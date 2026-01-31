Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 4 de la Fase 2 del torneo

Continúa la acción en el Polideportivo Lucha Fuentes. Crédito: LPV

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 entra en una etapa decisiva y la Fase 2 comienza a marcar diferencias claras entre los aspirantes al título y los equipos que luchan por no quedar relegados de los ‘playoffs’. Con diez clubes aún en competencia y solo ocho cupos disponibles para avanzar a la siguiente ronda, cada partido adquiere un valor determinante en la tabla.

En ese escenario, la cuarta fecha se perfila como una jornada determinante, marcada por cruces directos entre los principales candidatos de la competencia: San Martín vs Alianza Lima y Universitario de Deportes vs Regatas Lima. Estos enfrentamientos pueden reordenar la parte alta de la clasificación, ya que los equipos involucrados se quitarán puntos entre sí, mientras que el resto llega con la obligación de sumar para no perder terreno.

Con un margen de error cada vez más reducido, cualquier resultado puede ser decisivo en el desenlace de la fase 2. Hay que tener en cuenta que solo los ocho mejores ubicados accederán a los cuartos de final, instancia que se disputará con cruces directos según la posición final: el primero enfrentará al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto. Los dos últimos quedarán eliminados de la pelea por el campeonato.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 – Fase 2

En lo más alto de la tabla se mantiene Universitario de Deportes, sólido líder gracias a su regularidad y buenos resultados desde la primera ronda. Pero no se puede confiar. Muy cerca aparecen San Martín y Alianza Lima, ambos decididos a pelear la cima en las próximas jornadas, mientras que Regatas Lima se sostiene en el cuarto lugar, atento a cualquier oportunidad para escalar posiciones. A continuación, la clasificación completa:

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Programación de la fecha 4

Sábado 31 de enero

Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Soan | 14:45 horas – Web y app de Latina

Atlético Atenea vs Rebaza Acosta | 17:00 horas – Latina TV, web y app

Universitario vs Regatas Lima | 19:00 horas – Latina TV, web y app

Domingo 1 de febrero

Géminis vs Olva Latino | 15:15 horas – Web y app de Latina

San Martín vs Alianza Lima | 17:00 horas – Latina TV, web y app

Universitario defiende el liderato

Universitario de Deportes, actual puntero del campeonato, afrontará un duelo clave frente a Regatas Lima, equipo que marcha en la cuarta posición y llega en un momento ascendente tras sumar tres victorias consecutivas. El cruce aparece como uno de los más atractivos de la jornada, con ambos conjuntos buscando afirmarse en la zona alta de la tabla.

Las ‘pumas’ intentarán prolongar su campaña perfecta en esta segunda fase, donde han salido airosas en cada presentación; sin embargo, el reto no será menor ante un Regatas que ha ido de menos a más y que llega decidido a dar el golpe y recortar distancias en la lucha por los primeros lugares.

Alianza Lima y San Martín, choque de aspirantes

Alianza Lima y San Martín protagonizarán uno de los duelos más esperados de la fecha en un enfrentamiento directo entre equipos que apuntan alto en la tabla. Las ‘íntimas’, que llegan invictas en esta segunda fase, buscarán reafirmar su buen momento y tomar revancha del último cruce ante el conjunto santo, mientras que la USMP, actualmente en la segunda casilla, intentará consolidarse como serio candidato al título.

El encuentro promete alta intensidad, ya que ambos llegan con realidades similares y con la necesidad de sumar para no ceder terreno en la lucha por la cima. Con antecedentes recientes y planteles competitivos, el resultado podría tener un impacto directo en el reordenamiento de los primeros lugares de la clasificación.