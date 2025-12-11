Perú Deportes

Golazo de Santiago González para el 1-0 en Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play-offs’ de Liga 1

El ‘Santi’ se ha sacado de la galera un golazo de catálogo para romper el cero, en el estadio Nacional. Asistencia espléndida de Gustavo Cazonatti

El extremo puso el 1-0 en la final ida de los play-offs. (Video: L1MAX)

Santiago González ha vuelto a hacer de las suyas. El extremo veloz del Sporting Cristal ha lanzado al bloque local a la ventaja en el duelo contra Cusco FC, por la final de ida de los ‘play-offs’ de Copa Libertadores 2026. Un golazo de catálogo que puso en pie a los asistentes en el estadio Nacional.

A los 14 minutos del primer tiempo, una salida prolija de Miguel Araujo devino en un control, desde el sector derecho, del experimentado Leandro Sosa, quien frente a la presión se asoció pronto con Irven Ávila. Sin pensarlo demasiado, el atacante jugó al medio con Martín Távara.

Santiago González celebrando su espléndida
Santiago González celebrando su espléndida anotación a Cusco FC. - Crédito: @JFSánchez

Con una pisada instantánea, con la que dejó relegado a un oponente, le dejó el esférico libre a un Gustavo Cazonatti que metió pierna fuerte para posteriormente sacar de la galera una genialidad: sombrero y asistencia, prácticamente de espaldas, que dejó en posición inmejorable a Santiago González.

A pura velocidad, el ‘Santi’ se deshizo de la marca de los centrales fijados y con un disparo de clase ‘bombeado’ venció la resistencia de Pedro Díaz. Diana de enorme factura celebrado con cada uno de sus compañeros, pero en especial con ‘Cazo’, cuya genialidad propició la conquista.

El caudillo de Cristal sacó magia de la galera con un pase de categoría. | VIDEO: L1MAX

