Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2025/26

¡Día de partido! Universitario de Deportes buscará extender su gran momento en la quinta fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El equipo dirigido por Francisco Hervás, líder actual del campeonato, afrontará un nuevo desafío con la intención de sumar otra victoria, aunque no la tendrá sencilla: su rival de hoy será Atlético Atenea, un oponente que sabe complicar a cualquiera.

Universitario vs Atenea: último antecedente

La última vez que Universitario y Atlético Atenea se enfrentaron fue en noviembre del año pasado, por la Fase 1 del campeonato. En aquella oportunidad, las ‘pumas’ se impusieron en sets corridos con parciales de 25-22, 25-22 y 25-18. Ahora, la ‘U’ buscará repetir ese resultado para afianzarse en lo más alto de la tabla, mientras que las ‘diosas’ intentarán dar el golpe y seguir sumando con el objetivo de consolidarse dentro del top 8.

Así llega Universitario al partido

Universitario llega con la motivación al máximo tras consolidarse como líder absoluto de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, aunque es consciente de que no puede relajarse en esta etapa decisiva. Las ‘pumas’ solo registran una derrota en lo que va del campeonato y en la Fase 2 han ganado todos sus encuentros. En su presentación más reciente, se impusieron en sets corridos nada menos que a Regatas y ahora buscarán extender su racha positiva frente a un rival que promete ser duro de roer.

Universitario es el líder actual de la Liga Peruana de Vóley.

Así llega Atenea al partido

Atlético Atenea ha demostrado a lo largo de la temporada una notable fortaleza y las condiciones necesarias para plantarse ante cualquier rival. El equipo dirigido por Lorena Góngora se ubica en el quinto lugar de la tabla, con ocho victorias y 15 puntos acumulados. En su última presentación, las ‘diosas’ se impusieron por 3-1 a Rebaza Acosta y ahora buscarán dar el golpe ante Universitario, uno de los principales candidatos al título en la presente campaña.

Atenea marcha en el quinto lugar de la Liga Peruana de Vóley

Universitario vs Atenea: canal TV para ver el partido

La transmisión oficial del duelo entre Universitario y Atlético Atenea estará a cargo de Latina Televisión, tanto en señal abierta como a través de su web y aplicativo oficial, ofreciendo a los aficionados del vóley peruano múltiples opciones para seguir el encuentro en directo. Además, Infobae Perú realizará una cobertura punto a punto, con toda la información previa, el resultado final, el resumen del partido, la tabla de posiciones y mucho más en nuestra página web.

Universitario vs Atenea: horario del partido

De acuerdo a la programación oficial, Universitario y Atlético Atenea se medirán este domingo 8 de febrero desde las 17:00 horas (Perú). El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, escenario que abrirá sus puertas a los hinchas de ambos equipos, quienes podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma Joinnus.

Universitario y Atenea se reencuentran en la cancha. Crédito: LPV

Continúa la acción en la Fase 2

La emoción en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 va en aumento. Con el avance de la Fase 2, el campeonato entra en una etapa cada vez más decisiva y cada punto cobra mayor importancia. En esta quinta fecha, uno de los duelos más atractivos lo protagonizarán Universitario de Deportes y Atlético Atenea, en un choque que promete intensidad y emoción de principio a fin.