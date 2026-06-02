Presidente Balcázar ultima detalles para formalizar invitación al papa León XIV: “Es una bendición”

José María Balcázar confirmó un viaje al Vaticano el 18 de junio para reunirse con el papa León XIV y formalizar una invitación al Perú. (Composición: Infobae)

La visita del papa León XIV a Perú se perfila como uno de los acontecimientos más esperados de 2026 en el país. El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Juan Carlos Velasco, confirmó que la invitación formal al pontífice “aún está por concretarse”, aunque señaló que el proceso está en manos del premier Luis Arroyo y del presidente José María Balcázar. Según Velasco, la llegada de León XIV tendría un fuerte impacto en la vida pública nacional, dada la profunda influencia del catolicismo en la sociedad peruana.

El propio presidente Balcázar sostuvo recientemente una reunión protocolar con el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, en la que ambos abordaron los preparativos previos a la visita del papa.

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De acuerdo con la información difundida por la Presidencia, durante el encuentro se trataron temas logísticos y se mencionó la próxima cita de Balcázar con el pontífice en el Vaticano, programada para el 18 de junio. El jefe de Estado explicó que este viaje permitirá formalizar la invitación y definir la fecha exacta de la llegada de León XIV, estimada para noviembre.

El Ejecutivo ha puesto énfasis en lograr que la visita papal incluya un recorrido por el hospital 2 de Mayo, institución que atraviesa un proceso de modernización y que representa uno de los símbolos de la respuesta estatal en materia de salud. Esta propuesta busca subrayar el compromiso con la atención sanitaria y la inclusión social, dos temas que han marcado la agenda reciente del país.

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Preparativos y gestos simbólicos

La expectativa por la llegada de León XIV se alimenta también por el trasfondo personal del pontífice: Robert Prevost ejerció funciones como obispo en la ciudad de Chiclayo y se nacionalizó peruano, lo que convierte el viaje en un reencuentro con su historia y con la comunidad que lo vio crecer pastoralmente.

El propio papa ha comenzado a preparar su visita con una serie de gestos hacia diferentes sectores de la sociedad. Entre estos destaca el reconocimiento público a los campesinos de una comunidad de Piura afectados por el caso del disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), al que acompañó un pedido de perdón por los daños sufridos.

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Según reportes oficiales, la Presidencia compartió imágenes de la reunión de Balcázar y el cardenal Castillo en el Palacio Arzobispal de Lima, donde el mandatario sostuvo en sus manos “Magnifica humanitas”, la primera encíclica de León XIV dedicada a la preservación de la persona en la era de la inteligencia artificial.

La Conferencia Episcopal había anticipado que la visita papal estaba en fase de coordinación y que existía una alta probabilidad de concretarse entre noviembre y diciembre.

El director de comunicaciones de la diócesis capitalina, Juan José Dioses, consideró que las gestiones protocolares avanzan de manera positiva y que solo resta el anuncio oficial desde la Santa Sede.

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“Preparémonos con la seriedad que representa este viaje apostólico”, afirmó. Mientras tanto, continúan las acciones simbólicas por parte del pontífice, quien ya ha solicitado encuentros con sectores afectados por situaciones complejas, como la de Catacaos, y mantiene su interés en promover la reconciliación social.