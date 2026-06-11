Juntos por el Perú pide anular el voto de casi el 90% de peruanos en Estados Unidos

Left-wing presidential candidate Roberto Sanchez talks to the media after taking a slim lead over conservative Keiko Fujimori in Peru's presidential race, as official vote-counting continued into a second day, in Lima, Peru, June 8, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Siguen los recursos de nulidad. Juntos por el Perú presentó un pedido solicitando la nulidad total de 647 mesas de sufragio ubicadas en Estados Unidos, lo que representa el 86% de mesas instaladas en dicho país.

En Estados Unidos, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo el 76% de los votos de los peruanos radicados, mientras que Roberto Sánchez de Juntos por el Perú consiguió 23% de los votos válidos.

De acuerdo con el pedido, el partido de Sánchez denuncia, en resumen, la supuesta intervención irregular del Ministerio de Relaciones Exteriores, la orientación de miembros de mesa a los electores para que voten por Fujimori y la supuesta relajación de las normas sobre fusión de mesas de sufragio.

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Documento oficial que muestra la solicitud de Juntos por el Perú para anular mesas de votación ubicadas en Estados Unidos, con un listado detallado de las mesas afectadas.

"Lo antes expuesto, evidencia un patrón de diversas irregularidades en diversas ciudades de Estados Unidos de América, cuya votación favorable a la candidata de Fuerza Popular, determina el resultado de la presente elección, por ende, solicitamos se declare la nulidad, conforme el petitorio antes expuesto”, se lee en el documento.

En el documento, Juntos por el Perú detalla los incidentes por los que exige la anulación de miles de votos de peruanos radicados en Estados Unidos. Estos son:

Nueva York: Se acusa a los funcionarios consulares de inducir a error a los personeros, indicándoles que debían firmar las actas en blanco bajo el pretexto de “agilizar el tiempo”.

Carolina del Norte y otras ciudades: Se advirtió la existencia de actas en las que los 3 miembros de mesa suscribieron dos documentos de modo simultáneo (fusiones de mesa) sin dejar constancia formal de la justificación ni precisar la disposición consular. El partido señala que esto evidencia la intromisión de funcionarios del Poder Ejecutivo.

Salt Lake City: Se menciona el video ampliamente difundido en redes sociales donde una miembro de mesa orientaba a que se vote por Keiko Fujimori

Documento que detalla la solicitud de Juntos por el Perú para anular el 86% de las mesas de votación instaladas en Estados Unidos, alegando irregularidades electorales.

También pidieron anular mesas de Lima

En la víspera, Juntos por el Perú presentó una denuncia ante el JNE solicitando la anulación de 1.751 mesas de sufragio en Lima Metropolitana, alegando la existencia de indicios graves y sistemáticos de fraude electoral en la segunda vuelta presidencial.

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Según la denuncia, el partido argumenta que existen patrones matemáticos anómalos en los resultados, como una “idéntica e inverosímil repetición de votaciones” a favor de Fuerza Popular en mesas ubicadas en un mismo local, lo que, según el documento, violaría el principio de espontaneidad y pureza del sufragio.

La denuncia señala que, en varios locales de votación, se registró el mismo número de votos para Keiko Fujimori en múltiples mesas. Por ejemplo, en Lambayeque, cinco mesas reportaron exactamente 125 votos para la candidata de Fuerza Popular. Situaciones similares se habrían detectado en Barranco, en la Institución Educativa 6051 Mercedes Indacochea, donde cinco mesas consignaron 161 votos cada una para la misma agrupación política.

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De acuerdo con Juntos por el Perú, este tipo de coincidencias constituye un fenómeno conocido como “clonación de resultados” o “llenado sistemático de actas”, donde se omite el conteo real y se consigna una cifra previamente acordada, lo que, según el partido, vulnera la voluntad popular.