Esteban Pavez confesó en Chile que llegar a Alianza Lima “fue la mejor decisión” tras su abrupta salida de Colo Colo

El volante contó a la prensa chilena que llegó con la meta de pelear el título y la cumplió en el primer tramo de la temporada, arropado por un plantel experimentado y Paolo Guerrero como referente (Alianza Lima)

El volante chileno Esteban Pavez celebró el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con Alianza Lima y, en diálogo con ADN de Chile, sostuvo que el club victoriano se parece a Colo-Colo por su hinchada, estadio y presión competitiva. Dijo que su llegada fue “la mejor decisión” y destacó el respaldo del grupo, con Paolo Guerrero como referencia.

Tras consagrarse campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 202026 con Alianza Lima, Esteban Pavez habló con la prensa de Chile y presentó su balance del paso por el club peruano.

En una entrevista con ADN, el mediocampista remarcó que llegó con un objetivo concreto y que lo cumplió en el primer tramo de la temporada. También describió un entorno que, según su visión, lo devolvió al disfrute del juego y lo ubicó en un contexto de alta demanda deportiva, comparable al que conoció en Colo-Colo.

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El objetivo inicial y una apuesta que resultó

Esteban Pavez llegó a Matute con una meta clara y no tardó en cumplirla. El Apertura coronó una apuesta personal que, según confesó, le devolvió la alegría de competir y jugar (Alianza Lima)

Pavez explicó que su plan desde el arribo fue pelear por el título y que ese propósito se materializó con el Apertura. “La verdad que bastante contento. Creo que se dio todo como, como lo pensé de un principio. Desde que llegué a Alianza, que, que mi idea era ser campeón. Se pudo lograr el primer objetivo, así que muy contento por eso, la verdad”, sostuvo ante ADN.

Consultado por su momento personal, el volante insistió en que el cambio de equipo lo benefició dentro y fuera de la cancha. “Feliz, la verdad que feliz. Eh, creo que fue la mejor decisión que he poder tomado, haberme ido a Alianza. Eh, y la verdad que contento, la verdad que me volví a reencantar con el fútbol, volví a disfrutar y estoy feliz de eso”, afirmó.

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En su relato, el campeonato funcionó como confirmación de una elección que definió como clave en lo reciente. “Sí, yo creo que fue la mejor decisión que he tomado este último tiempo”, reiteró al cierre de la conversación, después de que el entrevistador planteó que había optado por un rumbo favorable para su carrera.

Vestuario, experiencia y el impacto del entorno humano

Entre jugadores experimentados, gestos de respaldo y un ambiente cercano, Esteban Pavez halló en Alianza Lima el refugio perfecto para recuperar confianza y protagonismo. (ADN)

En otro tramo del intercambio, Pavez puso el foco en el vestuario y en el impacto que tuvo el grupo en su adaptación. A partir de una pregunta sobre Paolo Guerrero, señaló que el delantero fue parte de un contexto más amplio de respaldo interno. “Sí, sí, sí, Paolo (Guerrero), ya lo he dicho muchas veces lo que pienso de él, pero la verdad que me encontré con un muy buen grupo humano, muchos jugadores de experiencia, muy humildes. Me hicieron sentir el primer día en casa y la verdad que, que eso fue bastante importante para mí”, expresó.

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El mediocampista vinculó esa comodidad inicial con el rendimiento que, de acuerdo con la entrevista, sorprendió a parte del público. Ante la mención de reacciones posteriores a los partidos, Pavez respondió que llegaba con cuestionamientos y que el progreso se construyó con continuidad y trabajo. “Sí, yo creo que, que sí, porque obviamente que yo iba muy cuestionado para allá, salí de acá de esa forma y obviamente que la gente se queda con eso”, indicó.

Luego amplió su explicación y atribuyó el repunte a la confianza en sus propias capacidades, el conocimiento del plantel y la constancia. “Pero yo sé lo que doy, yo sé la calidad de jugador que soy y la verdad que partido a partido me fui sintiendo cómodo, empecé a conocer mis compañeros, eh, y la verdad que, que gracias a Dios se dio todo muy bien”, continuó.

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En esa misma línea, mencionó acciones puntuales que, según dijo, coronaron su aporte en el cierre del torneo: “Pude hacer un gol, el último partido di una gran asistencia. La verdad que, que estoy contento por el rendimiento mío y la verdad que, que feliz porque nunca bajé los brazos, nunca dejé de entrenar. Eh, yo creo que ese es el fruto”.

“Alianza es el Colo-Colo”: similitudes en estadio, hinchada y exigencia

El mediocampista chileno celebró el Torneo Apertura de la Liga 1 y sostuvo en ADN que el estadio Alejandro Villanueva se parece al Monumental, con una hinchada pasional y presión por ganar siempre (ADN)

La comparación con su etapa en Chile apareció cuando el entrevistador le propuso un paralelo entre el fútbol peruano y el chileno, con énfasis en la presión competitiva y el peso de la camiseta. Ante esa consulta, Pavez aceptó la equivalencia y describió similitudes en infraestructura, acompañamiento y demanda de resultados.

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“Sí, la verdad que igual a Colo-Colo en muchos aspectos, siempre lo digo, Matute es muy parecido al estadio Monumental”, aseguró. Enseguida, apuntó a la intensidad del público y a la obligación de imponerse sin importar el escenario: “La gente es muy pasional, es un equipo que hay que ganar en todos lados”.

Pavez también relató escenas vinculadas al seguimiento de los hinchas fuera de casa, con referencias a la previa de los partidos y a la presencia en viajes. “Vamos a jugar de visita y hacen ‘arengazo’ (banderazo), se llenan en todos lados, los hoteles llenos de gente, el aeropuerto una locura”, enumeró.

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Para el volante, ese clima resultó familiar por su experiencia anterior. “La verdad que, que eso me gusta mucho. La verdad que es como que no salí de Colo-Colo, la verdad, es como muy parecido ese ambiente”, concluyó en ADN al explicar por qué, desde su perspectiva, Alianza Lima replica rasgos centrales de Colo-Colo en Chile.