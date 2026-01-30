Perú Deportes

Christofer Gonzáles y Luis Abram, ausentes por lesión en el estreno de Sporting Cristal en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El elenco del Rímac comunicó por medio de sus redes sociales que ambos deportistas no serán considerados para el duelo inaugural en Cusco. El parte médico no indica tiempo estimado de la recuperación de los ex seleccionados nacionales

Sporting Cristal no podrá contar con Christofer Gonzáles y Luis Abram en el inicio de la Liga 1 2026. Crédito: Sporting Cristal.

Sporting Cristal se estrenará en la Liga 1 2026 en una plaza más que complicada. La escuadra capitalina medirá fuerzas en la jornada inaugural del torneo peruano ante Deportivo Garcilaso en Cusco. Para el juego en la ’Ciudad Imperial’, el entrenador Paulo Autuori deberá replantear la oncena presupuestada para este encuentro, pues el club acaba de confirmar dos bajas.

En primera instancia, Christofer Gonzáles no podrá ser de la partida a causa de un problema físico sufrido en la previa de la Tarde Celeste. ’Canchita’ se alistaba para arrancar las acciones, pero una molestia le impidió ser parte del compromiso. El jugador ha sido diagnosticado con una ”fisura de falange distal del primer dedo del pie”.

En este escenario, Maxloren Castro se perfila para suplirlo en el Estadio Garcilaso de la Vega. El juvenil formado en La Florida tomó su lugar en el juego de presentación ante la U. Católica de Ecuador. Tampoco se descarta la presencia de Gabriel Santana en su lugar, pues también puede cumplir funciona como volante ofensivo, aunque Autuori lo empleó como extremo.

Sporting Cristal y el parte médico de dos futbolistas titulares. Crédito: X Sporting Cristal.

Por otro lado, la segunda baja confirmada es la de Luis Abram. El defensor central no sumó minutos en el Alberto Gallardo el último domingo. El club ha informado que exfutbolista de Atlanta United se viene recuperando de un desgarro sufrido en el isquiotibial izquierdo.

Ante la lesión del ex seleccionado nacional, Autuori puede recurrir a Rafael Lutiger para suplirlo, quien inició en el juego de la Tarde Celeste. Además, el adiestrador brasileño cuenta con las alternativas de Leonardo Díaz y Alejandro Pósito, jugadores con menos rodaje pero disponibles antes cualquier eventualidad en la zaga defensiva.

Autuori, en desacuerdo con la norma de los siete extranjeros

Paulo Autuori mostró su total rechazo a la norma que permite siete extranjeros en la Liga 1 2026. En una entrevista para ’Radio Exitosa’, el técnico brasileño aseguró que esta medida perjudica el desarrollo del fútbol peruano.

Sobre la conformación de su plantel, el entrenador fue categórico: “No vamos a traer ‘9’, de manera clara y directa. Vamos a empezar con (Felipe) Vizeu. El tema de experiencia para mí no es nada, porque en 2002 teníamos un montón de experiencia y no hicimos nada; fue cuando entraron los chicos que ganamos”.

El entrenador confirmó que no sumará un nuevo centrodelantero y asumió la plena responsabilidad por la decisión frente al plantel y la directiva. | Exitosa Noticias

Finalmente, el estratega cuestionó la falta de formación de jugadores nacionales. “Esto no son palabras, son hechos. El rendimiento y el potencial son importantes. Esa preocupación debe tener el fútbol peruano, porque no tiene jugadores”, sentenció. También recordó el fracaso de las grandes estrellas del PSG para resaltar que la garantía de éxito está en el trabajo de calidad y la fortaleza mental.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día y hora por la primera fecha de la Liga 1 2026

El choque entre los ‘celestes’ y el ‘pedacito de cielo’ se jugará el domingo 1 de febrero en el Estadio Garcilaso De la Vega de Cusco, por la fecha 1 de la Liga 1 2026. El horario establecido es a las 13:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 14:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 15:00 horas.

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: por la primera fecha de la Liga 1 2026

Tal como sucederá durante todo el torneo, las transmisiones de este y los demás encuentros estarán a cargo de L1 Max y Liga 1 Play. La señal está disponible en los catálogos de diversas operadoras, tales como DirecTV, Claro, Win y Best Cable. En esa línea, Movistar TV también ha confirmado que cuenta con los derechos de televisión de los encuentros y añadirá dos canales a su parrilla para transmitir los cotejos.

Por otro lado, Infobae Perú realizará un despliegue especial para llevar toda la información del duelo en la ’Ciudad Imperial’. Esta cobertura incluirá el análisis previo, el relato en tiempo real y los mejores momentos del compromiso, asegurando que los seguidores no pierdan de vista ningún pormenor de este inicio de torneo.

