Rodrigo Ureña cierra su historia con Universitario: deja el legado del tricampeonato en Perú para incorporarse a Millonarios

Un secreto a voces. Rodrigo Ureña deja Universitario de Deportes para unirse a Millonarios de Colombia. El nacido en Conchalí de 32 años marcó una época en la escuadra de Universitario al convertirse en el pilar del mediocampo en la era más exitosa de la institución en el siglo. Su salida representa un desafío mayúsculo para la administración actual en aras de suplirlo con un jugador de su categoría.

