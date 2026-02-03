Rodrigo Ureña la pasa mal lejos de Universitario: expulsión, sin victorias y en la parte baja de la tabla con Millonarios

El volante chileno vio la tarjeta roja tras mal control y falta peligrosa. (Video: Win Sports)

Rodrigo Ureña dejó Universitario de Deportes con la ilusión de iniciar una nueva etapa en su carrera profesional, pero su arranque en el fútbol colombiano no ha sido el esperado. A los malos resultados de Millonarios en este inicio de temporada se sumó un episodio negativo a nivel personal, ya que el volante chileno vio su primera tarjeta roja, reflejando un comienzo complicado lejos del conjunto ‘crema’.

El exjugador de la ‘U’ fue expulsado en el reciente empate sin goles ante Deportivo Independiente Medellín (DIM) por el Torneo Apertura. El encuentro, disputado en condición de local en Bogotá, era clave para que los ‘Millos’ puedan levantar cabeza tras un inicio muy irregular. Sin embargo, todo se complicó a los 86 minutos, cuando Ureña cometió una falta que le costó la segunda tarjeta amarilla.

El mediocampista había perdido el control del balón y, en su intento por recuperarlo, sujetó por el hombro a su rival, acción que el árbitro no dudó en sancionar. La expulsión dejó a Millonarios con 10 hombres en los minutos finales, justo cuando el equipo intentaba inclinar la balanza a su favor y quedarse con los tres puntos en casa.

Lejos de cambiar el rumbo del partido, el marcador no se movió y el 0-0 final terminó por encender la molestia y la impaciencia de los hinchas, que ya empiezan a manifestar su descontento por el flojo arranque del equipo ‘albiazul’. En ese contexto, Ureña aparece entre los jugadores más cuestionados del plantel.

Rodrigo Ureña no la pasa bien en el fútbol colombiano. Crédito: Millonarios

Un arranque para el olvido

Desde su llegada al club ‘embajador’, Rodrigo Ureña ha disputado cuatro partidos oficiales, todos como titular. Sin embargo, los resultados han sido adversos: tres derrotas y un empate, sin conocer aún la victoria. Millonarios apenas ha sumado un punto de 12 posibles, una cifra que lo tiene ubicado en el antepenúltimo lugar de la tabla, en los últimos puestos del campeonato.

El mal momento deportivo incluso generó consecuencias a nivel institucional. La directiva decidió realizar un cambio de entrenador, buscando un golpe de timón que permita revertir la situación cuanto antes. El elegido fue Fabián Bustos, exdirector técnico de Universitario de Deportes y viejo conocido de Ureña, con quien coincidió en su exitoso paso por el fútbol peruano.

No obstante, el reencuentro entre ambos deberá esperar dentro del campo. La expulsión sufrida ante DIM impedirá que el volante chileno esté disponible para el debut de Bustos en el banquillo de Millonarios, sumando un problema más a un contexto ya complicado.

Muy lejos de lo vivido en Universitario

El contraste con lo que Rodrigo Ureña vivía en Universitario es evidente. En Ate, el mediocampista chileno fue una pieza clave del equipo y celebró tres títulos nacionales, acostumbrándose a pelear en la parte alta de la tabla y a disputar instancias decisivas de manera constante.

Hoy, la realidad es completamente distinta. El frío lejos de la ‘U’ no solo es metafórico: los resultados no acompañan, el equipo no encuentra regularidad y el ambiente empieza a tornarse tenso en uno de los clubes más grandes de Colombia.

Universitario ganó tres títulos en el Perú. Crédito: Universitario de Deportes.

A nivel individual, Ureña ha mantenido la confianza del comando técnico y la titularidad, pero su aporte aún no se ha traducido en puntos ni en estabilidad para el equipo. La expulsión en un momento clave del partido ante DIM terminó por reflejar el complicado momento que atraviesa, tanto él como Millonarios en general.

Con un nuevo entrenador en el banquillo y un torneo que recién empieza, el volante chileno tendrá la oportunidad de revertir este panorama. Sin embargo, el margen de error es cada vez menor y el desafío de volver a ser protagonista se presenta más exigente que nunca en su nueva etapa en Colombia.