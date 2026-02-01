Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La fecha 4 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se perfila como una de las más intensas de la temporada. Los principales protagonistas del torneo se enfrentarán en cruces decisivos y, sin duda, el duelo entre Alianza Lima y Universidad San Martín concentrará gran parte de la atención. Con realidades similares y objetivos bien definidos, ambos equipos protagonizarán un choque clave que podría comenzar a marcar el rumbo de esta etapa.

El enfrentamiento entre Alianza Lima y San Martín se jugará este domingo 1 de febrero , en el marco de la cuarta jornada del campeonato, y está previsto que arranque desde las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes. De acuerdo con la programación oficial, el inicio del clásico quedará sujeto al desarrollo del encuentro anterior entre Géminis y Olva Latino, por lo que el horario podría sufrir una ligera variación.

El esperado encuentro entre ‘íntimas’ y ‘santas’ podrá verse en vivo por Latina Televisión , tanto en su señal abierta como en sus plataformas digitales oficiales (web y app). Asimismo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del partido con el punto a punto , actualización de resultados, incidencias destacadas, tabla de posiciones y toda la información clave de uno de los duelos más atractivos de la jornada.

San Martín afronta el clásico en un buen momento anímico tras imponerse con autoridad por 3-0 ante Géminis en la jornada anterior, resultado que le permitió dejar atrás la caída sufrida frente a Regatas Lima. El equipo dirigido por Guilherme Schmitz buscará ahora un triunfo ante las ‘blanquiazules’ que le permita mantenerse firme en la pelea por la cima del campeonato. Actualmente, el conjunto ‘santo’ ocupa el segundo lugar de la tabla, solo por detrás de Universitario de Deportes.

Alianza Lima afronta el enfrentamiento en alza luego de vencer en sets corridos a Circolo Sportivo Italiano en su más reciente presentación. El equipo de Facundo Morando, invicto en esta segunda fase del torneo y tercero en la clasificación, ha mostrado una evolución sostenida en su funcionamiento colectivo y apunta a dar un golpe importante este fin de semana, aunque el desafío será exigente ante un rival al que todavía no ha podido derrotar en la presente temporada.

El último enfrentamiento entre Alianza Lima y San Martín se disputó hace un mes, en la penúltima jornada de la primera fase, y terminó con victoria 3-1 para la USMP . El equipo albo dominó los dos primeros sets, mientras que las ‘íntimas’ reaccionaron en el tercero, pero no lograron llevar el duelo al tie-break, ya que el cuarto parcial se definió por un ajustado 24-26.

¡Día de partido! Alianza Lima y Universidad San Martín se enfrentarán en un duelo determinante por la fecha 4 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 . Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar y consolidarse en la parte alta de la tabla, en un partido que promete intensidad y emociones de principio a fin.

Últimas noticias

Gol de Santiago González con remate cruzado para el 1-1 en Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026 Un remate cruzado del ‘Santi’ permitió que los ‘rimenses’ establecieran la igualada parcial, en Cusco. Hubo suspenso por la intervención del VAR, que finalmente validó la conquista

A qué hora juega Universitario vs ADT HOY: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 Toca el turno de los tricampeones del fútbol peruano, que debutan en el campeonato, ahora bajo el mando de Javier Rabanal. Pero al frente tendrán un rival que seguro dará pelea. Conoce los horarios

Sporting Cristal vs Garcilaso 1-1: goles y resumen del empate en Cusco por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 Adrián Ascues abrió el marcador con soberbio golazo desde el borde del área ‘celeste’. Y Santiago González puso la paridad para los visitantes. Un punto que podría ser clave más adelante

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 Los ‘cremas’ saldrán en busca de su primer triunfo cuando reciban al ‘vendaval celeste’ en el estadio Monumental, con el respaldo total de su hinchada. Sigue todas las incidencias de este encuentro