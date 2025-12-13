Perú Deportes

Juan Reynoso reveló por qué pidió fichar a Jeriel de Santis en Melgar: “Lo que sucedió en Alianza, no debe ser una sombra”

El técnico peruano respaldó al delantero de 23 años y restó importancia a su polémico paso por La Victoria

Guardar
El técnico de FBC Melgar explicó las razones de la contratación del goleador del Caracas FC. | VIDEO: Tribuna Deportiva

Melgar volvió a sorprender en el mercado de pases del fútbol peruano. Tal y como lo hizo anunciando el regreso de Juan Reynoso en el banquillo, los arequipeños ficharon a Jeriel de Santis, delantero recordado por su accidentado paso por Alianza Lima, para afrontar la Copa Sudamericana y la próxima edición de la Liga 1.

Precisamente, el técnico Reynoso ofreció una conferencia de prensa durante el sábado 13 de diciembre, donde respondió a los cuestionamientos por la reciente incorporación del ‘nueve’ peruano-venezolano. De acuerdo a sus palabras, fue un pedido suyo a la directiva.

“Es comprensible que haya dudas. Lo que nos respalda son los hechos. Esta es una contratación solicitada por mí. He investigado no solo en Venezuela, sino también aquí, y he recibido las mejores referencias. Sé que el fútbol es presente, que es lo que más me interesa”, comenzó.

Jeriel de Santis fichó por
Jeriel de Santis fichó por Melgar de cara al 2026.

Asimismo, el ‘Cabezón’ destacó su rendimiento en este 2025 con Caracas FC. “Él viene a aportar, a competir y a elevar la competencia interna. Sus números el último año han sido muy buenos. La gente quizá no lo sabe, pero si se investiga, se ve que en 35 partidos ha hecho 14 goles. De acuerdo a los minutos jugados, el porcentaje de goles es muy alto. Las asistencias han sido pocas porque es un ‘nueve’”.

Reynoso manifestó que lo que le genera más expectativa es el deseo de revancha del jugador de 23 años en el balompié nacional. “Pero a mí me ilusiona mucho, sobre todo su predisposición. He hablado dos o tres veces con él y tiene muchas ganas de demostrar quién es Jeriel de Santis”.

Finalmente, el técnico peruano mencionó el paso de De Santis por Alianza Lima, marcado por cuestionamientos de los hinchas debido a su bajo registro goleador y fallas al definir. A diferencia de esa etapa, el ‘Ajedrecista’ apuesta ahora por su nuevo refuerzo y prefiere no centrarse en el pasado del jugador.

Lo que sucedió en su club anterior en Perú no debe ser una sombra, sino más bien una motivación y un reto en un nuevo club con aspiraciones similares a las de su anterior equipo. Estoy seguro de que nos va a potenciar y nosotros también lo vamos a potenciar desde lo individual y lo colectivo”, sentenció.

Juan Reynoso explicó por qué
Juan Reynoso explicó por qué pidió el fichaje de Jeriel de Santis en Melgar de cara al 2026.

Juan Reynoso opinó de la llegada de Pablo Erustes

Por otro lado, Juan Reynoso se refirió a otro fichaje de Melgar para el 2026: Pablo Erustes, quien tuvo una destacada performance con Deportivo Garcilaso esta temporada, totalizando 15 goles y 8 asistencias. El técnico nacional solo tuvo palabras de elogio para el argentino, que jugaría como nacionalizado peruano a partir del siguiente año.

Este año ha sido de los animadores del torneo, protagonista con los goles y asistencias. Puede jugar por derecha, por izquierda, de media punta y en algún momento para cerrar el partido, arriba porque tiene buen uno contra uno y es potente. Además, lo más probable es que juegue como peruano, entonces hay muchas más cosas buenas y viene a elevar la competitividad”, expresó.

Pablo Erustes viene de anotar
Pablo Erustes viene de anotar 15 goles y brindar ocho asistencias en la temporada 2025. Crédito: X Melgar.

Además, el ‘Cabezón’ explicó la decisión de extender el préstamo de Lautaro Guzmán: “Hemos puesto en la balanza tres situaciones, él tiene tres años sin pretemporada, viene de una lesión larga y complicada. Es un jugador muy plurifuncional, que te puede jugar por derecha, izquierda o media punta. Nosotros lo queremos utilizar más como un mixto por derecha o por izquierda, tiene gol, tiene pase y tiene buen uno contra uno. Hoy es una apuesta de quien habla y del club, pero sobretodo de él, porque la exigencia va a ser a tope y el reto de él es quedarse y romperla”.

Temas Relacionados

Juan ReynosoJeriel de SantisMelgarLiga 1peru-deportes

Últimas Noticias

Bolivia cambia de idea: anuncia lista de convocados con legionarios y seleccionados oficiales para encarar amistoso contra Perú en Chincha

A pesar de que el partido carece de oficialidad dentro de la FPF, los ‘altiplánicos’ llegan con su mejor arsenal, exceptuando a Miguel Terceros y Enzo Monteiro. Dejaron atrás la opción de presentarse con plantel netamente doméstico

Bolivia cambia de idea: anuncia

Sudamericano de vóley de Clubes Femenino 2026 en Perú ya tiene fecha: Alianza Lima y Regatas dirán presente

Antes de viajar a Brasil por el Mundial de Clubes, Gino Vegas había anticipado que Perú albergaría el certamen continental. La Federación Peruana de Vóley confirmó la sede y anunció las fechas de la competencia

Sudamericano de vóley de Clubes

Adrián Ugarriza firmó un doblete agónico y rescató un empate para el Hapoel Ironi Kiryat Shmona en la liga de Israel

El equipo del norte de Israel caía por dos tantos hasta que el atacante peruano se vistió de héroe y puso tablas en el marcador. El seleccionado nacional registra siete dianas en el presente curso

Adrián Ugarriza firmó un doblete

Jean Ferrari adelanta la llegada de la Liga Naciones CONMEBOL con presencia de la selección peruana: “Es una competencia paralela”

El Director General de Fútbol de la FPF ha explicado que a partir del próximo año se llevará a cabo un formato competitivo que reemplazará amistosos y permitirá ganar puntaje FIFA

Jean Ferrari adelanta la llegada

Final del Mundial de Clubes de vóley 2025: día, hora y canal TV del Imoco Conegliano vs Savino Del Bene

Los dos equipos italianos definirán al nuevo campeón del máximo certamen de la FIVB. Habrá un duelo histórico entre Antropova y Gabi en Sao Paulo, Brasil

Final del Mundial de Clubes
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
“IT: Bienvenidos a Derry” llega

“IT: Bienvenidos a Derry” llega a su fin: fecha y horario de estreno del capítulo 8

Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía

“Zootopia 2″ bate récords de taquilla a nivel mundial: ya superó los mil millones de dólares en recaudación

Murió Mary Magdalene, la influencer adicta a las cirugías extremas, tras caer de un edificio en Tailandia

INFOBAE AMÉRICA

Conmoción en Estados Unidos: una

Conmoción en Estados Unidos: una mujer sufrió quemaduras severas tras una agresión química en la vía pública

El cometa interestelar 3I/ATLAS reveló un resplandor verde inesperado

Cómo se vive la Navidad en Argentina: decoración, rituales, cenas frías y fuegos artificiales en pleno verano

Las Siete Cumbres, el desafío extremo que divide a los montañistas del mundo

Incautaron un iPhone oculto en un termo que intentaron entregar a la pareja del narco Sebastián Marset en una cárcel militar de Paraguay