Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ visitarán a las ‘leonas’ en VIDU para definir al campeón del torneo nacional y tienen llegarán con ventaja: le ganaron por 3-1 en la ida. Sigue las incidencias del decisivo cotejo

18:58 hsAyer

¡Sale el campeón! Alianza Lima visitará a Universitario de Deportes hoy, sábado 13 de noviembre, a las 15:00 horas en VIDU por la final vuelta de la Liga Femenina 2025. Las ‘blanquiazules’ llegarán con ventaja tras el triunfo por 3-1 en la ida que se jugó en Matute, el pasado domingo 7 de diciembre.

18:57 hsAyer

Resultados que necesita Alianza Lima y Universitario para coronarse campeón de la Liga Femenina 2025

Con el triunfo por 3-1 en el primer partido de la final en Matute, Alianza Lima parte con clara ventaja para lograr el título de la Liga Femenina 2025. El equipo blanquiazul depende exclusivamente de su resultado: un empate, cualquier marcador, le asegura la consagración, al igual que una derrota por 1-0, ya que el saldo global lo favorece.

En cambio, Universitario de Deportes está obligado a vencer por dos goles de diferencia para forzar los penales; si alcanza una ventaja de tres tantos, conquistará directamente el campeonato. No habrá tiempo suplementario, ni valen los goles de visitante ni un tercer partido.

Alianza Lima vs Universitario: día,
Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado de la final vuelta por la Liga Femenina 2025
18:57 hsAyer

¿Cómo quedó la final ida de la Liga Femenina 2025?

Con la victoria por 3-1 ante Universitario de Deportes en Matute el domingo 7 de diciembre, Alianza Lima quedó en posición inmejorable para convertirse en campeón de la Liga Femenina 2025. El conjunto blanquiazul abrió el marcador gracias a un potente remate de Silvani Silva Oliveira desde fuera del área. Poco después, Sandy Dorador amplió la diferencia al aprovechar una oportunidad en el área y dedicó su gol a Hernán Barcos. En la segunda parte, Grace Cagnina estableció el tercero para sellar la amplia ventaja.

La reacción de Universitario llegó por medio de un penal convertido por Catalina Usme, acortando la distancia. El partido tuvo momentos de alta tensión, destacando la expulsión de Sandy Dorador y Fabiola Herrera tras un incidente en el campo. Ambas futbolistas quedaron suspendidas para la revancha, una baja sensible para Alianza de cara al encuentro decisivo, mientras Universitario estará obligado a buscar la remontada en casa si pretende aspirar al título nacional.

La defensora aliancista sentenció el partido de ida en Matute. (Video: Movistar Deportes)
18:57 hsAyer

Alianza Lima vs Universitario: posibles alineaciones

- Alianza Lima: Maryori Sánchez; Gianella Romero, Tifani Molina, Alisson Reyes, Neidi Romero; Emily Flores, Rafinha Marques; Silvani Oliveira, Yomira Tacilla, Heidi Padilla; y Lucerito Huamán.

- Universitario de Deportes: Gabriel Bórquez; Esthefany Espino, Kimberlhy Flores, Tatiana Castañeda, Scarleth Flores; Sandra Arévalo, Catalina Usme; Geraldine Cisneros, Cindy Novoa, Luz Campoverde; y Karen Páez.

Universitario busca remontar una serie
Universitario busca remontar una serie difícil ante Alianza Lima por el título nacional de Liga Femenina 2025. - Crédito: Difusión
18:57 hsAyer

Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2025

La transmisión del partido estará disponible en América Televisión por los canales 4 y 704 HD en señal abierta, así como de forma gratuita a través de la plataforma América TVGO. Los suscriptores de Movistar Deportes podrán seguir el encuentro en los canales 3 y 703 HD, además de la opción en Movistar Play.

Simultáneamente, la cobertura en línea estará a cargo de Infobae Perú, que brindará minuto a minuto, análisis exclusivos y testimonios captados directamente en el estadio Monumental, garantizando información actualizada y un seguimiento exhaustivo del desarrollo del encuentro.

Movistar Deportes transmitirá Alianza Lima
Movistar Deportes transmitirá Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2025
18:57 hsAyer

Horarios de Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2025

El compromiso decisivo que determinará al campeón de la Liga Femenina 2025 se llevará a cabo hoy, sábado 13 de diciembre, en VIDU, correspondiente al partido de vuelta de la final. La organización fijó el inicio del encuentro para las 15:00 en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela ,Bolivia y la ciudad de Miami (Estados Unidos), el inicio se dará a las 16:00.

La programación establece que en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el duelo comenzará a las 17:00, mientras que en México el cotejo arrancará a las 14:00.

Universitario recibirá a Alianza Lima
Universitario recibirá a Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2025
18:57 hsAyer

Alianza Lima alzó voz de protesta por escenario de la final de la Liga Femenina 2025

Universitario de Deportes decidió que el duelo ante las ‘blanquiazules’ se dispute en el VIDU (Villa Deportiva de Universitario), recinto utilizado por las divisiones menores y el primer equipo, ubicado en Lurín, cerca de Campo Mar. Esta elección generó incomodidad en el plantel rival, ya que ese escenario fue sancionado tras detectarse irregularidades durante la primera final del Torneo Clausura 2025, jugada el domingo 9 de noviembre.

A través de un comunicado, el club Alianza Lima manifestó su rechazo a disputar el encuentro en esa sede, subrayando la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FPF, que estableció la prohibición de realizar partidos oficiales en el VIDU. La postura de las ‘grones’ apunta a que el compromiso se traslade a un recinto habilitado, en cumplimiento de la resolución correspondiente.

Comunicado de Alianza Lima por
Comunicado de Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2025

