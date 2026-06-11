Ricardo Belmont hace público que padece un cáncer irreversible: “Los médicos dicen tengo por lo menos para cinco años”

Ricardo Belmont anunció que enfrenta un cáncer irreversible y aseguró que mantendrá su compromiso político y personal para “pelear como nunca” por el Perú

El excandidato presidencial y fundador del partido Obras, Ricardo Belmont, hizo público este jueves que enfrenta un diagnóstico de cáncer irreversible, aunque afirmó que “va a pelear como nunca” por el Perú, en un contexto donde el escrutinio oficial muestra una ventaja de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) sobre su aliado, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

“Nuestra gente va a pelear por el Perú a partir de ahora como nunca lo ha hecho otro partido. Somos originarios, somos auténticos, somos luchadores y somos estoicos”, declaró en diálogo con el programa conducido por la periodista Rosa María Palacios en las plataformas del diario La República.

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“Acá no hay acomode. Nosotros vamos a trabajar por el Perú como nunca se ha hecho. Yo soy un optimista y por eso he regresado. Me fui de vacaciones nada más a ver un tema de salud”, añadió.

Belmont explicó que recibió la noticia médica en enero, tres meses antes de las elecciones generales. “Si (...) tuvieras mis resultados, no hubieras podido salir de tu casa, es probable, porque la noticia que me dieron a mí el 24 de enero era (...) prácticamente un cáncer irreversible”, relató.

El diagnóstico le fue comunicado en enero, poco antes de las elecciones generales, aunque los médicos estiman que podría tener al menos cinco años de vida

Mencionó que los médicos le informaron que “Ricardo Belmont tiene por lo menos para cinco años”.

“Es muy distinto que te digan que te mueres mañana. También te puedes morir mañana, pero, digamos, sobre esta sorpresa que me dieron en la clínica, me dijeron cincuenta, cincuenta”, expresó.

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Agregó que realizó su campaña con “estoicismo y mi espíritu de lucha es lo que le voy a dejar a mis hijos chicos”, una de las cuales se hizo conocida por la popularidad que generó en el tramo final de la campaña electoral.

“Hoy día creo que son los más felices de haber visto a su padre en esas condiciones, pelearla contra todo. (...) Si hubiéramos tenido cinco entrevistas más de televisión, volteábamos la tortilla. No me las concedieron”, sostuvo.

“Yo estoy a favor del desposeído toda mi vida. Toda mi vida, porque soy un hombre agradecido a Dios, a lo que la vida me ha dado y lo que también la vida me ha quitado. Pero en ese balance tengo que decir que soy un privilegiado”, concluyó.

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Belmont destacó que realizó su campaña con estoicismo y optimismo, apoyado en el respaldo de su familia, especialmente su hija Kristen, quien impulsó su presencia en redes sociales

En la recta final antes de la primera vuelta, Belmont se posicionó como uno de los candidatos con posibilidades de acceder al balotaje, tras experimentar un repunte en las encuestas.

El excandidato aparecía en el grupo de “otros” dentro de los sondeos, pero su nombre comenzó a ganar presencia en las últimas semanas junto al humorista Carlos Álvarez y el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

El crecimiento de su popularidad coincidió con su participación en los debates presidenciales, donde adoptó un tono conciliador que captó la atención del electorado joven, impulsado en redes sociales por su hija Kristen, de 18 años.

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Recientemente, en el marco de la segunda vuelta, Belmont participó en una conferencia de prensa junto a Sánchez en la que también estuvieron presentes Alfonso López Chau (Ahora Nación), George Forsyth (Somos Perú), Mesías Guevara (Partido Morado) y Yhony Lescano (Cooperación Popular).