Paolo Hurtado sorprende a Rosa Fuentes con un video musical en Aruba y responde a los rumores sobre su matrimonio

Paolo Hurtado celebró el cumpleaños de Rosa Fuentes con un video romántico durante un viaje familiar a Aruba, reforzando los rumores de reconciliación.

El futbolista peruano Paolo Hurtado publicó un emotivo video en redes sociales para celebrar el cumpleaños de su esposa Rosa Fuentes durante un viaje familiar a Aruba, con una dedicatoria musical que encendió las especulaciones sobre el estado actual de su relación. El gesto se produce más de dos años después del escándalo de infidelidad que sacudió al matrimonio y en medio de señales cada vez más visibles de una reconciliación que ninguno de los dos ha confirmado de forma oficial.

A través de sus plataformas digitales, Hurtado publicó un clip acompañado del mensaje “Feliz vida Rosita” y eligió una canción cuya letra dejó poco espacio para la interpretación: “Qué suerte la mía. Que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel. Que nunca se acaba esta Luna de miel”, se lee.

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El futbolista compartió un video en sus redes sociales donde se le ve junto a Rosa Fuentes, viajando y celebrando su cumpleaños. Video: Instagram Paolo Hurtado

La elección de la pieza musical fue leída por sus seguidores como una declaración pública del lugar que ocupa Fuentes en su vida. La celebración se extendió más allá de las redes sociales. El futbolista y su esposa viajaron a Aruba junto a su entorno más cercano, entre quienes estuvo el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

Fuentes compartió su entusiasmo en Instagram: “Llegando a Aruba con mis personas favoritas, listos para recibir un nuevo año de vida rodeada de amor, risas y las mejores energías. Manifestando puras cosas lindas para todo lo que viene... ¡que empiece esta nueva vuelta al sol!”, escribió la empresaria.

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Rosa Fuentes compartió su felicidad en Instagram al llegar a Aruba junto a familiares y amigos, apostando por un nuevo año lleno de amor y energía positiva.

El futbolista responde a quienes señalan intereses económicos en la relación

Más allá de los gestos románticos, Paolo Hurtado aprovechó una entrevista en el programa ‘Te Pongo al Centro’ para salir al frente de los cuestionamientos que rodean a su matrimonio. Uno de los rumores más recurrentes en redes sociales apunta a que Rosa Fuentes permanece junto al futbolista por motivos económicos. Hurtado lo rechazó con firmeza y destacó la capacidad de gestión de su esposa.

“El otro día por darte un ejemplo mencionaban ‘sí, lo perdonó porque vive de él’. Hoy en día yo te puedo decir que yo vivo tranquilo, que a mis hijos no les falta nada. Mi esposa ha sabido administrar muy bien el dinero y eso es algo que la gente no sabe”, declaró el deportista. El futbolista también reveló que ambos tienen proyectos empresariales en común, aunque prefirió no detallarlos públicamente.

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“Nadie sabe todos los negocios que tenemos mi esposa y yo. Yo no tengo por qué decirle a todo el mundo ‘oye tengo esta empresa, tengo este negocio, tengo esto tengo lo otro’, no tengo por qué”, agregó, de acuerdo con ambos medios. El cierre de la entrevista fue el momento más revelador de su postura.

Hurtado reconoció el papel de Fuentes en su trayectoria profesional con palabras directas: “Sin ella no hubiera podido conseguir todas las cosas que he conseguido en mi carrera. Ella es gran parte de todo mi éxito. Yo me considero una persona exitosa en realidad. La admiración hacia mi esposa está y estará siempre por todo lo que hemos conseguido juntos”, concluyó.

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El emotivo mensaje y la canción elegidos por Paolo Hurtado para Rosa Fuentes evidenciaron públicamente el especial vínculo que mantienen actualmente.

Una relación que lleva más de dos años reconstruyéndose

El trasfondo de estos gestos públicos tiene fecha de inicio precisa. En marzo de 2023, el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió un video donde se captó a Hurtado siendo infiel a su esposa con la ex policía Jossmery Toledo, en un momento en que Fuentes estaba embarazada de su tercer hijo. El impacto fue inmediato: la empresaria anunció la separación y pidió respeto por su estado de gestación y sus hijos.

El futbolista reconoció públicamente el error, pidió perdón y asumió la responsabilidad. En los meses siguientes, ambos siguieron caminos paralelos, aunque las apariciones conjuntas en cumpleaños de sus hijos, viajes a Disney y celebraciones familiares fueron alimentando los rumores de una reconciliación.

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En diciembre de 2024, el propio programa de Magaly Medina presentó videos de la pareja disfrutando vacaciones en Estados Unidos, y previamente habían sido captados bailando juntos en la fiesta de cumpleaños de su hijo menor. Hurtado también organizó una celebración por el aniversario número trece de la pareja, con mensajes de unión familiar que muchos interpretaron como una confirmación pública del regreso.

Las reacciones del público ante este proceso han sido divididas. Mientras una parte de sus seguidores celebra que la pareja priorice la estabilidad de sus hijos, otros mantienen sus reparos por la magnitud del escándalo inicial. Lo que sí resulta evidente, a partir de los gestos acumulados en los últimos meses, es que Hurtado y Fuentes atraviesan una etapa de acercamiento sostenido, aunque ninguno de los dos haya formalizado aún ese regreso con una declaración pública.

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