Exfigura de la selección de Portugal fue ofrecida a Universitario y recibió contundente respuesta: “Lo analizaron”

El periodista Gustavo Peralta informó que un jugador europeo, excompañero de Cristiano Ronaldo, se comunicó con la directiva ‘crema’ para explorar la posibilidad de incorporarse al club esta temporada

El periodista Gustavo Peralta habló de un jugador que estuvo en la órbita de la 'U'. (Video: Pepas de la PM)

Universitario de Deportes definió como objetivo para 2026 sostener su dominio en el fútbol peruano y ganar relevancia internacional con Javier Rabanal como entrenador. El club apunta al tetracampeonato y a avanzar en la Copa Libertadores, tras completar un mercado de pases con refuerzos en todas las posiciones y una estrategia centrada en sumar experiencia y jerarquía para competir en el presente curso.

En medio de ese proceso y con el plantel ya definido, se conoció que la ‘U’ recibió el ofrecimiento de William Carvalho, mediocampista portugués, campeón de la Eurocopa 2016 junto a Cristiano Ronaldo. La revelación fue hecha por el periodista deportivo, Gustavo Peralta, quien explicó en el programa de YouTube, ‘Pepas de la PM’, que el entorno del jugador acercó la propuesta cuando el club buscaba reemplazo para Rodrigo Ureña, quien emigró a Millonarios de Colombia.

La respuesta de la directiva crema fue contundente: la operación no prosperó, ya que el plantel cuenta con el cupo de extranjeros completo, integrado por Williams Riveros (paraguayo), Caín Fara (argentino), José Carabalí (ecuatoriano), Héctor Fértoli (argentino), Miguel Silveira (brasileño), Lisandro Alzugaray (argentino) y Sekou Gassama (hispano-senegalés).

Franco Velazco, administrador del club 'crema', detalló la situación del defensor paraguayo. (Video: L1MAX)

Según la información difundida, William Carvalho manifestó interés en sumarse a Universitario y estuvo dispuesto a realizar un esfuerzo económico para concretar su llegada. De acuerdo al comunicador, “cuando le dijeron ‘te vamos a ofrecer a Universitario’, él averiguó todo sobre la ‘U’ y dijo: ‘quiero ir ahí. Es más, hago un esfuerzo económico para ir’”. Sin embargo, la firme postura de los altos mandos de la entidad ‘merengue’ llevaron a desestimar la propuesta, aunque se dejó abierta la posibilidad de evaluarla en el futuro si las condiciones reglamentarias lo permiten.

El ofrecimiento del volante europeo de 33 años —quien formó parte de la selección portuguesa campeona continental y cuenta con una larga trayectoria en clubes de Portugal, Bélgica y España— reflejó la visibilidad internacional que ha alcanzado la institución ‘crema’, sobre todo tras los éxitos recientes y la proyección institucional del club en el ámbito sudamericano. Eso sí, Carvalho se desligará de Pachuca de México y, según Peralta, Brasil podría ser su siguiente destino.

Cristiano Ronaldo en un calentamiento
Cristiano Ronaldo en un calentamiento de la selección de Portugal con William Carvalho previo a un partido por la UEFA Nations League 2020. - créditos: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Jesús Castillo como reemplazo de Rodrigo Ureña y las variantes de Universitario en el mediocampo

Tras la transferencia de Rodrigo Ureña a Millonarios de Colombia, Universitario apostó por Jesús Castillo como principal opción para ocupar la primera línea del mediocampo. El canterano de Sporting Cristal, de rendimiento regular en el inicio de la temporada, asumió la responsabilidad de brindar equilibrio y recuperación, atributos que caracterizaron al uruguayo durante su ciclo en Ate. Horacio Calcaterra y Jorge Murrugarra también figuran como alternativas para Javier Rabanal, aportando variantes en la contención y la salida de balón.

La adaptación al nuevo rol y el desafío de mantener la solidez en la medular se suman a las expectativas del equipo en el plano local e internacional. Mientras el club dejó pasar la posibilidad de sumar a William Carvalho por razones reglamentarias y económicas, el comando técnico apuesta a la consolidación del bloque central con futbolistas que ya conocen el entorno y la exigencia del torneo peruano.

En cuanto a Rodrigo Ureña, su presente en Millonarios no ha resultado sencillo. El chileno atraviesa una etapa de adaptación marcada por la falta de resultados positivos, una expulsión temprana y la dificultad de su nuevo equipo para salir de la parte baja de la tabla. Esta situación refuerza la importancia que tuvo el ‘Pitbull’ en la ‘U’ y el reto que representa para sus reemplazantes igualar su aporte en ambos frentes de competencia.

Jesús Castillo fue elegido para
Jesús Castillo fue elegido para cubrir el vacío que dejó Rodrigo Ureña como volante de marca en Universitario. - créditos: Universitario

