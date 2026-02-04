De la salvación en la Liga Peruana de Vóley a fichar por el líder invicto de México: exjugadora de Wanka cambia de reto

Melissa Garciglia salvó del descenso a Deportivo Wanka y ahora jugará en la Liga Profesional de México

La carrera de Melissa Garciglia ha dado un giro inmediato tras su reciente paso por el vóley peruano. La jugadora mexicana fue pieza clave en la permanencia de Deportivo Wanka en la máxima categoría de la LNSV y, luego de esa destacada actuación, asumirá un nuevo reto en su país natal. Su próximo destino será la recién creada Liga Profesional de México.

La opuesta azteca, que brilló con 20 puntos en el duelo decisivo frente a Kazoku No Perú, ya fue presentada como refuerzo estelar de Coronelas de Durango. El conjunto duranguense lidera actualmente el campeonato mexicano con marca perfecta en el inicio de la temporada, y apuesta por la experiencia y jerarquía de Garciglia para consolidarse como gran candidato al título.

De salvar el descenso a sumarse al líder invicto de México

La experiencia de Melissa Garciglia en el Perú estuvo marcada por la tensión y la exigencia. Tras no superar la primera fase de la Liga Peruana de Vóley, Deportivo Wanka llegó al cuadrangular de revalidación con la obligación de ganar todos sus partidos para no perder la categoría, y la presencia de la internacional mexicana resultó determinante.

El club selló su permanencia tras una serie de partidos de alto voltaje, en los que la solidez y el temple del plantel fueron decisivos. “Nunca me había tocado tener una experiencia similar y honestamente le agradezco a Dios por permitirme vivir esto”, compartió la jugadora al analizar el desenlace de la temporada en territorio nacional.

Con una destacada actuación de Melissa Garciglia, elegida la mejor jugadora, Deportivo Wanka logra una victoria crucial. El video muestra la alegría del equipo ganador al salvar la categoría y la decepción del equipo rival.

El desenlace feliz en Lima le abrió la puerta a un regreso esperado en su país. Melissa Garciglia volvió a México y, casi sin pausa, recibió la oportunidad de unirse a Coronelas de Durango, el equipo sensación de la Liga Profesional. La escuadra de Durango ha comenzado la campaña con seis victorias en igual número de presentaciones y lidera el certamen con autoridad.

Coronelas de Durango: un proyecto en alza y expectativas renovadas

La llegada de Garciglia no pasó desapercibida para la dirigencia y la afición de Coronelas de Durango. La institución apostó fuerte por la incorporación de la opuesta, convencida de que su experiencia internacional y su carácter competitivo aportarán un salto de calidad al equipo.

El club oficializó el fichaje de la jugadora con un mensaje que resume tanto la expectativa como la filosofía del proyecto: “Melissa Garciglia se suma al equipo para la Temporada 2026. Con energía, carácter y ganas de competir al más alto nivel. Llega para aportar intensidad en cada punto y seguir construyendo este proyecto desde la cancha. Bienvenida a Coronelas. Seguimos adelante!”.

El contexto de invicto y liderazgo agrega peso a la responsabilidad que asume la exrepresentante de Wanka. Coronelas de Durango se ha consolidado como el rival a vencer en el torneo. La llegada de Garciglia refuerza una plantilla ya sólida, pero también eleva las expectativas en torno a la continuidad del invicto y las aspiraciones por el título en la novedosa Liga.

Melissa Garciglia fue presentada como refuerzo de Coronelas de Durango.

Garciglia, entre aprendizajes y nuevos retos

El paso de Melissa Garciglia por el vóley peruano dejó huella en su carrera profesional. Más allá del desafío deportivo, la mexicana valoró el aprendizaje que supuso competir en un entorno diferente, con equipos de estilos y dinámicas diversas. “Me gustó mucho estar en Perú, me encantó la liga y ya será la voluntad de Dios lo que sea que se dé”, expresó sobre su experiencia en Lima.

Ahora, el regreso a México representa un nuevo capítulo en su trayectoria. La opuesta azteca llega en un momento de madurez deportiva, aportando la resiliencia y el liderazgo que mostró en los partidos decisivos de la liga peruana. El objetivo inmediato es claro: mantener el impulso ganador de Coronelas y ser tan protagonista como en Wanka.