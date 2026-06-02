Perú

Capturan a responsables confesos del asesinato de universitario en el Cercado de Lima: uno había ingresado al Perú hace menos de un mes

El general PNP Jorge Luis Castillo Vargas informó que los dos intervenidos reconocieron su participación en el homicidio del estudiante de 22 años ocurrido el último fin de semana en el Centro de Lima

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El general Jorge Luis Castillo Vargas confirmó que los dos detenidos reconocieron su participación en el asesinato del joven universitario ocurrido cerca del parque Juana Larco de Dammert. Fuente: Exitosa Noticias

La Policía Nacional del Perú capturó a dos personas vinculadas al asesinato de un estudiante universitario en el Cercado de Lima. La intervención se realizó en la avenida Nicolás Arriola, entre San Luis y La Victoria, y los detenidos confesaron su participación.

El homicidio ocurrió el último fin de semana en la avenida Inca Garcilaso de la Vega, cerca del parque Juana Larco de Dammert, tras una discusión vinculada a la venta ambulatoria de pulseras. La víctima, de acuerdo con el reporte, intervino para defender a dos amigas y la situación escaló hasta un ataque con arma blanca.

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El caso sigue en investigación. La PNP busca establecer el rol de cada implicado y la participación de una tercera persona que, según versiones recogidas por la familia, habría entregado el arma usada en la agresión. En paralelo, los familiares solicitaron acceso a cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del crimen.

Imagen dividida. Izquierda: Dos personas, hombre y mujer, frente a una mesa con paquetes de droga y el escudo de la Policía Nacional. Derecha: Escena nocturna de calle con personas y área borrosa
Los ciudadanos ecuatorianos Weymar Alexander y Evelyn Estefanía Luque fueron detenidos por el asesinato de Luis Alfredo Urrutia Ventura, ocurrido en el Cercado de Lima, como se muestra en la imagen que también presenta la escena del crimen. (Composición: Infobae Perú / Exitosa Noticias)

Captura de los presuntos responsables del crimen

Los detenidos fueron identificados como Waymar Alexander (27) y Evelyn Estefanía Luque (37), ambos de nacionalidad ecuatoriana. La PNP los sindica como presuntos autores del ataque que terminó con la muerte de Urrutia Ventura en el Centro de Lima.

El general Jorge Luis Castillo Vargas, jefe de la Región Policial Lima Centro, afirmó en Exitosa Noticias que los intervenidos aceptaron su responsabilidad. “Ambas personas detenidas confiesan que son los autores del hecho”, declaró al ser consultado por el avance del caso.

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Imagen dividida muestra una calle nocturna con un cuerpo borroso en el suelo, rodeado de barreras y cinta policial, junto a agentes de policía y personas investigando
Personal policial y forense investigan la escena del crimen donde Luis Alfredo Urrutia Ventura, un estudiante universitario, fue asesinado tras intervenir para defender a sus amigas en el Cercado de Lima. (Composición: Infobae Perú)

Castillo Vargas precisó que las declaraciones iniciales de los detenidos presentaron versiones cruzadas sobre el uso del arma punzocortante, un punto que será determinado por las diligencias. “Según la información que se tiene, él peleaba con el joven y el otro indicaba que no utilizaba la navaja punzocortante. Y después también él dice que ha utilizado la navaja punzocortante”, sostuvo.

El jefe policial agregó que una línea de investigación apunta a un posible consumo de drogas. “Se presume que posiblemente hayan consumido algún estupefaciente, porque a la hora de la captura (…) se le encontró paquetes de PBC, bolsitas de marihuana y justamente una navaja”, indicó sobre lo hallado durante la intervención en Nicolás Arriola.

Uno de los detenidos había ingresado al Perú hace menos de un mes

La PNP verificó el estatus migratorio de los intervenidos y sus fechas de ingreso al país. De acuerdo con Castillo Vargas, el ciudadano identificado como Waymar Alexander registró un ingreso reciente al Perú. “Registra reciente ingreso a nuestro país el 5 de mayo, así que no tiene ni un mes y ya ha cometido un homicidio”, declaró.

Dos agentes policiales flanquean a un hombre y una mujer detenidos frente a una mesa con varias bolsas de droga incautada y un cartel que indica 'Droga Comisada'
Agentes de la PNP presentan a Weymar Alexander y Evelyn Estefanía Luque, ciudadanos ecuatorianos, tras su detención por el asesinato de un estudiante universitario en Lima, junto a la droga y arma blanca incautadas. (Captura Exitosa Noticias)

Respecto de Evelyn Estefanía Luque, el general señaló que solicitaron información para confirmar su situación. “Hemos solicitado su situación migratoria, estamos a la espera que nos indiquen”, afirmó, sin adelantar resultados.

Las diligencias también buscan precisar si los detenidos actuaban como vendedores ambulantes o si estaban vinculados a otras actividades en la zona. La PNP incorporó al expediente el hallazgo de droga y el arma punzocortante como elementos clave para sostener la investigación y establecer responsabilidades.

En el plano judicial, el caso se encamina a determinar la autoría material del ataque, la posible coautoría y el rol de cualquier tercero involucrado. La Fiscalía y la Policía deberán contrastar las declaraciones con peritajes, actas de intervención y registros de videovigilancia.

Salió en defensa de sus amigas y perdió la vida

Urrutia Ventura era estudiante de Ingeniería de Sistemas. La noche de los hechos, el joven universitario camninaba con dos amigas por la avenida Inca Garcilaso de la Vega cuando fue interceptado por personas que ofrecían pulseras y exigían una compra, lo que originó una discusión.

El caso de Luis Alfredo Urrutia ha generado conmoción en Lima. El universitario de 22 años perdió la vida tras un ataque con cuchillo ocurrido en plena vía pública. Mientras la Policía investiga lo sucedido, su familia reclama justicia y respuestas. Fuente: X/ Exitosa Noticias

El reporte señala que el intercambio escaló a insultos y luego a agresión. En medio del enfrentamiento, una tercera persona intervino y le entregó un cuchillo a uno de los implicados, quien atacó al universitario y le causó la muerte cerca del parque Juana Larco de Dammert.

La familia sostuvo que aún existen versiones contradictorias sobre lo ocurrido y pidió que se revisen las cámaras de la zona para reconstruir los hechos. La hermana de la víctima, Gabriela Urrutia, declaró a RPP Noticias que el enfrentamiento empezó cuando el vendedor “les faltó el respeto” a las jóvenes y su hermano intervino, y añadió que una mujer habría facilitado el arma usada en la agresión.

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