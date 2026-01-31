Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Los resultados de los parciales demuestran lo parejo que fue el cotejo entre ‘merengues’ y ‘celestes ’: 25-20,25-20, 18-25 y 25-23. La figura de aquel encuentro fue la punta estadounidense Cat Flood , quien terminó siendo la máxima anotadora en el Polideportivo Lucha Fuentes.

En el choque más reciente, Universitario de Deportes consiguió superar 3-1 a Regatas Lima . El partido fue muy parejo y el cuadro chorrillano estuvo cerca de forzar el quinto parcial. Las ‘pumas’ consiguieron cerrar el juego en el cuarto set con mucho suspenso.

Lo cierto es que Flood es la segunda máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley con 266 puntos, lo que la coloca por encima de la debutante Ryan , quien se sumó tarde a la escuadra de Chorrillos tras varias lesiones en la plantilla.

El Universitario vs Regatas será un partido de mucho ataque. En ese sentido, se formará un duelo en la cancha entre la punta Cat Flood y la opuesta Katy Ryan . Ambas estadounidenses destacan en sus respectivos equipos.

Latina Televisión transmitirá el Universitario vs Regatas Lima , tanto a través de señal abierta como por su sitio web y aplicación oficial, permitiendo al público acceder sin costo. Así, los aficionados tendrán la posibilidad de ver cada encuentro en vivo desde cualquier dispositivo.

Este enfrentamiento comenzará a las 19:00 horas de Perú . Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Estados Unidos (Miami), Ecuador y Colombia; a las 20:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 21:00 horas de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Pese a su repunte en las últimas jornadas, las ‘celestes’ se mantienen lejos del primer lugar de la tabla. Actualmente, son cuartas con 23 unidades, a quince de precisamente, Universitario , por lo que este partido les podría servir para acortar distancias.

Por su parte, Regatas Lima recupera terreno luego de hilar varias derrotas en el cierre de la primera fase y arranque de la segunda etapa. La escuadra encabezada por Horacio Bastit aplastó 3-0 a Deportivo Soan con sets 25-15, 25-19 y 26-24.

Con este resultado, las ‘ pumas’ no se bajan del primer lugar de la tabla de posiciones con 38 puntos, superando a sus rivales directos, Universidad San Martín (36) y Alianza Lima (35).

La ‘U’ no tropieza. El equipo dirigido por Paco Hervás sumó una nueva victoria en la última jornada, venciendo 3-1 a Rebaza Acosta . Los parciales terminaron de la siguiente forma: 25-15, 25-18, 14-25 y 25-13. Así las ‘cremas’ demostraron su superioridad una vez más.

¡Día de partido! Universitario de Deportes chocará hoy, sábado 31 de enero, ante Regatas Lima como parte de la cuarta fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . Este compromiso se iniciará a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

