Perú Deportes

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Las ‘pumas’ buscarán una nueva victoria para seguir en lo más alto de la tabla, mientras que las ‘celestes’ querrán llevarse el triunfo para acortar distancias con el líder. Sigue todas las incidencias

Guardar
01:30 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes chocará hoy, sábado 31 de enero, ante Regatas Lima como parte de la cuarta fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este compromiso se iniciará a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

01:29 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

La ‘U’ no tropieza. El equipo dirigido por Paco Hervás sumó una nueva victoria en la última jornada, venciendo 3-1 a Rebaza Acosta. Los parciales terminaron de la siguiente forma: 25-15, 25-18, 14-25 y 25-13. Así las ‘cremas’ demostraron su superioridad una vez más.

Con este resultado, las ‘pumas’ no se bajan del primer lugar de la tabla de posiciones con 38 puntos, superando a sus rivales directos, Universidad San Martín (36) y Alianza Lima (35).

El equipo crema se impuso 3-1, consolidando su posición en la cima de la Liga Peruana de Vóley Femenino. | Latina TV
01:28 hsHoy

¿Cómo llega Regatas Lima?

Por su parte, Regatas Lima recupera terreno luego de hilar varias derrotas en el cierre de la primera fase y arranque de la segunda etapa. La escuadra encabezada por Horacio Bastit aplastó 3-0 a Deportivo Soan con sets 25-15, 25-19 y 26-24.

Pese a su repunte en las últimas jornadas, las ‘celestes’ se mantienen lejos del primer lugar de la tabla. Actualmente, son cuartas con 23 unidades, a quince de precisamente, Universitario, por lo que este partido les podría servir para acortar distancias.

Regatas Lima ubica la cuarta
Regatas Lima ubica la cuarta casilla en la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
01:26 hsHoy

Horarios del Universitario vs Regatas Lima por fase 2

Este enfrentamiento comenzará a las 19:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Estados Unidos (Miami), Ecuador y Colombia; a las 20:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 21:00 horas de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay.

01:20 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Regatas Lima: duelo por fase 2

Latina Televisión transmitirá el Universitario vs Regatas Lima, tanto a través de señal abierta como por su sitio web y aplicación oficial, permitiendo al público acceder sin costo. Así, los aficionados tendrán la posibilidad de ver cada encuentro en vivo desde cualquier dispositivo.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial, con resultados en tiempo real y la tabla de posiciones actualizada, para mantener informados a los seguidores del campeonato. Todo eso mediante su página web. No te lo puedes perder.

Universitario choca con Regatas Lima
Universitario choca con Regatas Lima por la fecha 4 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
01:14 hsHoy

Cat Flood vs Katy Ryan

El Universitario vs Regatas será un partido de mucho ataque. En ese sentido, se formará un duelo en la cancha entre la punta Cat Flood y la opuesta Katy Ryan. Ambas estadounidenses destacan en sus respectivos equipos.

Lo cierto es que Flood es la segunda máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley con 266 puntos, lo que la coloca por encima de la debutante Ryan, quien se sumó tarde a la escuadra de Chorrillos tras varias lesiones en la plantilla.

Cat Flood y Katy Ryan
Cat Flood y Katy Ryan son las figuras de Universitario y Regatas Lima, correspondientemente.
01:12 hsHoy

El último enfrentamiento

En el choque más reciente, Universitario de Deportes consiguió superar 3-1 a Regatas Lima. El partido fue muy parejo y el cuadro chorrillano estuvo cerca de forzar el quinto parcial. Las ‘pumas’ consiguieron cerrar el juego en el cuarto set con mucho suspenso.

Los resultados de los parciales demuestran lo parejo que fue el cotejo entre ‘merengues’ y ‘celestes’: 25-20,25-20, 18-25 y 25-23. La figura de aquel encuentro fue la punta estadounidense Cat Flood, quien terminó siendo la máxima anotadora en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Temas Relacionados

Universitario vóleyRegatas LimaLiga Peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

“Garantizamos que todos los partidos serán transmitidos”, la postura de 1190 Sports sobre problemas de TV por la Liga 1 2026

Tras los inconvenientes con la televisación de Alianza Lima vs Sport Huancayo, el operador se pronunció y aseguró que se llegó a un acuerdo con la FPF y los clubes del torneo nacional

“Garantizamos que todos los partidos

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Universitario chocará con Regatas Lima el sábado, mientras que Alianza Lima y San Martín se enfrentarán el domingo

Resultados de la fecha 4

Partidos de hoy, sábado 31 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá cotejos imperdibles: Barcelona defenderá el liderato en LaLiga, Hernán Barcos chocará con Christian Cueva en Chongoyape, Lionel Messi tendrá otro amistoso con Inter Miami

Partidos de hoy, sábado 31

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 4 de la Fase 2 del torneo

La cuarta fecha puede generar movimientos clave en la tabla, con duelos directos como Universitario vs Regatas Lima y el clásico entre Alianza Lima y San Martín, que pondrán en juego posiciones importantes

Tabla de posiciones de la

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Autuori empleará su mejor oncena en el arranque del primer campeonato corto. Los ‘celestes’ presentan bajas obligadas por lesión: ‘Canchita’ Gonzales y Luis Abram. Conoce horarios del lance

A qué hora juega Sporting

ÚLTIMAS NOTICIAS

iPhone 18 Pro vs. iPhone

iPhone 18 Pro vs. iPhone Fold: filtran las diferencias clave en sus cámaras para 2026

Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

“Grandes ficciones argentinas”, un ciclo para que febrero sea el mes del cine

Mark Zuckerberg lo advierte: la IA ya permite que una sola persona haga el trabajo de equipos completos

Susana Giménez sigue festejando su cumpleaños en Madrid: el divertido encuentro con Ricardo Darín y Florencia Bas

INFOBAE AMÉRICA

Catherine O’Hara: qué es “situs

Catherine O’Hara: qué es “situs inversus”, la rara condición congénita que tenía la actriz

Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

Antonio Banderas y el precio de su sueño: el hambre y la pobreza que marcó sus primeros años en Madrid

Estados Unidos respalda fallo sobre puertos en Panamá y el mercado reacciona a la anulación

Murió Catherine O’Hara: sus personajes más icónicos en el cine y la televisión

DEPORTES

Joe Cole y el recuerdo

Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

Novak Djokovic buscará estirar su reinado en la final del Australian Open 2026 ante Carlos Alcaraz: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Otro escándalo con la barra de la U de Chile: provocaron incendios en el Estadio Nacional durante el duelo ante Audax Italiano

Arranca la fecha 3 del Torneo Apertura con San Lorenzo-Central Córdoba en el foco: hora, TV y posibles formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Atlético Nacional en Colombia por el segundo amistoso de su pretemporada: hora, TV y probables formaciones