmitir el duelo entre Sporting Cristal y Juan Pablo II , contando con los derechos exclusivos de la Liga 1 2026 . Esta señal, gestionada por 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol , está disponible en operadores como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y, de forma reciente, Movistar TV.

En la fecha inicial, el equipo ‘papal’ había igualado 3-3 frente a FC Cajamarca , por lo que aún no conoce la victoria en el certamen. Uno de los jugadores con mayor proyección, Christian Cueva , ha mostrado destellos de calidad, aunque todavía no logra consolidarse como el referente absoluto del equipo.

Juan Pablo II recibirá a Sporting Cristal c on la urgencia de revertir su situación. Tras la dura derrota 6-1 sufrida ante Cienciano en Cusco, donde el único tanto del equipo de Chongoyape fue obra de Iago Iriarte , el conjunto busca su primer triunfo del campeonato para salir del último lugar de la tabla.

En su último compromiso, Sporting Cristal cayó 2-1 frente a Melgar en el estadio Alberto Gallardo, donde el único tanto de los locales llegó a través del brasileño Felipe Vizeu . Este resultado dejó a los dirigidos por Enderson Moreira con la obligación de recuperar terreno en la tabla.

Sporting Cristal encara la tercera fecha de l Torneo Apertura con la necesidad de sumar su primer triunfo en la temporada 2026. El conjunto ‘celeste’ deberá visitar a Juan Pablo II , que arrastra una goleada como visitante ante Cienciano en Cusco.

¡Sábado de fútbol! Sporting Cristal visitará a Juan Pablo II en Chongoyape en un duelo de necesidades: ambos buscará su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026 . Será el último ensayo del equipo Paulo Autuori previo a su debut en la Copa Libertadores 2026.

