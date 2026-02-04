Sisy Quiroz subraya el impacto de la ‘Noche Blanquiazul’ Femenina 2026: “Somos uno de los pocos clubes de Sudamérica que lo hace”

La jefa del equipo femenil de Alianza Lima pone en valor la realización del evento de presentación. Crédito: Alianza Lima.

Alianza Lima reafirma su liderazgo en la región con una apuesta que trasciende lo deportivo. El club ‘íntimo’, que domina el fútbol femenil en el Perú con cuatro títulos obtenidos en los últimos cinco años, se prepara para una nueva edición de su gala de presentación. En esta ocasión, las vigentes bicampeonas enfrentarán a LDU de Quito en el Estadio Alejandro Villanueva, consolidando un modelo de gestión que pone en valor a su plantel principal.

Sisy Quiroz, jefa del fútbol femenino de la institución nacida en la Calle Cotabambas, destacó la exclusividad de este formato en diálogo con ‘L1 MAX’. “Somos uno de los pocos clubes en Sudamérica que realiza una presentación oficial para su equipo femenino, y eso nos llena de orgullo”, afirmó. Si bien instituciones como Colo-Colo en Chile o diversos clubes en Colombia realizan anuncios oficiales de sus plantillas, Alianza Lima marca una diferencia sustancial al organizar un evento independiente con un partido internacional de fondo.

Esta estrategia no solo impulsa el desarrollo deportivo, sino que representa un impacto económico positivo para las arcas de la institución a través de la taquilla y el patrocinio. “La Noche Blanquiazul está diseñada para darle visibilidad a la mujer y brindarles espacios donde puedan desarrollarse”, explicó la directiva.

Sisy Quiroz, encargada del exitoso proyecto de Alianza Lima en el fútbol femenino profesional. Crédito: Alianza Lima.

El duelo ante el conjunto ecuatoriano servirá para evaluar a los nuevos refuerzos bajo el mando de José Letelier. “Estamos muy emocionadas porque será un partido bastante competitivo”, añadió Quiroz, quien finalizó con una invitación a todos los fanáticas de la entidad victoriana: “Tenemos expectativas de competir a un alto nivel. Los invito a que nos acompañen este jueves 5 en Matute”.

Plantilla potenciada

Alianza Lima afronta la temporada 2026 con un objetivo claro: consolidar su hegemonía y conquistar el tricampeonato nacional. Para ello, el club victoriano fortaleció su columna vertebral con incorporaciones de jerarquía. En el arco destaca el regreso de Karla López, mientras que el mediocampo suma el talento de las colombianas Geraldine Cardona, María Marquinez y Estefanía Gonzalez.

A estas piezas se añaden la volante internacional Manisha Kalyan, además de Alondra Vílchez y Odalys Rivas, quienes aportan equilibrio y juventud al esquema ‘íntimo’.

Geraldine Cardona estará bajo las órdenes de José Letelier. Crédito: Alianza Lima Femenino.

Estas contrataciones buscan cubrir ausencias de peso tras la salida de jugadoras fundamentales en los títulos previos. La plantilla sufrió la partida de la brasileña Rafaela Marques, distinguida como la mejor futbolista de 2025, junto a las nacionales Mía León (Cruz Azul) y Sashenka Porras (Necaxa), quienes migraron al fútbol mexicano.

Alianza Lima vs LDU de Quito: día y hora confirmado de la Noche Blanquiazul Femenina 2026

El Estadio Alejandro Villanueva será el escenario del duelo entre las bicampeonas y el conjunto ‘albo’ este jueves 5 de febrero. La Noche Blanquiazul 2026 iniciará a las 20:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para los aficionados en Venezuela, Bolivia y Miami, la cita arranca a las 21:30 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el pitazo inicial sonará a las 22:30 horas.

Dónde ver Alianza Lima vs LDU de Quito por la Noche Blanquiazul Femenina 2026

La transmisión de la gala ‘íntima’ estará a cargo de L1 MAX, señal oficial del fútbol peruano. El evento llegará a las pantallas a través de operadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV. Asimismo, los aficionados podrán sintonizar la presentación vía streaming mediante la plataforma L1 Play, la cual requiere de una suscripción mensual según el plan de preferencia.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral de lo que suceda en el Estadio Alejandro Villanueva. El portal brindará a sus lectores la previa detallada, el seguimiento minuto a minuto, las acciones más destacadas y toda la información relevante para no perderse ningún pormenor de la Noche Blanquiazul.

Alianza Lima se medirá con LDU de Quito por la Noche Blanquiazul 2026