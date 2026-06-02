Perú se suma a alianza internacional para reforzar la protección de la Amazonía y frenar la deforestación hacia 2030

Vista aérea del una laguna en Nuevo Andoas, Perú, 22 e febrero del 2022. Foto tomada el 22 de febrero del 2022. Foto tomada con un dron REUTERS/Alessandro Cinque

El Perú oficializó su adhesión al Compromiso Intergubernamental sobre la Tenencia de la Tierra (ILTC), una iniciativa internacional que busca fortalecer la gestión de los territorios forestales y acelerar las acciones para detener y revertir la deforestación hacia el año 2030. La medida fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Secretaría de la Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima (FCLP).

Con esta incorporación, el país espera reforzar la protección de la Amazonía peruana, fortalecer la seguridad territorial de los pueblos indígenas y acceder a mayores oportunidades de cooperación internacional y financiamiento climático.

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La adhesión forma parte de los compromisos asumidos por el Estado para impulsar una gestión sostenible de los bosques y enfrentar los efectos del cambio climático. Además, reconoce el papel clave que desempeñan los pueblos originarios y las comunidades locales en la conservación de uno de los ecosistemas más importantes del planeta.

Gobierno impulsará acciones para fortalecer los territorios indígenas y la conservación de los bosques

Foto: Difusión

La incorporación del Perú al ILTC se implementará en el marco de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático y de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), instrumentos que orientan las políticas del país para enfrentar los efectos del calentamiento global.

Para ello, los ministerios del Ambiente (Minam), Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y Cultura (Mincul) trabajarán de manera coordinada en la elaboración de una hoja de ruta que permita fortalecer la seguridad jurídica y territorial de los pueblos indígenas, considerada una condición fundamental para alcanzar los objetivos de conservación y desarrollo sostenible.

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Según informó el Ejecutivo, este proceso también involucrará a los gobiernos regionales y a las organizaciones indígenas, con el propósito de garantizar una implementación participativa y adaptada a las necesidades de los territorios amazónicos.

La directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam, Jessica Moscoso, indicó que la participación de diversos actores permitirá consolidar mecanismos más efectivos para la gestión de los bosques y la protección de las comunidades que dependen de ellos.

La Amazonía peruana: un enclave de biodiversidad bajo amenaza

Foto: IDL

La adhesión adquiere especial relevancia debido a la dimensión estratégica de la Amazonía peruana, que alberga más de 68 millones de hectáreas de bosques. Esta extensa superficie no solo concentra una extraordinaria biodiversidad, sino que también cumple una función clave en la regulación del clima y en la captura de carbono, contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático a nivel global.

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En estos territorios habitan alrededor de 51 pueblos indígenas, cuyos conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales han permitido conservar amplias áreas forestales durante generaciones. Por ello, el fortalecimiento de sus derechos territoriales es considerado un elemento central dentro de las estrategias de protección ambiental impulsadas por el país.

Otro de los beneficios esperados de esta adhesión está relacionado con el acceso a nuevas oportunidades de cooperación internacional y financiamiento climático. El Gobierno estima que la incorporación al ILTC permitirá atraer recursos destinados a fortalecer proyectos de conservación, restauración de ecosistemas y desarrollo sostenible en las regiones amazónicas.

Estas acciones estarán articuladas con el Paquete País del Perú: Acción Climática por los Bosques y la Naturaleza, una estrategia nacional orientada a acelerar la implementación de medidas para proteger los ecosistemas forestales y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones amazónicas.

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Con este paso, el Perú busca reforzar sus compromisos internacionales frente al cambio climático, al mismo tiempo que impulsa una gestión más inclusiva de los recursos naturales, colocando a los bosques amazónicos, la seguridad territorial indígena y la conservación ambiental como ejes prioritarios de su estrategia de desarrollo sostenible.