Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así van los equipos en la fecha 5 de la Fase 2

Se juega una nueva jornada que marcará el futuro de los diez clubes rumbo a la recta final. Conoce cómo le fue a Universitario, Alianza Lima, San Martín, Regatas Lima y otros equipos

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las próximas jornadas de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 prometen momentos determinantes para los diez equipos en competencia. Este sábado 7 y domingo 8 de febrero, la quinta fecha reunirá encuentros que podrían marcar la diferencia en la lucha por los primeros lugares.

Con la Fase 2 en pleno desarrollo, cada partido adquiere una importancia especial para quienes buscan avanzar en el torneo. Los resultados de este fin de semana podrían acercar a algunos clubes a la zona de clasificación y mantener vivas sus posibilidades de llegar a la siguiente etapa.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario de Deportes continúa encabezando la clasificación de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 gracias a su constancia y los resultados favorables obtenidos desde el inicio del torneo. Tras la última jornada, Alianza Lima escaló al segundo lugar luego de vencer a San Martín, acortando distancias con el líder.

Por su parte, las ‘santas’ descendieron al tercer puesto, mientras que Regatas Lima se mantiene en la cuarta posición, cerrando el grupo de equipos que dominan la tabla en esta fase del campeonato.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Así llegan Universitario, Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

El final de la última fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 ofreció un encuentro de alta tensión: Alianza Lima se impuso a San Martín por 3-2, logrando la victoria en el tie-break y demostrando solidez en los momentos decisivos. Este resultado representa una revancha para las ‘blanquiazules’, que llegan fortalecidas a su próximo partido frente a Olva Latino, conjunto que aún no suma puntos en la Fase 2.

Por su parte, las ‘santas’ deberán medirse con Deportivo Soan, equipo que atraviesa una racha positiva tras cosechar tres victorias consecutivas.

En lo más alto de la tabla, Universitario mantiene el liderato tras vencer a Regatas Lima, y buscará ampliar su buena racha al enfrentar a Atlético Atenea, uno de los rivales más competitivos de la etapa. La quinta jornada también presenta duelos destacados: Regatas Lima se enfrentará a Géminis, dirigido por Natalia Málaga, mientras que el cruce entre Circolo Sportivo Italiano y Rebaza Acosta puede resultar clave para las aspiraciones de ambos conjuntos.

El equipo 'íntimo' se impuso 15-11 en el quinto set y se quedó con la victoria. (Video: Latina)

Programación y resultados de la fecha 5 por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 7 de febrero

- Circolo Sportivo Italiano vs Rebaza Acosta (14:45 / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- San Martín vs Deportivo Soan (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Olva Latino (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 8 de febrero

- Deportivo Géminis vs Regatas Lima (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Atlético Atenea (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Programación de la fecha 5 por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Precios de entradas

Los boletos están disponibles a través del portal de Joinnus. Los hinchas podrán alentar al equipo de sus amores en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

- General:S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

Precios de entradas para la Liga Peruana de Vóley

