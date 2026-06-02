Peruanos en el extranjero: ONPE define reglas para el voto internacional en las Elecciones Generales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio un paso clave en el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 al aprobar, mediante la Resolución Jefatural n.° 000090-2026-JN/ONPE, los lineamientos para la organización y ejecución del voto de peruanos en el extranjero.
Según informó El Peruano, la normativa busca garantizar la participación en la segunda vuelta presidencial prevista para el domingo 7 de junio, fecha en la que se definirá el próximo jefe de Estado en Perú.
El proceso involucra a ciudadanos peruanos residentes fuera del territorio nacional, quienes podrán ejercer su derecho al voto en los mismos horarios que en el país de origen, desde las 07:00 hasta las 17:00 según el uso horario local.
PUBLICIDAD
De acuerdo con las disposiciones de la ONPE, la coordinación de la jornada recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores y las oficinas consulares, que tendrán a su cargo la supervisión y logística de los centros de votación.
La ONPE precisó que la capacitación de los actores electorales en el exterior será uno de los ejes principales del proceso, junto al desarrollo de la jornada, el escrutinio y la remisión de actas.
La resolución establece que los miembros de mesa designados durante la primera vuelta repetirán funciones en la segunda, con una compensación fijada en S/165,00 o su equivalente en moneda extranjera, conforme a las directrices del MRE.
PUBLICIDAD
Según detalló El Peruano, si no es posible instalar una mesa con los titulares o suplentes asignados, se autoriza integrar mesas con electores de otras mesas del mismo local, siempre que los personeros acreditados no se opongan. En caso de negativa, el funcionario consular y un auxiliar podrán asumir el escrutinio y suscribir el acta correspondiente.
Fiscalización y custodia del material electoral
El rol de los personeros de mesa fue delineado con precisión en la nueva normativa. Estos representantes de organizaciones políticas tienen derecho a fiscalizar todas las etapas del proceso: desde la instalación y el sufragio hasta el conteo de votos. Las credenciales, según la ONPE, deberán ser impresas en hoja bond, incluir datos completos y la firma, pero no el logo partidario.
PUBLICIDAD
Durante el escrutinio, los personeros podrán registrar la etapa mediante video o fotografía, siempre que no interfieran en la labor de los miembros de mesa. No se permitirá captar los rostros de los involucrados, respetando la legislación de protección de datos personales vigente en cada país. Si se presenta alguna perturbación, el funcionario consular puede ordenar la suspensión de las grabaciones.
El Peruano también informó que el traslado y custodia del material electoral recaerá en los funcionarios consulares, quienes deberán conservar la cadena de custodia de los documentos y las cédulas de sufragio.El
Ministerio de Relaciones Exteriores notificará a la ONPE los datos de los responsables, rutas y detalles de los vuelos para el traslado de los materiales, asegurando así la transparencia y seguridad de los resultados.
PUBLICIDAD
La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 marca la continuidad de un sistema que busca fortalecer la legitimidad democrática, involucrando no solo a quienes residen en el país, sino también a la comunidad peruana en el exterior.
Más Noticias
Roberto Sánchez y la vez que condenó el golpe de Estado de Pedro Castillo: “No tengo por qué sostener ni defender”
Tras el quiebre constitucional de diciembre de 2022, Sánchez aseguró que desconocía la decisión adoptada por Castillo, rechazó respaldarla y anunció por X su renuncia al Mincetur
George Forsyth descarta apoyar a Keiko Fujimori en segunda vuelta y la responsabiliza de la “debacle total de la política”
“No puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori”, señaló el exalcalde de La Victoria al mencionar que por ahora se encuentra analizando el programa de Roberto Sánchez
Janet Barboza revela que Christian Domínguez les quiso cobrar por dar información de su boda con Karla Tarazona
Entre reclamos y risas incómodas, América Hoy cuestionó a Christian Domínguez por pedir dinero por información de su boda.
Alianza Lima facilita el movimiento de tres integrantes del plantel al bloque de reservas de cara a la Liga 3 y Copa de la Liga
En la búsqueda de ir progresando futbolísticamente, un puñado de jóvenes futbolistas reforzará a la disciplina reservista, aunque no dejarán de ser considerados por Pablo Guede
Universitario retoma contacto con William Carvalho: portugués suena como opción para el Torneo Clausura de Liga 1 2026
El mediocampista de la selección de Portugal reaparece como alternativa para el plantel crema, luego de un nuevo requerimiento interno, aunque el club revisa cupos, presupuesto y su actualidad antes de avanzar
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD