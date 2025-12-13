Juan Reynoso reveló por qué pidió fichar a Jeriel de Santis en Melgar: “Lo que sucedió en Alianza, no debe ser una sombra”

El técnico de FBC Melgar explicó las razones de la contratación del goleador del Caracas FC. | VIDEO: Tribuna Deportiva

Melgar volvió a sorprender en el mercado de pases del fútbol peruano. Tal y como lo hizo anunciando el regreso de Juan Reynoso en el banquillo, los arequipeños ficharon a Jeriel de Santis, delantero recordado por su accidentado paso por Alianza Lima, para afrontar la Copa Sudamericana y la próxima edición de la Liga 1.

Precisamente, el técnico Reynoso ofreció una conferencia de prensa durante el sábado 13 de diciembre, donde respondió a los cuestionamientos por la reciente incorporación del ‘nueve’ peruano-venezolano. De acuerdo a sus palabras, fue un pedido suyo a la directiva.

“Es comprensible que haya dudas. Lo que nos respalda son los hechos. Esta es una contratación solicitada por mí. He investigado no solo en Venezuela, sino también aquí, y he recibido las mejores referencias. Sé que el fútbol es presente, que es lo que más me interesa”, comenzó.

Jeriel de Santis fichó por Melgar de cara al 2026.

Asimismo, el ‘Cabezón’ destacó su rendimiento en este 2025 con Caracas FC. “Él viene a aportar, a competir y a elevar la competencia interna. Sus números el último año han sido muy buenos. La gente quizá no lo sabe, pero si se investiga, se ve que en 35 partidos ha hecho 14 goles. De acuerdo a los minutos jugados, el porcentaje de goles es muy alto. Las asistencias han sido pocas porque es un ‘nueve’”.

Reynoso manifestó que lo que le genera más expectativa es el deseo de revancha del jugador de 23 años en el balompié nacional. “Pero a mí me ilusiona mucho, sobre todo su predisposición. He hablado dos o tres veces con él y tiene muchas ganas de demostrar quién es Jeriel de Santis”.

Finalmente, el técnico peruano mencionó el paso de De Santis por Alianza Lima, marcado por cuestionamientos de los hinchas debido a su bajo registro goleador y fallas al definir. A diferencia de esa etapa, el ‘Ajedrecista’ apuesta ahora por su nuevo refuerzo y prefiere no centrarse en el pasado del jugador.

“Lo que sucedió en su club anterior en Perú no debe ser una sombra, sino más bien una motivación y un reto en un nuevo club con aspiraciones similares a las de su anterior equipo. Estoy seguro de que nos va a potenciar y nosotros también lo vamos a potenciar desde lo individual y lo colectivo”, sentenció.

Juan Reynoso explicó por qué pidió el fichaje de Jeriel de Santis en Melgar de cara al 2026.

Juan Reynoso opinó de la llegada de Pablo Erustes

Por otro lado, Juan Reynoso se refirió a otro fichaje de Melgar para el 2026: Pablo Erustes, quien tuvo una destacada performance con Deportivo Garcilaso esta temporada, totalizando 15 goles y 8 asistencias. El técnico nacional solo tuvo palabras de elogio para el argentino, que jugaría como nacionalizado peruano a partir del siguiente año.

“Este año ha sido de los animadores del torneo, protagonista con los goles y asistencias. Puede jugar por derecha, por izquierda, de media punta y en algún momento para cerrar el partido, arriba porque tiene buen uno contra uno y es potente. Además, lo más probable es que juegue como peruano, entonces hay muchas más cosas buenas y viene a elevar la competitividad”, expresó.

Pablo Erustes viene de anotar 15 goles y brindar ocho asistencias en la temporada 2025. Crédito: X Melgar.

Además, el ‘Cabezón’ explicó la decisión de extender el préstamo de Lautaro Guzmán: “Hemos puesto en la balanza tres situaciones, él tiene tres años sin pretemporada, viene de una lesión larga y complicada. Es un jugador muy plurifuncional, que te puede jugar por derecha, izquierda o media punta. Nosotros lo queremos utilizar más como un mixto por derecha o por izquierda, tiene gol, tiene pase y tiene buen uno contra uno. Hoy es una apuesta de quien habla y del club, pero sobretodo de él, porque la exigencia va a ser a tope y el reto de él es quedarse y romperla”.