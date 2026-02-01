Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

¡Día de partido! Alianza Lima y Universidad San Martín se enfrentarán en un duelo determinante por la fecha 4 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar y consolidarse en la parte alta de la tabla, en un partido que promete intensidad y emociones de principio a fin.
El último enfrentamiento entre Alianza Lima y San Martín se disputó hace un mes, en la penúltima jornada de la primera fase, y terminó con victoria 3-1 para la USMP. El equipo albo dominó los dos primeros sets, mientras que las ‘íntimas’ reaccionaron en el tercero, pero no lograron llevar el duelo al tie-break, ya que el cuarto parcial se definió por un ajustado 24-26.
Alianza Lima afronta el enfrentamiento en alza luego de vencer en sets corridos a Circolo Sportivo Italiano en su más reciente presentación. El equipo de Facundo Morando, invicto en esta segunda fase del torneo y tercero en la clasificación, ha mostrado una evolución sostenida en su funcionamiento colectivo y apunta a dar un golpe importante este fin de semana, aunque el desafío será exigente ante un rival al que todavía no ha podido derrotar en la presente temporada.
San Martín afronta el clásico en un buen momento anímico tras imponerse con autoridad por 3-0 ante Géminis en la jornada anterior, resultado que le permitió dejar atrás la caída sufrida frente a Regatas Lima. El equipo dirigido por Guilherme Schmitz buscará ahora un triunfo ante las ‘blanquiazules’ que le permita mantenerse firme en la pelea por la cima del campeonato. Actualmente, el conjunto ‘santo’ ocupa el segundo lugar de la tabla, solo por detrás de Universitario de Deportes.
Alianza Lima: Eliana Rodríguez, Maeva Orlé, Clarivett Yllescas , Diana de la Peña, María Alejandra Marín, Ysabella Sánchez y Esmeralda Sánchez (L)
San Martín: Adeola Owokoniran, Aixa Vigil, Ginna López, Paola Rivera, Fernanda Tomé, Flavia Montes y Pamela Cuya (L)
El esperado encuentro entre ‘íntimas’ y ‘santas’ podrá verse en vivo por Latina Televisión, tanto en su señal abierta como en sus plataformas digitales oficiales (web y app). Asimismo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del partido con el punto a punto, actualización de resultados, incidencias destacadas, tabla de posiciones y toda la información clave de uno de los duelos más atractivos de la jornada.
El enfrentamiento entre Alianza Lima y San Martín se jugará este domingo 1 de febrero, en el marco de la cuarta jornada del campeonato, y está previsto que arranque desde las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes. De acuerdo con la programación oficial, el inicio del clásico quedará sujeto al desarrollo del encuentro anterior entre Géminis y Olva Latino, por lo que el horario podría sufrir una ligera variación.
La fecha 4 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se perfila como una de las más intensas de la temporada. Los principales protagonistas del torneo se enfrentarán en cruces decisivos y, sin duda, el duelo entre Alianza Lima y Universidad San Martín concentrará gran parte de la atención. Con realidades similares y objetivos bien definidos, ambos equipos protagonizarán un choque clave que podría comenzar a marcar el rumbo de esta etapa.