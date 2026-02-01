Perú Deportes

Gol de Santiago González con remate cruzado para el 1-1 en Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

Un remate cruzado del ‘Santi’ permitió que los ‘rimenses’ establecieran la igualada parcial, en Cusco. Hubo suspenso por la intervención del VAR, que finalmente validó la conquista

Empate con suspenso para los 'celestes'. (Video: L1MAX)

Tal vez a Sporting Cristal le costó más de la cuenta asentarse en el estadio Inca Garcilaso de la Vega tanto por la altitud de la ciudad como por el aprobatorio nivel desplegado del Deportivo Garcilaso. Afortunadamente tenía en sus filas al desenfadado Santiago González para establecer la igualada parcial.

La astucia del ‘Santi’ fue clave. Porque se ubicó en una posición ideal dentro del área a la espera de un servicio, que llegó de una manera inusitada. Un error en el fondo del ‘pedacito de cielo’ fue aprovechado por Gabriel Santana, quien ejerció rápido una presión alta con posterior robo del esférico.

Es ahí que la pelota fue eyectada hacia el lado izquierdo del área con destino para Santiago González, cuya propuesta inmediata fue sacar un disparo cruzado imposible de conjurar para el portero Patrick Zubczuk. Alegría desbordan para los visitantes por el empate transitorio.

No obstante, mientras el extremo argentino se dirigía hacia un costado del campo para celebrar la sacrificada diana, el juez asistente levantó su banderín argumentando un fuera de lugar, que obligó a las cámaras del Sistema de Videoarbitraje (VAR) a hacer su trabajo. Las repeticiones eran claras: el atacante ‘celeste’ se encontraba habilitado y la tecnología revalidó esa posición.

Empate 1-1 en Cusco por la primera jornada del campeonato. (Video: L1MAX)

Con esa diana, Sporting Cristal se llenó de confianza en la recta final del lance para ir por la heroica. Y por poco lo consigue, dado que Irven Ávila, a los 90′ minutos’, metió el gol de la remontada tras una excelente acción individual cargada de sacrificio de Gustavo Cazonatti. Sin embargo, la anotación fue anulada por offside.

La apertura de la entretenida contienda llegó mediante un golazo de larga distancia de Adrián Ascues, quien no ocultó su emoción por el tremendo disparo y celebró con todo el público exhibiendo su dorsal. A partir de ahí hubo otras ocasiones de sus compañeros, pero que no lograron materializarse.

El siguiente cotejo para Sporting Cristal será una exigencia superior. Jugará en condición de local contra un FBC Melgar envalentonado que viene de haber triunfado en el Clásico del Sur frente a Cienciano, en la UNSA.

Los últimos registros del duelo son favorables para ambos, porque los ‘rimenses’ sacaron un triunfo mínimo (1-0) en el Apertura 2025, mientras que los ‘rojinegros’ devolvieron el golpe con el mismo score en el Clausura 2025.

Gol y resumen del triunfo del cuadro 'celeste' ante el elenco 'rojinegro' por la fecha 5 del Torneo Clausura. (Video: Fox Deportes)

Calendario en el Apertura 2026

Fecha 1: Deportivo Garcilaso 1-1 Sporting Cristal

Fecha 2: Sporting Cristal vs. FBC Melgar.

Fecha 3: Juan Pablo II vs Sporting Cristal (visita)

Fecha 4: Sporting Cristal vs Universitario (local)

Fecha 5: Sport Huancayo vs Sporting Cristal (visita)

Fecha 6: Sporting Cristal vs Alianza Atlético (local)

Fecha 7: Sporting Cristal vs Sport Boys (local)

Fecha 8: Los Chankas vs Sporting Cristal (visita)

Fecha 9: Sporting Cristal vs CD Moquegua (local)

Fecha 10: Atlético Grau vs Sporting Cristal (visita)

Fecha 11: Sporting Cristal vs UTC (local)

Fecha 12: Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (visita)

Fecha 13: Sporting Cristal vs Cusco FC (local)

Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal (visita)

Fecha 15: FC Cajamarca vs Sporting Cristal (visita)

Fecha 16: Sporting Cristal vs ADT (local)

Fecha 17: Cienciano vs Sporting Cristal (visita)

