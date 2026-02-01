Perú Deportes

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El conjunto ‘blanquiazul’ se enfrenta al elenco ‘albo’ en un duelo decisivo por los primeros puestos del torneo. Conoce la previa, horarios y sigue todas las incidencias

19:45 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima y Universidad San Martín se enfrentarán en un duelo determinante por la fecha 4 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar y consolidarse en la parte alta de la tabla, en un partido que promete intensidad y emociones de principio a fin.

19:44 hsHoy

Alianza Lima vs San Martín: último cruce

El último enfrentamiento entre Alianza Lima y San Martín se disputó hace un mes, en la penúltima jornada de la primera fase, y terminó con victoria 3-1 para la USMP. El equipo albo dominó los dos primeros sets, mientras que las ‘íntimas’ reaccionaron en el tercero, pero no lograron llevar el duelo al tie-break, ya que el cuarto parcial se definió por un ajustado 24-26.

19:44 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido

Alianza Lima afronta el enfrentamiento en alza luego de vencer en sets corridos a Circolo Sportivo Italiano en su más reciente presentación. El equipo de Facundo Morando, invicto en esta segunda fase del torneo y tercero en la clasificación, ha mostrado una evolución sostenida en su funcionamiento colectivo y apunta a dar un golpe importante este fin de semana, aunque el desafío será exigente ante un rival al que todavía no ha podido derrotar en la presente temporada.

Hinchas aliancistas muestran su apoyo
Hinchas aliancistas muestran su apoyo al equipo femenino tras el comunicado oficial que busca erradicar los comentarios ofensivos en redes sociales
19:44 hsHoy

Así llega San Martín al partido

San Martín afronta el clásico en un buen momento anímico tras imponerse con autoridad por 3-0 ante Géminis en la jornada anterior, resultado que le permitió dejar atrás la caída sufrida frente a Regatas Lima. El equipo dirigido por Guilherme Schmitz buscará ahora un triunfo ante las ‘blanquiazules’ que le permita mantenerse firme en la pelea por la cima del campeonato. Actualmente, el conjunto ‘santo’ ocupa el segundo lugar de la tabla, solo por detrás de Universitario de Deportes.

San Martín marcha en el
San Martín marcha en el segundo lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa USMP
19:44 hsHoy

Alianza Lima vs San Martín: posibles sextetos titulares

Alianza Lima: Eliana Rodríguez, Maeva Orlé, Clarivett Yllescas , Diana de la Peña, María Alejandra Marín, Ysabella Sánchez y Esmeralda Sánchez (L)

San Martín: Adeola Owokoniran, Aixa Vigil, Ginna López, Paola Rivera, Fernanda Tomé, Flavia Montes y Pamela Cuya (L)

19:44 hsHoy

Alianza Lima vs San Martín: canal TV del partido

El esperado encuentro entre ‘íntimas’ y ‘santas’ podrá verse en vivo por Latina Televisión, tanto en su señal abierta como en sus plataformas digitales oficiales (web y app). Asimismo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del partido con el punto a punto, actualización de resultados, incidencias destacadas, tabla de posiciones y toda la información clave de uno de los duelos más atractivos de la jornada.

19:44 hsHoy

Alianza Lima vs San Martín: horario del partido

El enfrentamiento entre Alianza Lima y San Martín se jugará este domingo 1 de febrero, en el marco de la cuarta jornada del campeonato, y está previsto que arranque desde las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes. De acuerdo con la programación oficial, el inicio del clásico quedará sujeto al desarrollo del encuentro anterior entre Géminis y Olva Latino, por lo que el horario podría sufrir una ligera variación.

19:43 hsHoy

Fecha con sabor a clásico

La fecha 4 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se perfila como una de las más intensas de la temporada. Los principales protagonistas del torneo se enfrentarán en cruces decisivos y, sin duda, el duelo entre Alianza Lima y Universidad San Martín concentrará gran parte de la atención. Con realidades similares y objetivos bien definidos, ambos equipos protagonizarán un choque clave que podría comenzar a marcar el rumbo de esta etapa.

Alianza Lima y San Martín
Alianza Lima y San Martín se enfrentan en el Polideportivo de Villa El Salvador. Crédito: LPV

