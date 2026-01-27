El talento peruano se abre paso en la Liga MX Femenil con los fichajes de Sandra Arévalo y Sashenka Porras

Sandra Arévalo y Sashenka Porras, destino Liga MX. Crédito: San Luis/Difusión.

La Liga MX Femenil ha fijado su atención en la Liga Peruana. Los reclutadores mexicanos identificaron en el Perú un mercado de talento con gran potencial para fortalecer sus plantillas. Bajo este panorama, las futbolistas Sandra Arévalo y Sashenka Porras competirán en el balompié ‘azteca’, lo que representa la primera experiencia profesional en el extranjero para ambas deportistas.

Por un lado, Arévalo acaba de ser anunciada como nuevo refuerzo del Club Atlético San Luis. La mediocampista peruana dejó Universitario de Deportes en diciembre pasado y el club le deseó los mejores éxitos, pues anunció que continuaría su carrera en el fútbol exterior. La limeña de 27 años también ha cumplido etapas en Sporting Cristal y Alianza Lima.

“A nivel internacional, Arévalo ha sido seleccionada nacional del Perú en distintas categorías. Formó parte de los procesos juveniles Sub-17 y Sub-20, y con la Selección Mayor disputó competencias como la Copa América Femenina y los Juegos Panamericanos, siendo una futbolista habitual en las convocatorias recientes del combinado peruano”, compartió el club de San Luis Potosí en su página web.

Sandra Arévalo, refuerzo del Atlético San Luis de la Liga MX Femenil. Crédito: Atlético San Luis.

Conviene destacar que la Liga MX Femenil ya inició. En las cinco primeras jornadas del Torneo Clausura del curso 2025-26, el conjunto de San Luis Potosí se ubica en la casilla 14 con solo un punto, producto de una igualdad y cuatro derrotas.

Por otro lado, Sashenka Porras está próxima a incorporarse al plantel de Necaxa. La atacante dejará Alianza Lima, donde se coronó cuatro veces campeona nacional en cinco años y se consolidó como una pieza fundamental en la delantera. De acuerdo con el periodista mexicano Bruno Hernández, Porras ha firmado con el Necaxa Femenil.

El comunicador informó que dos clubes mexicanos estuvieron tras sus pasos, pero el equipo de Aguascalientes terminó imponiéndose en las negociaciones. De esta manera, la jugadora de apenas 20 años cumplirá su primera experiencia fuera de Perú e intentará sobresalir para ayudar al equipo de Christian Astorga a salir de lo más profundo de la tabla.

Sashenka Porras se marcha de Alianza Lima para incorporarse al Necaxa de la Liga MX Femenil. Crédito: X

Mía León abrió el camino

Mía León marcó un hito histórico para el fútbol femenino nacional. La mediocampista, nacida en California pero de raíces peruanas, se convirtió en la primera futbolista del país en fichar por un club de la Liga MX Femenil al unirse a las filas del Cruz Azul.

Su llegada al equipo ‘cementero’ representó un salto de calidad en su carrera y validó el talento de las jugadoras peruanas en el mercado norteamericano. Este fichaje pionero fue fundamental para abrir las puertas de la liga mexicana a otras compatriotas. Gracias a su exitosa incorporación, el camino quedó despejado para las recientes contrataciones de deportistas nacionales en el balompié ‘azteca’.

Mía León no solo aporta equilibrio y visión de juego en la zona medular de la ‘máquina celeste’, sino que también actúa como embajadora del crecimiento de este deporte en el Perú. Su historia inspira a nuevas generaciones a buscar el profesionalismo en el exterior.

Mía León asume nuevo reto en Cruz Azul, semifinales en el último torneo de la Liga MX.

Con rodaje internacional al reinicio de la Liga de Naciones

La presencia de futbolistas peruanas en ligas competitivas, como la Liga MX Femenil, eleva el nivel jerárquico de la selección nacional. El roce internacional de jugadoras como Mía León, Sandra Arévalo y Sashenka Porras aporta madurez táctica y un ritmo de juego superior al esquema de Antonio Spinelli. Este crecimiento es vital para afrontar los próximos retos en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

El combinado patrio buscará retomar la senda del triunfo en casa. La escuadra bicolor ejercerá nuevamente su localía en el Cusco para disputar una fecha doble crucial durante el mes de abril:

Perú vs. Uruguay: 10 de abril de 2026.

Perú vs. Paraguay: 14 de abril de 2026.