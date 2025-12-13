Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

¿Cómo quedó la final ida de la Liga Femenina 2025?

Con la victoria por 3-1 ante Universitario de Deportes en Matute el domingo 7 de diciembre, Alianza Lima quedó en posición inmejorable para convertirse en campeón de la Liga Femenina 2025. El conjunto blanquiazul abrió el marcador gracias a un potente remate de Silvani Silva Oliveira desde fuera del área. Poco después, Sandy Dorador amplió la diferencia al aprovechar una oportunidad en el área y dedicó su gol a Hernán Barcos. En la segunda parte, Grace Cagnina estableció el tercero para sellar la amplia ventaja.