Golazo de Adrián Ascues tras impresionante zurdazo en Sporting Cristal vs Garcilaso por Liga 1 2026

El volante puso el 1-0 con tremendo remate. (Video: L1MAX)

Adrián Ascues dejó su nombre grabado con letras grandes en el duelo entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso, disputado este domingo 1 de febrero por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El volante del conjunto cusqueño se lució con un golazo de media distancia que abrió el marcador de la contienda y encendió las tribunas del Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

La acción decisiva llegó a los 58 minutos. El ‘garci’ recuperó el balón en el mediocampo y Carlos Ramos, con rapidez y visión, habilitó a Ascues, quien encontró el tiempo y el espacio necesarios para animarse a intentar algo distinto. El mediocampista de 23 años avanzó unos metros y, al verse en posición favorable, se fabricó una anotación de antología.

Con un zurdazo potente y preciso, venció la resistencia del arquero Diego Enríquez, que hasta ese momento había respondido con solvencia ante los intentos del cuadro local. En esta ocasión, el portero de Sporting Cristal nada pudo hacer: el balón se coló en el ángulo, inatajable, para desatar la euforia en el estadio y decretar el 1-0 parcial para el conjunto cusqueño.

La celebración no pasó desapercibida. Visiblemente emocionado, Adrián Ascues festejó con efusividad frente a la hinchada presente en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, se permitió unos pasitos de baile y dedicó el gol al público presente, sellando una tarde especial en el arranque de la Liga 1 2026.

Adrián Ascues marcó el 1-0 de Garcilaso ante Sporting Cristal. Crédito: Prensa club

El tanto reflejó la personalidad y el buen momento del mediocampista, quien asumió el liderazgo del equipo desde el arranque de la temporada. Ascues fue el motor de Garcilaso en el mediocampo, participativo, agresivo en la marca y siempre dispuesto a probar suerte desde larga distancia, convirtiéndose en una constante preocupación para la defensa de Sporting Cristal.

Empate en el Cusco

Tras el golazo de Adrián Ascues que puso en ventaja a Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal logró igualar el marcador y rescatar un punto en su debut en la Liga 1 2026. Santiago González fue el encargado de poner el 1-1 final con un remate cruzado dentro del área que superó al portero Patrick Zubczuk y se coló al fondo de la red, desatando el júbilo en los seguidores celestes presentes en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

La conquista del argentino no estuvo exenta de suspense. Tras una recuperación alta del balón por parte del equipo rimense, la pelota llegó a González en buena posición para definir, y su disparo cruzado fue inatajable. Inicialmente hubo incertidumbre por un posible fuera de juego señalado por el asistente, pero el VAR intervino y finalmente validó el tanto tras comprobar que el delantero se encontraba habilitado.

Con este resultado, ambos equipos suman un punto en el arranque del Torneo Apertura 2026, en lo que fue una primera fecha intensa y emotiva para dos cuadros que buscan establecerse desde el comienzo del campeonato nacional.

Empate 1-1 en Cusco por la primera jornada del campeonato. (Video: L1MAX)

Lo que viene para ambos equipos

Tras este empate en el arranque del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal deberá enfocarse de inmediato en su próximo reto. El conjunto celeste recibirá a Melgar en el Estadio Alberto Gallardo por la segunda fecha del campeonato, en un encuentro programado para el domingo 8 de febrero desde las 11:00 a.m.

Por su parte, Deportivo Garcilaso afrontará su primer partido como visitante en la temporada cuando le toque medirse ante FC Cajamarca. El duelo se disputará el lunes 9 de febrero a partir de las 3:30 p.m., con la consigna de seguir sumando en este inicio de la Liga 1 2026.