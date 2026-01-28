Perú Deportes

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

Las ‘blanquiazules’ vienen luchando por el liderato de la segunda etapa del torneo nacional y tendrán un duro camino para llegar a los ‘play offs’. Conoce los choques que le tocará afrontar al equipo de Facundo Morando

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima continúa sólida en su objetivo de conquistar el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El equipo blanquiazul refuerza su candidatura al título con cada presentación y mantiene viva la aspiración de sumar un nuevo trofeo a su palmarés.

El equipo de Facundo Morando se encuentra dando todo en la Fase 2 para llegar asegurar su pase a los ‘play offs’, y es firme candidato al título nacional. Se está jugando la última recta de la segunda etapa y se le vienen partidos muy duros para las victorianas.

El camino de las ‘íntimas’ rumbo al tramo final de la competencia será difícil debido a que le quedan cinco duelos con rivales que también están luchando por llegar a la siguiente fase. Y el torneo nacional no será el único reto que afrontará Alianza ya que también tiene el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, que se jugará del 18 al 22 de febrero en Lima.

Diana de la Peña destacó el sufrido triunfo de Alianza Lima ante Atenea. Crédito: LPV

Fixture que le resta a Alianza Lima en la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

- Fecha 4: Alianza Lima vs San Martín (domingo 1 de febrero / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Fecha 5: Alianza Lima vs Olva Latino (domingo 8 de febrero / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Fecha 6: Alianza Lima vs Regatas Lima (miércoles 11 de febrero / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Fecha 7: Alianza Lima vs Deportivo Géminis (domingo 15 de febrero / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Fecha 8: Alianza Lima vs Universitario de Deportes (domingo 1 de marzo / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Fecha 9: Alianza Lima vs Deportivo Soan (domingo 8 de marzo / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina Televisión, web y aplicativo)

Calendario de Alianza Lima en febrero por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs San Martín: partidazo por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El desarrollo de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 ofrece este fin de semana un encuentro de alto impacto: Alianza Lima enfrentará a la Universidad San Martín en un duelo clave por la parte alta de la tabla.

El cruce entre las íntimas y las santas genera expectativa, ya que ambas escuadras aspiran a consolidarse entre los principales puestos de la competencia. El resultado podría modificar el liderazgo momentáneo, dependiendo también del desenlace entre Universitario de Deportes y Regatas Lima, choque que se disputará un día antes y que también será determinante en la lucha por la cima.

Las bicampeonas afrontan este partido tras vencer en sets corridos a Circolo Sportivo Italiano, resultado que refuerza la confianza del plantel dirigido por Facundo Morando. Las victorianas llegan en buen momento colectivo, aunque no han logrado superar a las de Santa Anita en lo que va de la temporada.

El enfrentamiento promete emociones fuertes, ya que ambos equipos se juegan mucho en esta cuarta jornada de la Fase 2. La definición de la punta y la posición de privilegio en la tabla están en juego, con la expectativa de un desenlace abierto hasta el último punto.

Alianza Lima y San Martín comparten grupo en el Sudamericano de Clubes de vóley 2026: ¿Los dos pueden clasificar a semifinales?

