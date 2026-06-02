Peruanos en el extranjero: ONPE define reglas para el voto internacional en las Elecciones Generales 2026

El JNE crea un jurado especial para el voto exterior y llama a más de un millón de peruanos habilitados a participar el 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio un paso clave en el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 al aprobar, mediante la Resolución Jefatural n.° 000090-2026-JN/ONPE, los lineamientos para la organización y ejecución del voto de peruanos en el extranjero.

Según informó El Peruano, la normativa busca garantizar la participación en la segunda vuelta presidencial prevista para el domingo 7 de junio, fecha en la que se definirá el próximo jefe de Estado en Perú.

El proceso involucra a ciudadanos peruanos residentes fuera del territorio nacional, quienes podrán ejercer su derecho al voto en los mismos horarios que en el país de origen, desde las 07:00 hasta las 17:00 según el uso horario local.

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De acuerdo con las disposiciones de la ONPE, la coordinación de la jornada recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores y las oficinas consulares, que tendrán a su cargo la supervisión y logística de los centros de votación.

La ONPE precisó que la capacitación de los actores electorales en el exterior será uno de los ejes principales del proceso, junto al desarrollo de la jornada, el escrutinio y la remisión de actas.

La resolución establece que los miembros de mesa designados durante la primera vuelta repetirán funciones en la segunda, con una compensación fijada en S/165,00 o su equivalente en moneda extranjera, conforme a las directrices del MRE.

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Según detalló El Peruano, si no es posible instalar una mesa con los titulares o suplentes asignados, se autoriza integrar mesas con electores de otras mesas del mismo local, siempre que los personeros acreditados no se opongan. En caso de negativa, el funcionario consular y un auxiliar podrán asumir el escrutinio y suscribir el acta correspondiente.

Un ciudadano peruano residente en Nueva Zelanda se convirtió en el primero en ejercer su derecho al voto en el extranjero para las Elecciones Generales Perú 2026, marcando el inicio de la participación internacional de la diáspora. (Foto: Cancillería)

Fiscalización y custodia del material electoral

El rol de los personeros de mesa fue delineado con precisión en la nueva normativa. Estos representantes de organizaciones políticas tienen derecho a fiscalizar todas las etapas del proceso: desde la instalación y el sufragio hasta el conteo de votos. Las credenciales, según la ONPE, deberán ser impresas en hoja bond, incluir datos completos y la firma, pero no el logo partidario.

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Durante el escrutinio, los personeros podrán registrar la etapa mediante video o fotografía, siempre que no interfieran en la labor de los miembros de mesa. No se permitirá captar los rostros de los involucrados, respetando la legislación de protección de datos personales vigente en cada país. Si se presenta alguna perturbación, el funcionario consular puede ordenar la suspensión de las grabaciones.

El Peruano también informó que el traslado y custodia del material electoral recaerá en los funcionarios consulares, quienes deberán conservar la cadena de custodia de los documentos y las cédulas de sufragio.El

Ministerio de Relaciones Exteriores notificará a la ONPE los datos de los responsables, rutas y detalles de los vuelos para el traslado de los materiales, asegurando así la transparencia y seguridad de los resultados.

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La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 marca la continuidad de un sistema que busca fortalecer la legitimidad democrática, involucrando no solo a quienes residen en el país, sino también a la comunidad peruana en el exterior.