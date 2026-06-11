Perú

Anuncian desvío vehicular en la Av. Faucett, en el Callao, desde este 14 de junio por obras del Ramal de la Línea 4 del Metro

La medida permitirá construir una estructura clave del ramal subterráneo mientras se mantiene el paso en ambos sentidos con cambios temporales entre Argentina y 28 de Julio

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Vistas de una avenida con motocicletas y camiones, un mapa de desvío de tráfico superpuesto, y señales naranjas de 'Calle Clausurada' y 'T. Privado'
Se implementa un plan de desvío vehicular en la Av. Elmer Faucett, entre Av. Argentina y 28 de Julio, para la construcción del Pozo de Ventilación PV4-7 del Ramal de la Línea 4, impactando el tránsito sur-norte. (Composición: Infobae Perú)

La construcción del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao continúa avanzando en la provincia constitucional del Callao con nuevas intervenciones destinadas a ampliar la futura red de transporte subterráneo. Como parte de este proyecto, desde este domingo 14 de junio se implementará un plan de desvío vehicular en la avenida Elmer Faucett para facilitar la ejecución de obras de infraestructura clave para el sistema ferroviario.

La medida ha sido anunciada por la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y cuenta con la aprobación de la Municipalidad Provincial del Callao. La intervención permitirá iniciar la construcción del pozo de ventilación PV4-7, una estructura fundamental para garantizar la operatividad y seguridad del futuro ramal que conectará diversos puntos estratégicos del primer puerto.

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Debido a la importancia de la avenida Faucett como eje de conexión entre el Callao y Lima, las autoridades y la concesionaria han previsto mecanismos para mantener la circulación vehicular durante la ejecución de los trabajos. Sin embargo, se recomienda a conductores y usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar posibles demoras.

Linea 2 del Metro de Lima y Linea 7 del Metro de Chile
La Línea 2 del Metro de Lima empezó a construirse en 2014. ¿Se acabará antes que la Línea 7 del Metro de Chile? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión/Shutterstock

Desvío vehicular en la avenida Faucett por obras de la Línea 4

El plan de desvío se aplicará en la avenida Elmer Faucett, con trabajos que ocuparán parcialmente la vía en sentido sur-norte, en el tramo comprendido entre las avenidas Argentina y 28 de Julio. El objetivo es dar inicio a la construcción del Pozo de Ventilación PV4-7, un componente del Ramal de la Línea 4.

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Mapa detallado que ilustra un plan de desvío vehicular en la Av. Elmer Faucett en Callao por la construcción del Pozo PV4-7 de la Línea 4 del Metro de Lima
La Municipalidad del Callao aprobó el plan de desvío vehicular en la Av. Elmer Faucett (sentido sur-norte) para la construcción del Pozo de Ventilación PV4-7 del Ramal L4, iniciando el 14 de junio. (Foto: Línea 2 del Metro de Lima y Callao﻿ / Facebook)

Para reducir el impacto en el flujo vehicular, durante la ejecución de las obras la vía en sentido norte-sur se habilitará temporalmente para permitir la circulación en ambos sentidos. Con esta medida, se busca mantener el tránsito operativo mientras se desarrollan las labores en el carril afectado.

La concesionaria recomendó a quienes transiten por la zona considerar rutas alternas cuando sea posible, además de programar sus viajes con anticipación por eventuales demoras asociadas a la intervención. El llamado también incluyó la importancia de respetar la señalización y las indicaciones del personal en el área de obras.

Así avanza la construcción del Ramal de la Línea 4 en el Callao

El Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao forma parte del sistema integrado de transporte ferroviario de la capital y contempla una conexión subterránea con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, de acuerdo con la información oficial difundida por la concesionaria y reportada por la Agencia Andina.

Estas serán las estaciones donde se integrarán las Líneas 3 y 4 con el sistema de transporte de Lima. (Foto: ATU)
Estas serán las estaciones donde se integrarán las Líneas 3 y 4 con el sistema de transporte de Lima. (Foto: ATU)

El trazado tendrá ocho estaciones a lo largo de la avenida Faucett, en el Callao: Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua. En la etapa actual, se encuentran en construcción las estaciones Gambetta, Canta Callao y Bocanegra.

En cuanto al estado del proyecto, el Ramal de la Línea 4 registra un avance general del 55 %. Las obras en estaciones y pozos alcanzan un promedio del 59 %, mientras que la construcción del patio taller presenta un avance del 58 % y la excavación del túnel llega al 60 %, según cifras oficiales citadas por la Agencia Andina.

¿Qué papel cumplen los pozos de ventilación en la Línea 4 del Metro?

La infraestructura del ramal contará con nueve pozos de ventilación, diseñados para suministrar aire fresco al túnel y garantizar una circulación adecuada durante la operación del servicio. Además de su rol en ventilación, estas estructuras funcionarán como rutas de evacuación ante emergencias y permitirán la extracción de humo en caso de incidentes como incendios, de acuerdo con la información oficial.

Líneas 3 y 4 del Metro: ATU busca inversión público-privada para su ejecución. (Foto: Agencia Andina)
Líneas 3 y 4 del Metro: ATU busca inversión público-privada para su ejecución. (Foto: Agencia Andina)

El Pozo de Ventilación PV4-7, cuya construcción motivó el desvío en la avenida Elmer Faucett, se enmarca en ese conjunto de componentes de seguridad operativa. Su ejecución requiere intervenciones en superficie que obligan a reorganizar temporalmente el tránsito, sin interrumpir por completo la circulación.

Otro componente del proyecto es el Patio Taller Bocanegra, ubicado cerca de la estación del mismo nombre, donde se realizarán labores de mantenimiento, reparación y verificación de los trenes. Una vez concluida la obra, el Ramal de la Línea 4 entrará en operación con siete trenes que permanecen almacenados en Punta Negra. La inversión estimada supera los USD 1.000 millones y se prevé que el proyecto esté culminado en aproximadamente dos años.

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