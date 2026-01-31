Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: así van los partidos.

La fecha 4 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 arrancará este sábado 31 de enero. La nueva jornada del campeonato nacional promete mucho, ya que tendrá grandes compromisos como el clásico Alianza Lima vs Universidad San Martín. En esta nota conocerás los resultados en vivo de los diferentes choques del fin de semana.

Programación y resultados de la fecha 4 de la fase 2

Sábado 31 de enero

- Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Soan | 14:45 (hora de Perú) solo por web y app de Latina.

- Atlético Atenea vs Rebaza Acosta | 17:00 (hora de Perú) por Latina TV, web y app.

- Universitario vs Regatas Lima | 19:00 (hora de Perú) por Latina TV, web y app.

Domingo 1 de febrero

- Géminis vs Olva Latino | 15:15 (hora de Perú) solo por web y app de Latina.

- San Martín vs Alianza Lima | 17:00 (hora de Perú) por Latina TV, web y app.

La programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (Crédito: Dosis de Voleibol)

Así va la tabla de posiciones

Universitario se mantiene líder de la segunda fase con 38 puntos, sacándole una ligera ventaja a sus máximos perseguidores, San Martín (36) y Alianza Lima (35). Un poco más atrás viene Regatas Lima con 23 unidades.

Atlético Atenea, Deportivo Géminis, Circolo Sportivo Italiano y Deportivo Soan completan la lista de los primeros ochos equipos que estarían clasificando a la siguiente etapa del campeonato peruano. Mientras que Rebaza Acosta y Olva Latino se quedarían fuera del octogonal.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

La previa de la fecha 4

El sábado 31 de enero se llevará el primer enfrentamiento de la fecha 4. Circolo Sportivo Italiano se medirá ante Deportivo Soan, uno de los coleros de la tabla. El cuadro de Pueblo Libre se perfila como favorito para quedarse con los tres puntos en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Después, Atlético Atenea buscará levantarse después de la derrota ante Soan. En esta oportunidad, las ‘diosas’ se medirán con Rebaza Acosta, otra de las escuadras que se encuentra en el fondo de las colocaciones. Se espera un partido muy reñido, aunque las dirigidas por Lorena Góngora tienen cómo llevarse la victoria, sobre todo porque cuentan con la máxima anotadora, Nicole Pérez.

Para cerrar la jornada sabatina, Universitario de Deportes y Regatas Lima protagonizarán un duelo de alto voltaje. Las ‘pumas’ llegan invictas y líderes, mientras que las ‘celestes’ levantaron en las últimas semanas. El conjunto de Ate ya sabe lo que es vencer a las de Chorrillas, pues lo hizo en la primera fase con un contundente 3-1.

Universitario consigue el cuarto set con 25 a 23 frente a Regatas Lima y gana el partido. | Latina

El domingo solo habrá dos partidos, pero también de gran nivel. Primero, Deportivo Géminis jugará ante Olva Latino, dos elencos que se destacan por el trabajo colectivo. El potente ataque del sexteto de Comas podría marcar la diferencia. Las dominicanas de Katielle Alonzo, Vielka Peralta y Florangel Terrero serán fundamentales para que Natalia Málaga salga airosa de Villa El Salvador.

Finalmente, la fecha 4 se cerrará con un partidazo: Alianza Lima vs Universidad San Martín. Un encuentro de pronóstico reservado, en el que gane, podría mantenerse como máximo perseguidor de Universitario en la tabla de posiciones. Ambas instituciones ganaron en su última cita.

La USMP tiene el antecedente que derrotó a Alianza con un marcador abultado (3-1). En aquel cotejo, la brasileña Fernanda Tomé jugó lesionada, pero terminó siendo la figura. Las ‘blanquiazules’ saldrán con todo para cobrarse su revancha y pasar a las ‘santas’ en las colocaciones de la segunda etapa.

Universidad San Martín se impone 3-1 sobre Alianza Lima en un duelo vibrante disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. | Latina TV