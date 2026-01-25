Perú Deportes

Golazo de Gabriel Santana para 2-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por 'Tarde Celeste' 2026

El futbolista brasileño puso adelante nuevamente a los dirigidos por Paulo Autuori luego de un centro preciso de Martín Távara desde el costado izquierdo

El brasileño celebró su primer tanto con los celestes. (Video: L1MAX)

Gabriel Santana ha respondido con creces en su primera titularidad con Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. El atacante brasileño definió de gran manera para establecer el 2-1 para los ‘rimenses’ ante la Universidad Católica de Ecuador en laTarde Celeste’ 2026.

Antes de la media hora de juego, Martín Távara envío un centro preciso desde el costado derecho que encontró a Gabriel Santana. El exMirassol definió cruzado de derecha y puso arriba nuevamente a los de Paulo Autuori luego del rápido empate de la escuadra ecuatoriana por medio de José Fajardo.

El volante brasileño de 35 años celebró junto a Irvén Ávila su tanto y buscó a Martín Távara para agradecerle la cortesía mientras en la tribuna norte, el Extremo Celeste desplegaba una bandera que cubría las graderías. conviene destacar que el jugador está rindiendo como extremo derecho, pero también puede jugar como un enlace detrás del punta, de hecho es su posición habitual.

Gol de Gabriel Santana para 2-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por 'Tarde Celeste' 2026

A los 56 minutos, el adiestrador brasileño de los ‘cerveceros’ decidió la sustitución de Santana. Cristian Benavente ingresó al terreno de juego para tomar su lugar en el juego amistoso de presentación.

Santana, parte de una hazaña con Mirassol

Santana llegó a Sporting Cristal después de una campaña histórica en el Brasileirão con el Mirassol. El volante de 35 años permaneció tres temporadas en el club paulista, pero el 2025 fue su año más significativo. En aquella temporada, el equipo debutó en la máxima categoría de Brasil y logró resultados sin precedentes.

Bajo el mando de Rafael Guanaes, el ‘leão’ derrotó a gigantes como São Paulo, Santos, Grêmio y Palmeiras. Gracias a este alto nivel, el club alcanzó el cuarto puesto de la tabla y clasificó directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Gabriel Santana, autor de 21 tantos y 11 asistencias en sus últimas tres temporadas en Mirassol FC.

Santana fue una pieza clave en este proceso: disputó 132 partidos con el conjunto paulista, anotó 21 goles y entregó 11 asistencias. En su último año, mantuvo la titularidad de forma constante.

Los retos de Sporting Cristal en el 2026

Sporting Cristal encara la temporada 2026 con una obligación histórica: recuperar el trono del fútbol peruano. El club ‘celeste’ urge de un título nacional, pues la corona le es esquiva desde el año 2020. Esta sequía resulta inusual para una institución que se acostumbró a no pasar más de una campaña sin celebrar un campeonato. Por esta razón, el éxito en la Liga 1 es el primer y más grande desafío del plantel para este año.

La presión externa es alta. Durante el 2025, la hinchada ‘rimense’ mostró su descontento y ejerció una fuerte exigencia sobre el equipo tras una serie de resultados negativos. Los aficionados no aceptan otro año sin vueltas olímpicas y esperan una respuesta contundente en el campo de juego.

En el plano internacional, el objetivo central es acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores. De momento, el equipo aguarda al vencedor de la llave entre Alianza Lima y Sportivo 2 de Mayo de Paraguay. Si el conjunto ‘íntimo’ avanza, el fútbol peruano vivirá un duelo electrizante en la Fase 2, lo que permitirá reeditar la semifinal de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025.

