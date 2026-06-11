Día Nacional de la Prueba del VIH: Minsa atendió más de 3.500 consultas en lo que va del año

- crédito Agencia Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó que su servicio Línea 113 Salud ha recibido más de 3.500 consultas relacionadas con el VIH en lo que va de 2026, en el marco del Día Nacional de la Prueba del VIH. Esta cifra refleja el interés y la necesidad de información confiable en torno a la prevención, el diagnóstico y la atención integral del virus en el país.

Orientación gratuita y confidencial: el rol de la Línea 113 Salud

La Línea 113 Salud es un canal de acceso directo a información, libre de prejuicios y basada en evidencia. De acuerdo con el Ministerio de Salud, este servicio telefónico está disponible de manera gratuita y confidencial para toda la población. El equipo a cargo está compuesto por profesionales de la salud capacitados para responder preguntas sobre la transmisión del VIH, los lugares donde se puede acceder a pruebas sin costo y los pasos recomendados ante un resultado reactivo.

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La Línea 113 Salud recibe miles de consultas sobre VIH y refuerza la lucha contra la desinformación| Minsa

El director de Infosalud de la Dirección de Telesalud, Referencias y Urgencias (Digtel) – Minsa, Raúl Nalvarte Tambini, resaltó la importancia de contar con información confiable para la toma de decisiones sobre la salud personal.

Entre las consultas más frecuentes que atienden los operadores figuran dudas sobre la seguridad y confidencialidad de la prueba rápida, la posibilidad de realizarse el examen sin costo y la interpretación de los resultados, especialmente en casos reactivos.

La entidad subraya que la mayoría de las inquietudes giran en torno a los mitos sobre la transmisión del virus, como la creencia errónea de que el VIH puede contagiarse por abrazos, besos o compartir alimentos.

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La información que ofrece la Línea 113 Salud busca aclarar estos conceptos y promover prácticas responsables, como el uso del preservativo y la importancia de acudir a centros de salud autorizados para la realización de pruebas.

Entre los pacientes de MSF que se encuentran asentados en Tumbes, las consultas más recurrentes se relacionaban con enfermedades crónicas como diabetes, asma, hipertensión, tuberculosis y VIH

Descentralización y acceso igualitario

El servicio telefónico tiene cobertura nacional, lo que permite que personas de todas las regiones accedan a orientación médica oportuna, sin costo y desde la confidencialidad de una llamada. La descentralización de la información y la prevención es clave para reducir el estigma y la discriminación asociados al VIH en el Perú.

Autoridades sanitarias prevén que el número de consultas continúe creciendo a medida que se intensifican las campañas de sensibilización y se refuerza la promoción de la detección temprana.

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Con acciones como estas, el Minsa busca consolidar la Línea 113 Salud como herramienta estratégica en la lucha contra el VIH, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía y ampliando la cobertura de servicios de prevención y orientación en todo el país.

En febrero de 2026, especialistas del Hospital Honorio Delgado Espinosa de Arequipa advirtieron sobre el incremento sostenido de casos de VIH en la región. El hospital atiende a 1.800 pacientes con este diagnóstico y detecta entre 150 y 200 nuevos contagios cada año, según reportó Ralph Mallma Vilca, jefe de Infectología. Mallma precisó que la mayoría de los nuevos diagnósticos corresponde a varones y que se han registrado pacientes de tan solo 14 y 15 años, lo que asoció a la iniciación sexual temprana y la falta de protección.

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