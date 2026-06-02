La causa rellena de atún entre las mejores del mundo: ¿qué puesto ocupó Perú en ranking de Taste Atlas?

Esta vibrante causa rellena de atún, un plato emblemático de la gastronomía peruana, presenta capas de puré de papa amarillo, atún, palta y cebolla, coronada con huevo, aceitunas y ají. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía peruana vuelve a captar la atención de los rankings internacionales. En esta ocasión, uno de los platos más representativos de la cocina nacional consiguió una ubicación destacada en una clasificación mundial elaborada por el portal especializado Taste Atlas, centrada en las mejores preparaciones del mundo elaboradas con atún.

La inclusión de la causa rellena de atún en los primeros lugares de esta lista refuerza la presencia de la cocina peruana en escenarios internacionales y coloca a una receta tradicional entre propuestas ampliamente reconocidas de Asia. El reconocimiento adquiere especial relevancia porque se trata de una preparación que combina ingredientes emblemáticos del Perú con un producto marino de amplio consumo mundial.

PUBLICIDAD

Según la clasificación difundida por Taste Atlas, la causa rellena de atún figura entre las diez mejores recetas elaboradas con este pescado y destaca además por representar a América Latina dentro de un listado dominado por especialidades asiáticas.

La causa rellena de atún alcanza el octavo lugar mundial

Seis porciones individuales de causa rellena de atún, un plato peruano icónico preparado con puré de papa amarilla y ensalada de atún, adornadas con huevo cocido, aceitunas y perejil, presentadas en un plato blanco con detalles dorados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Taste Atlas ubicó a la causa rellena de atún en el octavo puesto de su ranking de los “71 mejores platos con atún” del mundo. La preparación peruana se convirtió así en la única representante latinoamericana dentro de los diez primeros lugares de la clasificación.

La lista está encabezada por diversas especialidades japonesas vinculadas al sushi y al consumo de atún fresco. Entre ellas figuran el otoro nigiri sushi, chutoro nigiri sushi, kaisendon y maguro nigiri sushi. También aparecen platos de Indonesia y Corea del Sur.

PUBLICIDAD

El top 10 quedó conformado por las siguientes preparaciones:

Otoro nigiri sushi (Japón) Chutoro nigiri sushi (Japón) Kaisendon (Japón) Maguro nigiri sushi (Japón) Batagor (Indonesia) Negitorodon (Japón) Tataki de atún (Japón) Causa rellena de atún (Perú) Akami nigiri sushi (Japón) Chamchi gimbap (Corea del Sur)

La guía gastronómica destacó que la receta peruana constituye una de las variantes más representativas del uso del atún fuera de Asia gracias a la combinación de sabores y texturas que caracterizan al plato.

Los elementos que distinguen a la receta peruana

Taste Atlas describe la causa rellena como una preparación elaborada con papa amarilla y rellenos que pueden incluir atún o pollo. La publicación señala: “Este plato tradicional peruano se prepara con papas amarillas y ensalada de atún o pollo. Generalmente, las papas se moldean o cortan en círculos, y el relleno se coloca entre ellos. El plato se sazona con mayonesa, ají amarillo y jugo de limón o lima”.

PUBLICIDAD

La versión reconocida en el ranking utiliza un puré de papa amarilla sazonado que envuelve un relleno frío de atún mezclado con mayonesa. La presentación suele complementarse con hojas de lechuga y aceitunas negras.

Sobre la forma de servirla, Taste Atlas añade que la causa rellena suele presentarse fría sobre una cama de lechuga y decorada con aceitunas negras, características que la convierten en una opción frecuente como entrada o comida ligera.

La evolución histórica de la causa limeña

Los registros históricos citados sobre la evolución de la causa muestran que la papa siempre ocupó un lugar central en la preparación. Documentos de 1890 describen una receta basada en papa cocida y molida, mezclada con aceite, sal y ají, acompañada por lechuga, huevo duro, queso fresco, camote, aceitunas y otros ingredientes.

PUBLICIDAD

Cinco años después aparecieron nuevas variantes que incorporaban papas blancas o amarillas junto con naranja agria, pimienta y ají amarillo. Los acompañamientos también cambiaron e incluyeron camarones cocidos, choclo y pescado.

En 1928 surgió la denominada causa a la limeña, preparada con papa amarilla y una salsa elaborada con ají mirasol, cebolla y limón. Esta versión reunía ingredientes como camarones, queso fresco, choclo, camote, aceitunas y corvina frita.

Décadas más tarde, las recetas continuaron evolucionando, aunque la presencia de la papa amarilla se mantuvo como elemento fundamental de la preparación.

Debate sobre el origen de la causa rellena

La historia y el origen de la causa rellena. (Captura)

Taste Atlas sostiene que el plato surgió durante la Guerra del Pacífico. La reseña del portal explica: “Ante la escasez de alimentos, las mujeres peruanas comenzaron a recolectar papas y cualquier otro ingrediente que pudieran conseguir. Crearon la causa rellena y se la ofrecieron a los soldados por defender sus hogares, de ahí el nombre del plato”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, historiadores gastronómicos peruanos presentan una versión distinta sobre su nacimiento. Según estos especialistas, los antecedentes de la causa rellena se remontan al periodo de la independencia del Perú, cuando mujeres peruanas elaboraban preparaciones a base de papa destinadas a alimentar a las tropas patriotas.

Más allá de las distintas interpretaciones sobre su origen, la causa rellena forma parte del patrimonio culinario peruano y mantiene una presencia constante en la cocina nacional. El reciente reconocimiento de Taste Atlas sitúa nuevamente a esta preparación tradicional entre las recetas más valoradas del ámbito gastronómico internacional.